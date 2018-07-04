Хозяйка лошадиного Освенцима взывает к Далай-Ламе

СЕГОДНЯ 13:49 2018-07-04T15:07:44+03:00

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Несколько дней назад мы написали о чудовищном случае в Тверской области. Обеспокоенные усиливающимся запахом смерти жители деревень близ города Нелидово пришли по запаху на ферму конезаводчицы Татьяны Евтушенко. То, что увидели они и корреспондент «Комсомолки» - трудно поддаётся описанию. Хозяйка фермы Татьяна Евтушенко превратила территорию в открытый скотомогильник. Трупы животных разлагались в ручьях, канавах, в конюшне. Привыкнув к смраду, по телам умерших животных, ходили ещё живые, но похожие на скелеты, лошади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655190" frameborder="0"></iframe> Убийство лошадей.Видео из конюшни Тверской области, где произошло массовое убийство лошадей

Нерадивая хозяйка, страдая от отсутствия денег и нежелания остановиться, выжимала из лошадей жеребят, а когда старые животные теряли способность размножаться - их просто переставали кормить. Со временем моральное разложение человека привело к тому, что даже погибших животных перестали закапывать.

Публикация наделала много шуму и заставила пошевелиться местную администрацию. Представители власти и ветеринарная служба выехали на место, зажали носы и приняли меры по ликвидации трупов.

Моральное разложение человека привело к тому, что даже погибших животных перестали закапыватьФото: Евгения КОРОБКОВА

Чтобы скандал не пошёл дальше, останки животных сожгли, закопали, присыпали хлоркой. Однако от чего произошёл падеж скота: от голода или от инфекции - не уточнили.

Конезаводчица отделалась штрафом в 10 тысяч рублей (хотя в обычных условиях ликвидация трупа одного животного стоит около сорока тысяч рублей).

Попытки найти хоть какую-то справедливость и защитить лошадей, успехом пока не увенчались.

Самое неприятное, что играет в прятки и предпочитает не отвечать Минсельхоз, куда мы обратились с запросом. Местная же полиция заявила, что фактов жестокого обращения с животными не выявлено. Поэтому абсолютно ничего не мешает Татьяне Евтушенко продолжать свой бизнес на костях.

Во время работы над статьей мы пытались выйти на связь с конезаводчицей. Однако женщина (активно продававшая Вконтакте породистых котят) от общения отказалась. Теперь, после публикации, Евтушенко написала корреспонденту «КП» письмо, полное недовольства, с упоминанием Бога, Далай-Ламы, чести и совести.

Нет, она не раскаивается. И погубленных животных ей не жаль. С ее точки зрения, во всем виноваты журналисты.

Трупы животных разлагались в ручьях, канавах, в конюшнеФото: Евгения КОРОБКОВА

Письмо конезаводчицы

«Здравствуйте. Меня видно бог отвёл от разговора с вами... Какой был заказ, такой репортаж и сделали, не проверив ни одного факта... Выдав желаемое за действительное. Главное быстро, остро и грязно,! Нет веры нашим СМИ. Вообще ужасно конечно... Не стало ни совести ни чести... Поэтому и страна у нас в таком беспределе... Вам наплевать и на страну и на людей. Бог вам судья... Только когда вам или вашим близким, будет больно, а вам будет больно и и вы спросите: за что? Вспомните эту ситуацию, в которую вы не пожелали вникнуть, а просто сделали откровенную халтуру, не пожалев при этом ни живых ни мертвых, сделав очень больно людям. Это просто будет бумеранг, и боль вернётся... Это очень страшно... Подумайте об этом!

А учить меня не надо. Вы сначала в себе разберитесь, что вы хотите из себя представлять, быть личностью, и иметь собственное мнение и позицию или быть на побегушках и выполнять "заказы", второе конечно, выгоднее и приоритетные для вас, и не только. А прежде чем судить и советы давать, надо знать Истину,! И как сказал Далай Лама:"Прежде чем осуждать человека, наденьте его обувь и пройдите его путь, попробуйте его слезы, почувствуйте его боль. Наклонитесь на каждый камень, об который он споткнулся. И после этого говорите, что знаете, как правильно жить!!!" вы же просто насобирали грязи по углам... А истина вам просто не нужна и не интересна. А фактов у вас нет... Мне же очень вас жаль... Вас и ваше поколение... У вас не осталось чести... Чести и совести, в её первостепенном понятии... Раньше журналист, это звучало очень гордо и громко, а сейчас как то мерзко... И это не только мое мнение. Задумайтесь!»

Мы уже давно думаем над происходящим. И вопрос, отчего живодер не может получить по заслугам, нас крайне беспокоит. Стоит вспомнить, что до недавнего времени закон попустительствовал в отношении вандалов, допустивших порчу произведений искусства. Однако недавнее покушение на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» заставил Министерство культуры заявить об ужесточении наказания за вандализм. Очень рассчитываем, что такой же поворотной точкой в деле защиты животных станет вопиющий случай нелидовской живодерни. По крайней мере, редакция приложит все силы, чтобы так и случилось.

Татьяна Евтушенко превратила территорию в открытый скотомогильникФото: Евгения КОРОБКОВА

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