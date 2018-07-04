Грозит ли России новый экономический кризис, предсказанный Bank of America

СЕГОДНЯ 13:53 2018-07-04T14:34:05+03:00

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Тревогу забили аналитики Bank of America. Они заметили на мировых рынках тенденции, похожие на те, что предшествовали кризису 1997-1998 года: на фоне укрепления доллара и роста экономики США фондовые рынки азиатских развивающихся стран скукоживаются — что весьма напоминает события 20-летней давности.

Кризису 1997-98 года, более известному как азиатский финансовый кризис, предшествовала эпоха бурного роста экономик «азиатских тигров». Росли в том числе фондовые и финансовые пузыри. И в один не очень прекрасный момент начали лопаться. Поначалу пошла ко дну национальная валюта Тайланда — бат. А затем кризис распространился на всю Юго-Восточную Азию. Хотя его и называют азиатским, одной из самых пострадавших стран оказалась Россия. У нас к тому времени созрел свой пузырь — на рынке гособлигаций. А тут проблемы у азиатских соседей и вызванное этими проблемами падение цен на сырье. Дефолт 1998 года большая часть населения России хорошо помнит и, видимо, долго еще не забудет. Рубль обвалился, банки перестали выдавать вклады…

Зарубежные эксперты утешают: нынче в мировой экономике все несколько получше, чем двадцать лет назад. В частности, аналитики агентства Bloomberg отмечают, что нынешнее ослабление курсов валют многих азиатских стран все же больше связано с финансовыми играми и укреплением доллара. А сами экономики стран Юго-Восточной Азии нынче выглядят гораздо здоровее, чем 20 лет назад.

- Я бы согласился с Bank of America в том плане, что вероятность нового мирового кризиса в ближайшей перспективе — год-два — действительно очень велика, - считает российский экономист Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании ФБК. - Почему? А потому что те причины, которые привели как к мировому кризису 1997-98, так и 2008 года, никуда не делись. Это перекапитализация рынков ничем не обеспеченными деньгами, надувание фондовых и финансовых пузырей. Сейчас они опять в достаточной степени раздулись. Чтобы рвануло, достаточно любого события, которое выполнит роль спускового крючка. На мой взгляд, с наибольшей вероятностью роль такого крючка сейчас могут сыграть не проблемы в Азии, а торговые войны, которые развернули США. И которые уже наносят ущерб многим экономикам, включая европейские.

Какие последствия могут быть для России?

- Похожие на те, что были в 2008 году, - считает Игорь Николаев. - Сейчас из-за санкций мы более закрыты от западной экономики, но глобализацию все равно никто не отменял. Любой мировой финансовый кризис приводит в первую очередь к ослаблению валют развивающихся стран, в том числе и рубля — это традиционная реакция рынка. Плюс о каком-то росте производства и нашей экономики в этих условиях сложно будет говорить.

Стоит заметить, что именно дефолта в России — как уже успели написать некоторые издания — сейчас никто не прогнозирует. В том числе и Bank of America, специалисты которого вообще-то говорили о мировом, а не чисто российском кризисе. Наши же эксперты напоминают, что не надо путать падение курса национальной валюты и темпов роста экономики и дефолт — неспособность расплачиваться по своим обязательствам. Сейчас у России, в отличие от 1998 года, внешний и внутренний долг сравнительно не высок. Другое дело, что кризис и без дефолта — не подарочек.

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