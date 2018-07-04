Игроки-мачо, которые потрясли зрительниц на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 01:15 2018-07-03T19:16:31+03:00

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Футбол каждый смотрит по-своему. Кому-то важен результат и турнирная таблица, а кому-то просто нужны эмоции - «чтобы поорать». Но есть и совсем другой взгляд на самую популярную игру в мире - женский. Он подмечает такое, что ни одному фанату-мужчине, тренеру или футболисту и в голову не придет. Кто на поле всех брутальнее? Итак, наш рейтинг игроков-мачо:

Жерар Пике

Защитник, Испания, 31 год, 194 см.

Пике - фигура неординарная. Кроме того что он вырубит любого, кто тронет Месси (они играют в «Барселоне»), футболист является активным политиком. Нет, конечно, он не ходит на митинги и не устраивает одиночные пикеты. Но когда во время референдума он одним из первых пришел голосовать за отделение Каталонии и выложил в сети свое фото с избирательного участка, то явка значительно подскочила и Испания чуть не разделилась на два государства.

Что касается семейной жизни, то тут тоже все на высшем уровне. Жерар живет в гражданском браке с певицей Шакирой, которая родила ему двоих сыновей.

Лионель Месси

Нападающий, Аргентина, 31 год, 170 см.

Лионель МессиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Его называют Малышом и говорят, что он родился с привязанным к ноге мячом. Непререкаемый авторитет. Он подсказывает тренеру, кого выпускать на игру, да и сам фактически назначает наставников и в «Барселоне», и в сборной. Спорить с Лео бесполезно - если он что-то решил, то так и будет. Иначе жди революции... Кстати, этим он похож на своего земляка Че Гевару, который тоже родился в аргентинском городке Росарио.

Жена Лео Антонелла - подруга детства Лионеля Месси. Они знакомы с пяти лет! Брак оказался счастливым - сейчас у них трое сыновей, но, по словам Антонеллы, останавливаться они на этом не собираются.

Миле Единак

Капитан сборной Австралии, 33 года, 188 см.

Миле ЕдинакФото: GLOBAL LOOK PRESS

Спокойно, девушки! Один из лидеров нашего рейтинга - Миле Единак занят. У него с женой Натальей трое детей, и вообще он примерный семьянин. По национальности он хорват, родился в Австралии, куда эмигрировали его родители. Научился играть в футбол в Австралии, а сейчас играет в Англии в «Астон Вилле». Именно благодаря ему сборная Зеленого континента и попала в Россию - в межконтинентальных стыковых матчах с Гондурасом он сделал хет-трик. Все его зовут Миля или Джедай (сокращенное от фамилии Jedinak) и приветствуют его словами из «Звездных войн»: «Да пребудет с тобой сила».

Игорь Акинфеев

Вратарь, Россия, 32 года. Рост 186 см.

Игорь Акинфеев

После игры с испанцами он в сердце каждой россиянки! И вот уже более 10 лет номер один сборной России. Внутри Игоря кипят страсти. Он очень сильно переживает поражения, но ничего не выплескивает на публику. Да и партнеров Игорь никогда не винит в пропущенных мячах. Про таких говорят - с ним можно пойти в разведку. С начала своей карьеры не изменяет своему родному клубу ЦСКА.

У Акинфеева прочные тылы. У них с супругой Екатериной двое детей - мальчик и девочка.

Два года назад Игорь облачился в смокинг футбольного «Джентельмена года» - получил приз, который вручает «Комсомолка» самым лучшим игрокам.

Луис Суарес

Нападающий, Уругвай, 31 год, 182 см.

Луис СуаресФото: Instagram.com

Суарес родился в бедной семье грузчика и уборщицы, в которой кроме него было еще шестеро детей. После того как отец их бросил, Луис много времени проводил на улицах, а в характере будущей звезды проявились природные и даже хищные черты - он и на поле не только бьет, но и кусает своих соперников. Суареса ненавидят соперники, за то что он провоцирует их в игре. Зато очень уважает Месси, с которым они играют в «Барселоне». Кстати, как и Месси, Суарес в 2009 году женился на своей подруге детства Софии Бальби. Говорят, что его карьера состоялась из-за того, что он влюбился в нее в 15-летнем возрасте и все время мечтал подарить ей красивый подарок. Но денег совершенно не было, и приходилось подрабатывать уборщиком. Но София, которая была из состоятельной семьи, не торопилась и заставляла Луиса не только усердно тренироваться, но и учиться. В результате Суарес стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира с зарплатой более 10 миллионов евро в год.

5 августа 2010 года у пары родилась дочь, которую назвали Дельфина, а через три года у них появился и сын Бенхамин.

Рюрик Гисласон

Полузащитник, Исландия, 30 лет, 184 см.

Рюрик ГисласонФото: Instagram.com

А вот Рюрик Гисласон, который играет за немецкий клуб второй лиги «Зандхаузен» и сборную Исландии, не женат. Красавец с голубыми глазами и брутальной щетиной обратил на себя внимание сразу, как вышел на замену в матче против Аргентины. После матча он уже стал мегазвездой и секс-символом ЧМ. В сети идет волна публикаций с хэштегом #sexyrurik. Достаточно сказать, что перед игрой у Рюрика было 30 тысяч подписчиков, а после нее их количество увеличилось в 10 раз - до 300 тысяч. Дальше - больше... К концу группового турнира на него подписалось уже более миллиона человек по всему миру, что втрое больше всего населения Исландии.

Правда, помогли ему в этом две звезды. Еще во время матча с Аргентиной бразильская актриса и модель Габи Лопеш (2 миллиона подписчиков) написала: «Как можно быть настолько прекрасным? Как это вообще возможно?» Пост о сексуальном викинге лайкнула и аргентинская модель, актриса и певица Химена Аккарди (2,3 миллиона подписчиков). И уж тут было не остановить…

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