Поклонницу Дианы Шурыгиной упрекают, что она ради хайпа обвинила парня в изнасиловании

СЕГОДНЯ 11:30 2018-07-04T13:17:06+03:00

Уголовное дело было прекращено. Это и стало поводом для Ангелины обратиться к журналистам, которые, по ее мнению, должны помочь возобновить следствие Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

16-летняя Ангелина Лебедева хочет наказать обидчика, но следователи ей не верят. Наш корреспондент разбиралась в этой непростой истории

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В январе прошлого года Ангелина отпросилась у матери на час погулять и пропала. Обеспокоенная мать звонила дочери на мобильный, но вызов не проходил.

Поселок Голубое, где живут Лебедевы, небольшой.

- Вместе со старшим сыном кинулись искать ее по улицам, - рассказывает Елена. - Вышли за поселок на пустырь. Видим в сугробе лежит наша Ангелина. Мертвецки пьяная, да еще и со спущенными штанами. Кое-как до дома ее дотащили.

Раздевая дочь, Елена ужаснулась – на теле было множество синяков. Девушка бредила, повторяя одно и то же имя - «Егор, Егор...». Наутро Ангелина пришла в себя, призналась матери, что ее насильно напоили в компании знакомых подростков, чуть не изнасиловали, бросили на снегу.

«ОЙ, АЛКАШКА»

Мать написала заявление в полицию. Следователю Ангелина рассказала, что вечером 28 января 2017 года она пришла на дачу к 17-летнему Егору. Там были еще семеро подростков. Праздновали день рождения одного из них - Тимофея.

Гуляли по-взрослому - пиво, водка, кока-кола. Ну и, конечно, все на смартфон снимали, чтобы потом все знали, кто чем занимался.

- Я сидела дома, мне позвонили ребята и сказали, что нужно помочь довести домой мою подругу Дашу, которая сильно напилась и ей плохо, - говорила Ангелина следователю. - Когда я пришла, увидела, что Даша лежит на диване полураздетая, а мальчики обсуждают ее грудь. Ко мне подошел Тимофей и предложил выпить водки. Я отказалась. Тогда он схватил меня за волосы, сильно ударил по лицу. Я испугалась. Кто-то со спины стал разжимать мне рот. Тима, держа за волосы, стал вливать в меня водку. Я пыталась ее выплюнуть. Но мне зажали нос и выплюнуть водку уже не получалось.

Этот момент меня сильно удивил. Только опытный садист догадается зажать человеку нос, чтобы легче влить в человека водку.

Девушка, с ее слов, мгновенно опьянела, после чего стала уже без принуждения пить спиртное.

Кто-то снял Ангелину на телефон. Видно, как она хлещет водку прямо из бутылки и запивает колой.

Домой компания возвращалась весело. Пьяная Ангелина (опять на видео) размахивает бутылкой, хохочет. Кто-то из парней позже расскажет следователю, что она выпила чуть ли не пол-литра водки.

Для 15-летнего подростка доза убойная. Явно не «на донышке»! После ее тошнило, кружилась голова и был туман вокруг, даже собственный голос она слышала, как далекое эхо. Сама идти не могла, ребята Ангелину тащили. Потом бросили и ушли. Остался только Егор. Вот выдержка из протокола допроса: «Она попросила Егора донести ее до дома, так как не стояла на ногах. Егор сказал, что отведет, если она даст ему 2000-3000 рублей или… (смягчим написанное в протоколе и скажем так, вступит в половую связь в извращенной форме, - автор.) После этого Егор пнул ее по спине, она упала на снег. Егор сказал, чтобы она расстегивала ему ширинку, схватил своими руками за запястья рук и стал поднимать вверх до уровня своего пояса, после чего своими руками расстегнул ширинку на своих джинсах и попытался открыть рукой ее рот, что она делать ему не давала. Но сумел все-таки… (опять мягчим: он добился, чего хотел, - автор). После чего она потеряла сознание».

Фото из инстаграмма бывшей подруги Ангелины

ОН ЕЕ ПРЕЗИРАЛ

У Егора, разумеется, иная версия. Да, Ангелина попросила довести ее до дома. А взамен она, мол, готова дать ему денег или… (вступить в половую связь в извращенной форме, - автор). И он в шутку сказал «давай». Выдержка из допроса: «Лебедева неожиданно встала на колени, взяла руками его ремень на джинсах и попыталась расстегнуть, но он в этот момент ударил ее по рукам. Он не намеревался вступать с ней в интимную связь, поэтому и ударил. После этого он отошел в сторону к ребятам, а Лебедева ползла в их сторону по снегу. Он рассказал ребятам, что произошло между ним и Лебедевой и они рассмеялись».

