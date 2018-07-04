2018-07-04T12:41:40+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Амурской области: Главное – не проходить мимо

Итоги III Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию подвели в Благовещенске
Поделиться:
Подведены итоги III Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Дальневосточном округе.Подведены итоги III Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Дальневосточном округе.
Изменить размер текста:

III Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, проводимая совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), в Дальневосточном округе завершилась. Итоги подвели в Амурской области.

Главная цель акции – привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции.

Главная цель акции – привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции.

3 июля в Благовещенске прошла торжественная церемония, где рассказали о результатах тестирования на ВИЧ-инфекцию в 4 городах: Райчихинске, Свободном, Белогорске и в самом Благовещенске. За три дня 1398 жителей Амурской области прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К акции также присоединился трудовой коллектив Муниципального казенного предприятия города Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс».

Минздрав России уже в третий раз проводит акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Минздрав России уже в третий раз проводит акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

– Мы понимаем, насколько важно привлечь внимание общества к вопросам распространения ВИЧ-инфекции, – сказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. – И не просто привлечь, а удерживать это внимание постоянно. В орбиту акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» вовлечено множество участников. Кто-то сдал кровь на анализ, кто-то задумался о вопросах, которые неизбежно возникают при ознакомлении с проблематикой борьбы против ВИЧ/СПИДа. А у кого-то поменялось представление о том, как можно и нужно общаться с ВИЧ-положительными соседями, родственниками или друзьями. В любом случае это говорит о том, что усилия организаторов проекта были не напрасны. Вы не прошли мимо, и это – главное!

Передавая флаг Амурской области организаторам акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», и.о. главврача ГАУЗ «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Юлия Натыкан рассказала об эпидситуации в регионе: «В Амурской области низкий уровень заболеваемости по сравнению с центральной частью России. Но эпидобстановка в регионе в целом идентична общероссийской. На сегодняшний день у нас зарегистрировано более тысячи случаев ВИЧ-инфекции среди основного населения области. Это цифра не точная, так как, по статистике, более 40% больных ВИЧ-инфекцией не знают о своем статусе. Добровольное тестирование позволит нам кардинально изменить данную ситуацию. Именно с этой целью Минздрав России уже в третий раз проводит акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Дальневосточный округ прощается с мобильными пунктами тестирования. Они направляются в Сибирь. Следующая остановка – Забайкальский край.

НА ЗАМЕТКУ

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США
Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей
Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года
В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны
Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми
В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны
Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи
Япония готовится к встрече Абэ и Путина на ВЭФ в сентябре
В Минсоцтруда рассказали о росте зарплат россиян на 10% за три месяца
Туроператор «Натали Турс» аннулировал все подтвержденные туры
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки во Вьетнаме
Путь из Санкт-Петербурга в Архангельск станет в два раза короче
Минэкономразвития рассказало, как будет меняться курс рубля до 2024 года
Ученые назвали самые популярные человеческие сексуальные фантазии
На АЗС в России обнаружили массовый недолив‍ бензина
Иностранных болельщиков интересует, где спит Ленин и где находится «станция с собачками»
Болгария заявила о готовности к реализации «Турецкого потока»
Сборная России готовится к матчу ЧМ с Хорватией: Самедов вернулся в общую группу, Жирков работает индивидуально
Siri прервала речь британского министра, чтобы рассказать ему о Сирии
В России могут ужесточить наказание для пьяных пилотов и авиадебоширов
«Что-то не так в британском королевстве»: Пушков прокомментировал новый инцидент в Солсбери
Авиасообщение между Дамаском и Москвой восстановлено
Застрявшая в пещере футбольная команда здорова и готовится к эвакуации
Посол Швеции отметил высокий уровень проведения Россией ЧМ-2018
Трамп выразил надежду, что США никогда не придется воспользоваться вооруженными силами
Администрация Трампа хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузы
Минфин планирует ужесточить контроль над оборотом пива