Опиум для народа

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-04T15:37:19+03:00

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Казалось бы, уже прошли времена, когда сильнодействующие болеутоляющие средства в аптеках продавались достаточно свободно, что создавало условия для распространения наркозависимости. В прошлом и период «перегибов», когда стандарты хранения и отпуска сильнодействующих лекарств были чересчур строги и это привело к громким скандалам и даже трагическим ситуациям. Сегодня система получения таких лекарств пациентами относительно отлажена и понятна. Препараты, входящие в список сильнодействующих отпускаются по специальным розовым рецептам, за которыми ведется жесткий контроль как в аптеках, так и в медицинских учреждениях. Врачи, естественно, налево и направо такие рецепты не выписывают - если диагноз, требующий такой препарат не подтвердится при проверке, можно не только работу потерять, но и срок заполучить. Однако, в системе, похоже, есть лазейки.

НАРКОТИК В ДОСТУПЕ

Об этом я узнал совершенно случайно. Мама товарища многие годы болела артрозом тазобедренного сустава. Испытывала кошмарные боли. Пока в конце концов решилась на операцию по замене сустава. Врач в районной поликлинике выписал пожилой женщине обычный рецепт на обезболивающее, произведенное в Германии.

- Дома, наверное, оставил, - в аптеке товарищ беспомощно шарил в поиске рецепта по сумке. Пик торговли, очередь накопилась немалая, мужчина приличный... Терпение у фармацевта лопнуло: клиенту продали обезболивающее вовсе без рецепта.

Каково же было мое удивление, когда я, прочитав инструкцию, узнал, что купленный нами только что препарат – сильнодействующий опиоидный анальгетик. Погодите, а как же правила строжайшего учета наркотических средств?

В нашем случае речь идет о препарате с международным непатентованным наименованием «Тапентадол» (торговое название другое) немецкой компании Грюненталь ГмбХ, который отпускают в аптеках по рецептам обычной формы (не «розовой»). Однако, в инструкции к препарату черным по белому сказано, что он относится к группе анальгизирующих наркотических средств. Я проверил: аналогичные лекарства других фармацевтических компаний попадают под особые правила Минздрава в России. Любопытно, что этот препарат контролируется как наркотическое средство в большинстве стран мира США, Австралии, Великобритании, Финляндии и Канаде, а главное в стране происхождения - Германии. Почему же в России наркотическое обезболивающее продается по обычному рецепту? Выходит, что власти Германии беспокоятся о своих гражданах, а мы нет! Давайте, разберемся в ситуации.

Что мы узнали?

Минздравом еще в процессе государственной регистрации данного препарата был присвоен статус препарата, относящегося к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств, однако, до настоящего времени он так и не включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ подлежащих обязательному государственному контролю. На практике это означает, что осуществлять отпуск препарата могут не только аптечные сети, но и индивидуальные предприниматели, например, небольшие частные аптечные пункты. И если, за нарушения при отпуске препаратов, входящих в Перечень наркотических средств, предусмотрена уголовная ответственность, то за продажу «Тапентадола» лишь административная ответственность. Не трудно догадаться к чему может привести подобное упущение. Причем, кто знает, возможно, таких препаратов на самом деле больше, просто я столкнулся лишь с одним. Есть над чем поразмышлять всем нам и чиновникам здравоохранения.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Печальные цифры статистической информации говорят о том, что число наркоманов в России с каждым годом увеличивается, несмотря на усилия государства.

В официальных отчетах за 2016 год (данных за 2017 год пока нет) фигурируют следующие цифры:

• Тот или иной опыт употребления наркотиков имеют около 18 000 000 россиян.

• Ежегодно наркотические средства начинает употреблять около 90 000 жителей РФ.

• Около 8 000 000 человек принимают наркотики регулярно.

• 90% зависимых принимают наркотики посредством инъекций.

• Средний возраст наркозависимых – 16 – 18 лет.

• Ежегодно из жизни уходит порядка 70 000 человек, подверженных зависимости.

ПРИГОДИТСЯ

Врач или комиссия?

Теперь узаконено правило, которое разрешает лечащему доктору - терапевту, неврологу, онкологу и т.д. самостоятельно выписывать рецепты на психотропные и наркотические лекарственные средства.

Случаев, когда нужно согласовывать назначение лекарства с врачебной комиссией, на сегодня три:

1) если пациенту одновременно требуются пять и более каких бы то ни было препаратов в течение одних суток или более 10 видов лекарств в течение одного месяца;

2) если болезнь протекает нетипично, с осложнениями, необходимо несколько лекарств, которые плохо сочетаются друг с другом;

3) если больному первично назначаются наркотические или психотропные препараты, и при этом в поликлинике (больнице) действует документ, утвержденный главврачом, о необходимости согласования с врачебной комиссией в таких ситуациях.

Дольше и больше

Рецепты на психотропные и наркотические препараты теперь действительны в течение 15 дней, а не пяти, как прежде (согласно пункту 6 статьи 25 Федерального закона от 08.01.98 № 3-ФЗ в редакции от 03.02.2015). При этом, если пациент нуждается в длительном лечении либо паллиативной медицинской помощи (то есть для неизлечимых больных), врач вправе вдвое увеличить норму выписки лекарств в одном рецепте.

На заметку: такое важное правило содержится в пункте 15 Порядка, утвержденного приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1175н, последняя редакция - от 30.06.2015. В Приложении 1 к этому приказу перечислено максимальное количество сильнодействующих препаратов, которое можно включить в один рецепт. При необходимости (см. выше) этот потолок поднимается в два раза, и, например, морфина разрешается выписать до 40 ампул (норма - до 20), промедола - до 100 таблеток (норма - до 50), омнопона - до 40 ампул (норма - до 20) и т.д.

Упаковки не хранить

Обновленные правила избавляют от необходимости хранить как зеницу ока использованные упаковки психотропных и наркотических препаратов. Сейчас для выписки новых лекарств эти «вещественные доказательства» не требуются.

В то же время действует удобная норма: если пациента выписывают из больницы для продолжения лечения амбулаторно, то по решению главврача могут быть выданы на руки сильнодействующие лекарства на срок приема до 5 дней. Либо сразу оформляются рецепты на такое количество препаратов. Чтобы убедить врачей выполнить эти правила, сошлитесь на пункт 29 Порядка, утвержденного упомянутым приказом Минздрава РФ № 1175н.

ВАЖНО

Куда жаловаться на волокиту

Министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила, что в Росздравнадзоре создана специальная «горячая линия» для приема жалоб граждан в случае проблем с выпиской сильнодействующих обезболивающих лекарств. Звонить по телефону 8 800 500 18 35 можно круглосуточно.

Если необходимое лекарство и (или) количество препаратов, которое вам нужно и соответствует правилам, отказывается выписывать конкретный врач, немедля обращайтесь к заместителю главврача по лечебной части либо к главврачу поликлиники (больницы).

Также по любым вопросам, связанным с назначением и выдачей рецептурных лекарств, можно обращаться на «горячую линию» Минздрава: 8 800 200 03 89.