Далее, согласно протоколу, ребята попытались поднять Ангелину, но она снова падала. «Меня это разозлило, - говорит Егор следователю. - И когда она в очередной раз упала, я ударил ее 2 раза ногой в область бедра». Ударил и ушел вперед. «Он ее презирал», - расскажет следователю его друг Тимофей. Позже, испугавшись своих же показаний, Егор откажется от них. Нет, не бил, а кровоподтеки, которые отметили эксперты, появились, потому что она падала постоянно.

ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ КРУТОЙ

- Я хорошо знала эту компанию, - рассказала мне Ангелина. – Девочек считала моими лучшими подругами. А когда мне было 13 лет, мне нравился Егор. Но я ему не нравилась. Он называл меня толстой, некрасивой, дразнил всяко-разно. А вместе с ним и другие меня дразнили. Мне было обидно очень.

- Но тебе хотелось дружить с ними?

- Хотелось, потому что у нас в городе эта компания считалась крутой.

- Что значит «крутая» в твоем понимании?

- Их все уважали и все хотели с ними общаться. Они были самыми сильными и самыми наглыми. Я хотела быть как они.

Ангелина не лукавит. Эти ребята являлись для Ангелины ориентиром в ее подростковой жизни, когда кажется, что жить надо именно сейчас на полную катушку, потому что потом будет поздно. Ей, как и любой другой девочке, хотелось понимания, признания и любви.

Следователи изучили страницу «ВКонтакте» Ангелины, круг ее интересов. Некоторые группы были с явным сексуальным подтекстом. А еще она была участницей группы «Поддержим Диану Шурыгину». Если не вдаваться в психологические тонкости подрастающего поколения, можно ставить на девочке жирное клеймо «Ой, ну с ней все понятно».

Та ульяновская оторва честного парня оклеветала, и эта туда же. Славы и денег захотелось!

А мне лично понятно совсем другое. Затравленная сверстниками девочка-подросток, «играла» со своими комплексами. Да, интересовалась сексуальной жизнью и вступала в соответствующие группы. Но искала любви и внимания. В ее жизни секса не было. В акте осмотра указано, что она девственница.

ДАННЫХ НЕДОСТАТОЧНО

И на той пьяной вечеринке ей тоже хотелось понравиться ребятам, показать, что она своя.

- Ангелина, почему ты стала пить водку прямо из бутылки?

- Я опьянела и плохо соображала, что делаю.

- А если честно?

- (девушка долго молчит)... Да, мне хотелось им понравиться.

- Когда вы остались вдвоем с Егором на улице, ты сама предложила ему интим?

- Нет. Это была его идея, а когда ничего не получилось, он стал меня пинать.

- Во время следствия ты проходила проверку на полиграфе. Что он показал?

- Полиграф показал, что меня, правда, били, но насильственных действий не было. Якобы я это все выдумала.

В постановлении о прекращении уголовного дела указано, что Егор тоже проходил проверку на детекторе лжи. И, как выяснилось, его показания правдивы.

Уголовное дело было прекращено, «т.к. нет достаточных данных, позволяющих сделать вывод о виновности Егора». Это и стало поводом для Ангелины обратиться к журналистам, которые, по ее мнению, должны помочь возобновить следствие.

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«ОНА МЕНЯ БЕСИЛА, Я ЕЕ ПИНАЛ»

Следователь по особо важным делам Владимир Цветков уверен, показания Ангелины не подтверждаются фактами.

- Все доводы были тщательно проверены, - объяснил мне Цветков по телефону. – Мы допросили всех участников тех событий, ее саму, родственников. Провели много экспертиз.

- Знаете, в этой ситуации меня удивляет то, что Ангелина продолжает на настаивает на своем. Обращается к журналистам. И при этом прямо говорит, что проверку на полиграфе на правдивость она не прошла.

- Да, из заключений эксперта видно, что реакций, свидетельствующих о том, что с ней совершали насильственные действия, нет. Кроме того, там есть показания ребят, которые во время якобы этих событий находились рядом. И они поясняют, что никаких насильственных действий там не происходило. Она была очень пьяна, вела себя не совсем адекватно и не корректно. Во время проверки ее показаний эксперты активизировали память Ангелины.

- Что это значит?

