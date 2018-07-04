Людям с инвалидностью помогут электронные сервисы нового поколения

СЕГОДНЯ 11:00 2018-07-04T11:03:17+03:00

Через интернет теперь можно оформить льготный билет на поезд, чтобы бесплатно съездить в санаторий. Автор фото: globallookpress.com

О разработках, которые делают проще и удобнее получение государственных социальных услуг, а также позволят улучшить их качество, «КП» рассказали эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)

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Смартфоны, планшеты и компьютеры давно и прочно вошли в нашу жизнь. Услуги с их помощью через интернет оказывают не только банки, торговые сети и авиакомпании - на «цифровые» рельсы все больше переходят и государственные инстанции. Одно из таких ведомств - Фонд социального страхования (ФСС РФ), который отвечает в нашей стране в том числе за обеспечение людей с инвалидностью льготными техническими средствами реабилитации: протезными изделиями, креслами-колясками, средствами ежедневного ухода и др.

За последнее время эксперты ФСС разработали несколько электронных сервисов, которые делают проще, удобнее получение государственных социальных услуг, а также позволят улучшить их качество. Некоторые проекты уже по полной программе работают на практике, другие недавно стартовали, проходят испытания в пилотном режиме. И еще часть разработок, как ожидается, будет запущена в ближайше время. «КП» узнала у специалистов о наиболее важных и востребованных сервисах нового поколения для людей с инвалидностью.

«Социальный навигатор»: подробный путеводитель по льготам

Сразу уточним: этот полезный сервис содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд как для людей с инвалидностью, так и для семей с детьми, заболевших работников (ФСС оплачивает больничные листы), пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. «Социальный навигатор» - это бесплатное приложение, сейчас оно находится в стадии тестирования, его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство. На данный момент приложение доступно для мобильной операционной системы Android версии 4.4 и выше.

- Если вы установите «Социальный навигатор» и войдете в него, то увидите, что информация прежде всего поделена на крупные тематические блоки: материнство, временная нетрудоспособность и т. д., - поясняют в Фонде. - Вы сразу легко находите свой блок, для людей с инвалидностью это будет раздел «Инвалидность и льготные категории граждан».

Здесь можно получить несколько видов информации, а именно:

✓ узнать о полагающихся государственных социальных услугах, в частности об обеспечении льготными техническими средствами реабилитации (ТСР);

✓ получить информацию о положенном инвалиду льготном санаторно-курортном лечении;

✓ найти адреса ближайших отделений Фонда и построить оптимальный маршрут до выбранного отделения.

Что еще появится в приложении

Как рассказали в ФСС, сейчас также разрабатываются дополнительные функции. С помощью «Социального навигатора» в дальнейшем можно будет получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов; взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации; отслеживать очередь на получение санаторно-курортного лечения; получать консультации специалистов Фонда через единый сервис подачи обращений. Словом, людям с инвалидностью не понадобится ехать в региональное отделение Фонда или звонить на «горячую линию». «Социальный навигатор» дает возможность не только получить всю необходимую информацию о социальных услугах, но и оставить свое обращение, которое будет обработано сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие сроки», - поясняют эксперты.

КСТАТИ

В настоящее время специалисты Фонда соцстраха совместно с экспертами других ведомств и организаций разрабатывают еще несколько передовых электронных сервисов для людей с инвалидностью. В их числе - электронный каталог технических средств реабилитации (ТСР), а также электронный сертификат на ТСР, с помощью которого инвалиды, как предполагается, будут получать социальные баллы в виде записи на электронной карте и смогут тратить их на приобретение конкретного необходимого средства реабилитации, указанного в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. «КП» будет следить за появлением сервисов и обязательно расскажет подробности.

«Открытый контракт»: Контроль за госзакупками средств реабилитации

Благодаря этому электронному сервису любой неравнодушный человек может принять участие в контроле за гозакупками ФСС РФ и его региональных отделений. Важная составляющая таких закупок по госконтрактам - льготные технические средства реабилитации для людей с инвалидностью (ТСР): протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода, а также льготные путевки на санаторно-курортное лечение.

- В интернете появился бесплатный информационный ресурс (по адресу http://ok.fss.ru/), где в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до объявления процедуры госзакупки, размещаются данные о закупочной деятельности ФСС РФ и его региональных отделений, если начальная цена контракта превышает 1 млн. рублей, - поясняют специалисты ФСС РФ. Новый проект называется «Открытый контракт» и позволяет узнать о предметах будущих и текущих госзакупок, начальных (максимальных) ценах, способах приобретения и статусах конкретных закупок, а также о результатах общественного обсуждения закупочной деятельности ФСС РФ.

Важно, что посетители портала могут заранее изучить проекты технических заданий, требования к участникам закупок и критерии оценки заявок предпринимателей и компаний, подчеркивают эксперты. А у зарегистрированных пользователей дополнительно будет возможность напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направляя в ФСС РФ вопросы, замечания и предложения через личный кабинет на сайте.

Специалисты считают, что работа нового информационного ресурса позволит значительно повысить качество, эффективность и результативность госзакупок ФСС РФ, а также даст возможность участвовать в общественном обсуждении закупок конечным потребителям, в том числе людям с инвалидностью.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Билеты на проезд по «цифровому» талону

Граждане льготных категорий имеют право на обеспечение бесплатным проездом на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.

Раньше, чтобы получить льготный билет, нужно было оформить специальный талон в отделении ФСС по месту жительства, а потом ехать с ним и другими документами в железнодорожную кассу. Там и очередь может быть, и вообще лишняя поездка такого рода для человека с ослабленным здоровьем малокомфортна. Улучшить ситуацию помогает теперь новый сервис, разработанный Фондом соцстраха совместно с ОАО «РЖД», - электронный талон на проезд.

Суть нововведения в том, что сейчас при обращении в региональное отделение ФСС талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета, оформляется в электронном виде. То есть вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», и человек может обойтись вообще без визита в железнодорожную кассу - оформить проездной документ через сайт.

Все оформляется через Интернет путем трех простых шагов:

1) Нужно зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым гаджетом;

2) указать маршрут следования, дату отправления, выбрать вагон и место;

3) ввести личные данные (сервис предлагает оформить билет по льготе ФСС РФ): номер СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования) и реквизиты паспорта.

Отметим, что при желании можно по-прежнему получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет предъявить лишь паспорт.

НА ЗАМЕТКУ

Онлайн-технология оформления бесплатного проезда первоначально прошла успешное тестирование в семи регионах России: Санкт-Петербурге, Костромской, Липецкой, Калининградской, Саратовской, Новосибирской и Магаданской областях и начинает внедряться на территории остальных регионов, где ФСС РФ осуществляет полномочия по предоставлению гражданам льготных категорий бесплатного проезда к месту лечения и обратно.