2018-07-04T15:56:35+03:00
Экономика

Госпошлины за водительские права и загранпаспорт увеличатся с августа 2018 года

Президент подписал документы об увеличении госпошлин за водительские права и загранпаспорт
Игорь ЯКУНИН
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Все новые документы — с электронными чипами, повышением государство пытается компенсировать собственные затратыВсе новые документы — с электронными чипами, повышением государство пытается компенсировать собственные затратыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Увеличиватся госпошлина за документы с электронным чипом. Раньше выдача загранпаспорта нового поколения стоила 3,5 тысячи рублей. Теперь придется платить 5 тысяч целковых. Для тех, кто оформлял такой паспорт для своих детей, которым еще не исполнилось 14 лет, расходы вырастут с 1,5 до 2,5 тысяч.

Пришла пора раскошелиться и водителям. Еще вчера за водительское удостоверение нового поколения нужно было заплатить 2 тысячи рублей. А уже завтра придется выложить на тысячу больше. Новые свидетельства о регистрации транспортного средства вообще подорожают в три раза — с 500 до 1500 рублей.

Все новые документы — с электронными чипами, и вот таким повышением государство пытается компенсировать собственные затраты.

Расставлены точки над «и» в ситуации с контрольно-кассовой техникой. Если вам что-то продают на борту авиалайнера — там такой аппарат, что выдает чеки и передает информацию в режиме онлайн в налоговую, не понадобится. В трамвае, или троллейбусе, или в метро касса пока тоже не потребуется (к этому вопросу вернутся через год). На объектах силовых структур — ФСО, ФСБ, СВР — где может быть организована торговля, также никто не спросит о наличии кассового аппарата. Не понадобится он и тем, кто торгует молоком в розлив или газетами и журналами.

КСТАТИ

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