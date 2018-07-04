2018-07-04T07:28:33+03:00
В мире

Экс-президент Эквадора и соратник Чавеса объявлен в розыск

Суд южноамериканской тюрьмы выдал ордер на арест Рафаэля Корреа
Антон ФОКИН
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Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа.Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нелегко приходится бывшим главам государства в Латинской Америке, ведь многие из них после ухода со столь высокого поста оказываются фигурантами уголовных дел. Не избежал этой скандальной участи и президент Эквадора Рафаэль Корреа, который весьма успешно "рулил" своей страной с 2007 по 2017 год. И вот во вторник судья удовлетворила требование прокуратуры о выдачи ордера на арест экс-президента.

Корреа является одним из обвиняемых по делу о похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды, которого преступники пытались украсть во время поездки в соседнюю Колумбию в 2012 году. Бальде повезло - машину с бандитами остановили колумбийские полицейские, и его спасли. Однако политик решил поквитаться с обидчикам и обвинил власти Эквадора в том, что они стояли за этим нападением, в том числе и президент. Дело это тянется уже давно, но особенно активно за Корреа взялись в этом году, когда экс-главу государства обязали отмечаться в в суде каждые полмесяца, начиная со 2 июля. Так как в понедельник этот срок пройден, а Корреа не явился на родину, то теперь правоохранители южноамериканской страны уже пообещали передать данные на бывшего президента в Интерпол, чтобы его можно было задержать за границей.

Тем временем сам Корреа спокойно живет в Бельгии, где он в свое время закончил ВУЗ и женился на местной жительнице. Кстати, вместо суда политик решил сходить в посольство Эквадора в Брюсселе, заявив, что он простой человек и не намерен приезжать в суд на родину.

В свое время именно Рафаэль Корреа вместе с лидерами Венесуэлы Уго Чавесом, Боливии Эво Моралесом и Бразилии Лулой да Сильвой строили в своих странах "социализм с латиноамериканской спецификой". У всех на выходе получился разный результат, но Эквадор вполне можно отнести к успешным примерам этой стратегии. Тем не менее, нынешний лидер страны, хотя и был у Корреа вице-президентом, начал планомерный отход от "левых" идей своего предшественника и постепенно "зачищает" остатки его команды в правительстве.

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