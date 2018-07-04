«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Амурской области: Главное – не проходить мимо

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-04T12:41:40+03:00

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III Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, проводимая совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), в Дальневосточном округе завершилась. Итоги подвели в Амурской области.

Главная цель акции – привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции.

3 июля в Благовещенске прошла торжественная церемония, где рассказали о результатах тестирования на ВИЧ-инфекцию в 4 городах: Райчихинске, Свободном, Белогорске и в самом Благовещенске. За три дня 1398 жителей Амурской области прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К акции также присоединился трудовой коллектив Муниципального казенного предприятия города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс».

Минздрав России уже в третий раз проводит акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

– Мы понимаем, насколько важно привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции, – сказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. – И не просто привлечь, а удерживать это внимание постоянно. В орбиту акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» вовлечено множество участников. Кто-то сдал кровь на анализ, кто-то задумался о вопросах, которые неизбежно возникают при ознакомлении с проблематикой борьбы против ВИЧ/СПИДа. А у кого-то поменялось представление о том, как можно и нужно общаться с ВИЧ-положительными соседями, родственниками или друзьями. В любом случае это говорит о том, что усилия организаторов проекта были не напрасны. Вы не прошли мимо, и это – главное!

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Передавая флаг Амурской области организаторам акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», и.о. главврача ГАУЗ «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Юлия Натыкан рассказала об эпидситуации в регионе: «В Амурской области низкий уровень заболеваемости по сравнению с центральной частью России. Но эпидобстановка в регионе в целом идентична общероссийской. На сегодняшний день у нас зарегистрировано более тысячи случаев ВИЧ-инфекции среди основного населения области. Это цифра не точная, так как, по статистике, более 40% больных ВИЧ-инфекцией не знают о своем статусе. Добровольное тестирование позволит нам кардинально изменить данную ситуацию. Именно с этой целью Минздрав России уже в третий раз проводит акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

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Дальневосточный округ прощается с мобильными пунктами тестирования. Они направляются в Сибирь. Следующая остановка – Забайкальский край.

НА ЗАМЕТКУ

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

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Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.

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