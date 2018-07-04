2018-07-04T15:51:51+03:00
Звезды

Анна Калашникова стала ведущей футбольной передачи

Певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина все-таки не зря бродила по ток-шоу
Алина ЧЕРНОВА
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Анна Калашникова следит за игрой нашей сборной с первого матча, ходит на все игры и даже предсказывает исходы поединковАнна Калашникова следит за игрой нашей сборной с первого матча, ходит на все игры и даже предсказывает исходы поединков
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Вся страна с замиранием сердца следит за событиями Чемпионата мира по футболу, который проходит в нашей стране. И только ленивый или черствый человек не радовался победе нашей команды над сильнейшей в мире сборной — Испанией.

Разумеется, в рамках чемпионата создаются программы, которые могли бы в какой-либо мере разделить интерес страны к футболу. Например, на Первом канале уже несколько недель идет программа под названием «Твоя игра», где зрителям дается шанс угадать, кто победит в том или ином матче и с каким счетом пройдет футбольная баталия. Ведущей этой программы стала певица Анна Калашникова, которая так же, как и многие жители нашей страны, «заболела» футболом.

«Я слежу за игрой нашей сборной с первого матча. Хожу на все игры. И даже детально предсказала исход поединка со сборной Саудовской Аравии — 5:0. Поэтому мне очень приятно, что моя любовь к футболу была оценена редакцией Первого канала. И меня поставили вести эту передачу вместе еще с несколькими несомненно прекрасными девушками. Например, вместе со мной «Твою игру» ведет еще и Яна Кошкина. Умница и сексуальная красотка. Мы ведем эфиры в разные дни, но уверена, что общими усилиями сумеем привлечь к экранам максимальное количество зрителей. Ведь что может быть лучше, чем сочетание спортивных побед и красоток», — рассказала Калашникова.

Отметим, что футбольные трансляции в нашей стране бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Например, все тот же памятный матч РоссияИспания имел долю около 60, что в обычной телевизионной сетке сопоставимо, только если сложить все вместе рейтинги «Пусть говорят», «Дом 2» и Соmedy Club.

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