- Это набор различных методик, которые применяют эксперты. Активизация памяти нужна, чтобы восстановить картину. В итоге специалист заключил, что Ангелина не помнит всех событий. А кроме того, комиссия экспертов во время психолого-психиатрической экспертизы установила, что она не могла осознавать, что происходило с ней из-за сильного опьянения. И ее показания не могут быть приняты во внимание. К тому же всякий раз она по-разному рассказывала о том, что с ней якобы было.

- Если предположить, что она оговорила парня, то, как вы думаете, зачем?

- В тот вечер она не пришла домой вовремя, да еще и выпила алкоголь. Один из ее друзей говорит, что она могла таким образом оправдаться перед родителями, которых боялась.

- Меня еще вот какая деталь смущает. Она уверяет, что ребята зажали ей нос, чтобы насильно влить в нее водку. Сложно представить, что такое может выдумать 15-летний подросток.

- Во время медицинской экспертизы никаких телесных повреждений на лице не было обнаружено. Кроме того, есть же видеозапись, где она сама, добровольно, пьет спиртное.

- На теле Ангелины судмедэксперт отметил синяки и кровоподтеки. Он не исключил, что это, возможно, следы побоев. На первом допросе Егор признавался, что бил ее. Вот цитата: «Она меня бесила, она меня раздражала, я ее пинал». И на очной ставке он это подтвердил. Потом от своих слов отказался. Почему вы не стали разбираться в этом?

- Этот материал был выделен из уголовного дела и направлен для принятия решения в полицию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

- Этим должна заниматься полиция?

- В данном случае, да. И еще отмечу, что когда ребята ее вели, то она часто падала и валялась на снегу. Это также не исключает образования телесных повреждений.

Выдержка из показаний Егора

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Ситуация не однозначная, но если говорить в общем, то мы воспитываем из наших детей, прежде всего, потребителей. И, похоже, нам это удается, - уверен психолог Александр Невеев. – Все мы превращаемся в товар, в том числе и на рынке секса. Женщины превращаются в объект для сексуальных утех и оцениваются именно с этой позиции. Если предположить, что Ангелина говорит правду, то в тот момент она, как объект, не подошла для удовлетворения потребности, поэтому ее можно и пнуть, и оттолкнуть, и бросить лежать на снегу. Удивительно, что Егора не привлекли по статье «оставление в опасности».

Если же Ангелина оговорила Егора, то, как известно, когда-то он ей нравился. На дне рождения она попыталась завлечь его своей якобы опытностью и раскрепощенностью. Алкоголь, понятное дело, стал катализатором. Но эта крайняя мера не подействовала, и Егор все равно не ответил взаимностью. Тогда любовь девушки могла переродиться в ненависть, а желание понравиться - в желание унизить, отомстить.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«На мой взгляд, там все придумано мамой Ангелины»

Такой позиции придерживает адвокат Егора Александр Ельцов.

- Девочка попала на эту гулянку неприглашенной, - рассказывает адвокат. - Позвонил ей какой-то друг - мол, выручай свою подругу. Девочка где-то взяла бутылку водки и прибежала на этот праздник. Там она ее и выпила. К моменту, когда ей надо было идти домой, она уже ничего не соображала. И она ничего не помнит. Поэтому, на мой взгляд, там все придумано мамой Ангелины. Она увидела свою дочь сильно пьяной и со спущенными штанами. Вот и решила, что дитя изнасиловали. Она не подумала, что штаны сползли, когда ее пьяную дочь волоком тащили по снегу.

Мама написала заявление в полицию. Ангелина позицию мамы подтвердила. Но врач дал заключение, что девочка - девственница и никто ее не насиловал. Тогда мама придумала ситуацию с извращенным насилием. И с этого момента следователь заподозрил что-то неладное.

- Но даже если и так, то мама Ангелины должна понимать, что это клевета и это уголовная статья?

- Да, заведомо ложный донос - это уголовная статья. И родители Ангелины это понимают, поэтому и настаивают на своем. Может быть несколько вариантов такой позиции. Например, месть. Егор когда-то отказался встречаться с Ангелиной. Он ей очень нравился, а она ему нет. Или деньги. Когда были очные ставки, то мама Егора уловила намек на деньги со стороны якобы потерпевшей. Напрямую не просили, но, с ее слов, между строк читалось. Но как бы там ни было, поймите, что и Егор, и Ангелина все время были на глазах у других людей. Вдвоем в тот вечер они не оставались. И никто из свидетелей не подтверждает, что между ними были какие-то попытки к сексуальным действиям.

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