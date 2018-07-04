2018-07-04T14:57:11+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Английский контингент

Болельщики из Британии - пока самые странные на нашем ЧМ
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Британские фанаты «боевого» возраста, даже после всех чисток среди хулиганов, яркие, наглые, часто вызывающе злобные. Но в целом, ведущие себя в рамкахБританские фанаты «боевого» возраста, даже после всех чисток среди хулиганов, яркие, наглые, часто вызывающе злобные. Но в целом, ведущие себя в рамкахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Наверно так чувствуют себя анекдотические персонажи, явившиеся на свадьбу в плавках. Британцы в России на ЧМ кажутся какими-то инородными, потерянными, дикими... И это на фоне уже ставшего родным и знакомым пейзажа с тысячами разукрашенных, поющих и бьющих в барабаны гостей со всего мира.

- Что ты думаешь, им тоже мозги чистят, мама не горюй, - объясняют «знающие люди».

Только факты. Из Бразилии и Аргентины приехало 35 тысяч болельщиков. Тысяч по 15 из Сербии и Польши. Французы, немцы, шведы, бельгийцы, даже швейцарцы не подкачали. Одних исландцев 10-15 тысяч! Англичан на важнейшей игре с Колумбией в 1/8 финала - хорошо если тысячи две набралось. Включая разукрашенных в цвета Англии граждан Поднебесной.

Британские фанаты «боевого» возраста, даже после всех чисток среди хулиганов, яркие, наглые, часто вызывающе злобные. Но в целом, ведущие себя в рамках. Но в Россию они, похоже, приехали «наводить порядок». Разбили нос колумбийцу в метро, краской написали England на памятнике футболисту Черенкову у стадиона, постоянно задрали колумбийцев на тему кокаина. Когда так ведут себя клубные фанаты - привычно. Но обычно на приехавших наглых, есть не менее наглые местные. Паритет сохраняется, никто не наглеет.

На матчах ЧМ-2018 наши буйные фанаты растворились, не собираются, к счастью, группами, и не портят праздник. За что, кстати, им отдельное спасибо. Но некоторые (не все, совсем не все!) британцы ведут себя максимально недоброжелательно, даже агрессивно. И это совсем никак не вяжется с картиной нашего радушного, фестивального ЧМ.

Не случайно первые (и надеемся последние) мини-драки, мини-потасовки на играх, устроили именно англичане на матче с колумбийцами.

Если бы так вели себя наши фанаты за границей (а они вели, бывало), думается, многие британские обозреватели разразились бы гневными колонками.

Нет, понятно, англичан накручивают. Им говорили, как при выходе с самолета х будут ожидать суровые мужики с арматурой, и до стадиона живыми доберутся лишь единицы. Да и тех добьет милиция у рамок металлоискателя.

И решившиеся махнуть в Москву бойцы чувствуют себя героями, крестоносцами, подвергающими себя всем опасностям в мире варваров. Но слушайте, чемпионат идет уже три недели, за это время ничего кроме восторга он у гостей страны не вызывает.

На матче Россия- Испания я сидел с группой болельщиков из США. Они отчаянно кричали «Рус-ски-е!», а когда Акинфеев отбил решающий мяч, чуть не задушили от восторга парня из Израиля. Им, тоже про Россию черти что рассказывали. Но хватило же ума не сильно по этому поводу переживать? Да и нас любят попугать Англией и Штатами. Не страшно же, правда?

Англия вполне может дойти до финала ЧМ. Впервые с 1966 года. У них достаточно проходимые соперники в сетке и отличный состав. С одной стороны - то что сами англичане не хотят увидеть все это вживую - их дело. С другой, жутко обидно. За сборную Англии в России болеют десятки тысяч людей, англомания у нас в крови вместе с Шерлоком и песнями Земфиры. Есть ощущение, что накрыл стол, ждешь старого, любимого друга, а он приперся пьяный, злой, в рваной телогрейке, да еще и опоздал на три часа...

Эй, Англия, кончай дурить!

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