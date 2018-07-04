В интернете за 100 тысяч рублей продают перчатки и мяч с автографом Акинфеева

СЕГОДНЯ 10:45 2018-07-04T11:04:25+03:00

Сразу после завершения матча на Avito увеличилось количество объявлений о продаже товаров с изображением и автографом Игоря Акинфеева: мячи, футболки, перчатки вратаря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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"Акинфеев - бог", "Он все еще капитан команды? Дайте ему звание майора", "Акинфеев настоящий герой" - эти и другие высказывания посыпались в адрес голкипера сборной России Игоря Акинфеева после серии пенальти в матче с Испанией. Вратарь отразил два удара и сотворил большое футбольное чудо - вывел сборную России в 1/4 чемпионата мира по футболу.

Источник: Avito

В соцсетях многие звезды шоу-бизнеса стали хвастаться селфи с Игорем, а болельщики - показывать автографы и перчатки футболиста. Сразу после завершения матча на Avito увеличилось количество объявлений о продаже товаров с изображением и автографом Игоря Акинфеева: мячи, футболки, перчатки вратаря.

- Уже в день матча, 1 июля, пользователи начали искать товары, связанные с голкипером, в 9 раз больше по сравнению с концом июня, а на следующий день – в 18 раз больше, - рассказали в пресс-службе сайта объявлений Avito. - При этом самый высокий рост зафиксирован в Сочи, где 7-го июля Игорю Акинфееву предстоит защищать ворота сборной против команды Хорватии в 1/4 финала.

Что пытаются продать? Мячи, перчатки, автографы. Цены разные - от 3 до 100 тысяч рублей.

Источник: Avito

- Мяч с автографом был получен 15 мая 2018 года, есть фото-подтверждение, - уверяет продавец Артур. - Цена 50 000 рублей.

Еще один трофей – футбольная форма с автографом вратаря российской сборной. Подпись прямо по центру футболки. Владелец говорит, что автограф он получил при личной встрече с Акинфеевым.

Источник: Avito

- Оригинал. Подписывал лично футболист, - подтверждает продавец Дмитрий.

Очень ценный экспонат за 35 000 рублей решил продать Александр - футбольный мяч с оригинальными автографами чемпионов Кубка УЕФА 2004-2005 года. Напомним, тогда обладателем кубка впервые в истории стал российский клуб "ЦСКА" (Москва), обыгравший "Спортинг" со счетом 3:1.

- На мяче подписи следующих игроков: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Чиди Одиа, Василий Березуцкий, Даниэл Карвальо, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Элвир Рахимич, Ивица Олич, Вагнер Лав, Вениамин Мандрыкин, Дейвидас Шемберас, Ролан Гусев и главного тренера Валерия Газзаева, - описал мяч продавец. -

Также владелец говорит, что мяч, как и непосредственно автографы, в прекрасном состоянии, хранились под стеклом.

Одним из дорогих автографов Акинфеева сейчас является тот, что он оставил на открытке со словами «На добрую память от Игоря Акинфеева». Да, сегодня это одна из самых желанных фраз, которую хотели бы услышать и получить на память российские болельщики.

Источник: Avito

- Автограф получил давно, примерно в 2007 году по личной просьбе, - рассказал владелец Андрей. - Я футболом не увлекаюсь, отдам тому истинному фанату, который сможет оценить по достоинству.

Найти автограф можно и в более оригинальном исполнении, например, на холсте. Такую картину маслом с автографами Акинфеева, Слуцкого, братьев Березуцких можно купить за 30 000 рублей. Аналогичную картину "Огненная лошадь" с автографом вратаря продают за 45 000 рублей.

Источник: Avito

Найти можно и бюджетный вариант за 3500 рублей - не менее ценный автограф Игоря. Свою подпись он оставил на фотографии (размер 15×21 см), когда только начинал свою карьеру.

- Фото подарено самим Игорем. Оно из личного архива, сделано после игры молодежной сборной России, - говорит продавец.

Мяч с автографом и перчатки Акинфеева 8-летней давности могут продать за 100 000 рублей. Хотя поодавец говорит, что готов продать вещи и отдельно.

КСТАТИ

На следующий день после матча, 2 июля, в три раза вырос интерес к кокошникам.

- Количество объявлений о продаже русского головного убора увеличилось вдвое, а его средняя стоимость составила 3 028 рублей, - сказали в пресс-службе сайта объявлений Avito.

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