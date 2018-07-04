Инна Жиркова: После победы над Испанией я должна сыну компьютер

СЕГОДНЯ 14:10 2018-07-04T14:57:35+03:00

Жена полузащитника сборной России рассказала о том, как она и ее дети готовятся к четвертьфиналу против Хорватии

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Многие болельщики нашей сборной на этой неделе озадачены поиском и покупкой билетов в Сочи, где в субботу сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Хорватией. Что касается семей футболистов, то на каждую из них выделяется по два билета, а вот о гостинице и самолете нужно подумать самим. Супруга полузащитника нашей команды Юрия Жиркова не ставила под сомнение выход наших в 1/4 финала, поэтому обо всем позаботилась заранее. «Комсомольская правда» узнала у Инны Жирковой о том, как она, ее супруг и его партнеры готовятся к битве с хорватами.

- Я задолго до матча с испанцами обсуждала с подружками, что надо бронировать гостиницу и билеты в Сочи, а то потом не будет ни номеров, ни удобных вылетов, - рассказывает Инна. - Народ удивлялся: «А ты что там забыла?». Я уверенно отвечала: «Мы обязательно будем в 1/4 финала!». И теперь у меня есть билеты на самолет в Сочи и забронирован номер в гостинице. А многие нервничают: как туда улететь, как оттуда прилететь. Я полечу в Сочи за день до игры со старшим сыном Димой (мальчику 9 лет - прим.Ред.).

- Кто из родных Юрия вместе с вами болеет на стадионе?

- На каждую игру прилетают два брата и сестра Юры. У нас дружная группа поддержки.

- Перед игрой с Испанией давали какие-то обещания? Например, если наши выиграют, то откажусь от сладкого?

- Ничего такого не придумывали. Но перед началом чемпионата пообещали старшему сыну компьютер, если мы выиграем чемпионат мира. Дима видел, как я сильно переживаю перед игрой с Испанией. Поэтому сообразил и говорит: «Мама, но если мы выиграем у сильной сборной Испании, то это ведь так же круто, как выиграть чемпионат?» Я отвечаю: «Конечно, это очень круто!» Тут он меня и подловил: «Значит, когда мы выиграем у испанцев, мне можно будет компьютер попросить?» Я и пообещала: «Сын, всё что угодно можно будет тогда просить!» Сейчас он мне напомнил об этом - теперь я сыну должна компьютер. Юра, наверное, будет против. Но обещания надо выполнять.

К четвертьфиналу готовится вся семья

- Как вы отметили нашу победу в 1/8 финала?

- После матча вся Москва гуляла, мне тоже хотелось пойти в центр и разделить эту радость с людьми. Но после игры появилась возможность увидеть Юру, поэтому я была очень счастлива и, конечно, гулять уже не пошла. На следующий день после игры семьям обычно разрешают на несколько часов приехать на базу сборной. А в этот раз ребят отпустили ненадолго домой. Дети были так счастливы увидеть папу! Не отходили от него ни на шаг, что-то рассказывали, играли, обнимали.

- Юрий отыграл первый тайм, а во втором его заменили из-за травмы. Как сейчас его самочувствие?

- Дала о себе знать травма, у Юры сейчас болит ахилл (ахиллово сухожилие - Ред.). Он после игры сделал МРТ, УЗИ. Теперь проходит процедуры, тренируется индивидуально. График плотный. Игру с хорватами он пропустит, а к следующей будет готов.

- Вы, получается, в этом году без отпуска остались?

- Да. Если после чемпионата мира дадут два дня передохнуть, то хорошо. Дальше у Юры клубные сборы с «Зенитом». Но ребята об отпуске не думают, все мысли - о дальнейших играх. Им безумно нравится, что вся страна ими гордится, поддерживает. Дети скучают по Юре, кричат в телефон: «Папа, возвращайся скорее!». А я их учу: «Дима, Милана, Даня! Не просим папу быстрее возвращаться!». Мы подождем и еще поболеем!