У кого выросли зарплаты

СЕГОДНЯ 15:20 2018-07-04T15:28:58+03:00

Зарплаты выросли меньше чем у половины россиян - это худший показатель за последние два года Фото: Евгения ГУСЕВА

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За год, по данным Росстата, зарплаты у россиян выросли на 7%. Конечно, это «средняя температура по больнице». Кому-то досталась весомая прибавка, а кому-то вообще ничего.

Сколько трудящихся получили прибавкуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Рекрутинговая компания «Антал» провела онлайн-опрос почти 9 тыс. человек из разных городов России. Поскольку выборка довольно большая, данные можно обобщить и сделать выводы о стране в целом. Выяснилось, что зарплаты выросли меньше чем у половины россиян - у 41%. Это худший показатель за последние два года. Но если компания и проводила индексацию, то минимальную. Половине счастливчиков подняли оклады всего на 5 - 10%. Каждому 10-му россиянину повезло гораздо больше - его доходы выросли на треть.

Как повысили жалованьеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В большинстве случаев зарплаты пересматривались по инициативе работодателя. Либо просто так, в качестве широкого жеста, либо по результатам работы. В остальных случаях благосостояние приходило вместе с переменами. Например, если люди уходили на повышение с прибавлением зарплаты или находили другое место работы, более выгодное. Ходить же к начальнику и требовать прибавку - занятие почти бесперспективное. Компании пошли навстречу только 5% опрошенных.

Почему изменился доход?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как выяснилось, самые щедрые работодатели - в фармацевтических компаниях, сфере производства потребительских товаров, IT-индустрии. Здесь наибольшему количеству работников увеличили зарплату. Впрочем, эти сферы - все же не самые высокооплачиваемые. Наибольшие зарплаты по традиции в нефте- и газодобыче. На втором месте - табачные компании. А замыкает тройку производство нефтепродуктов.