Госдума не стала запрещать россиянам употреблять алкоголь с 18 лет

СЕГОДНЯ 16:11 2018-07-04T16:16:28+03:00

Помимо ограничения на продажу алкогольных напитков, документ предусматривал запрет на их употребление людьми, не достигшими 21 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект о повышении возрастного порога права покупки спиртных напитков до 21 года был отклонен

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Государственная дума оставила россиянам право употреблять алкогольную продукцию, начиная с 18 лет. Таким образом был отклонен законопроект члена Совета Федерации Антона Белякова, который предлагал установить допустимый минимальный порог на продажу и приобретение спиртного на уровне 21 года.

Автор инициативы хотел запретить употребление и продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим соответствующего возраста, а также ввести административную ответственность для тех, кто реализует эту продукцию таким гражданам.

По словам сенатора, опросы свидетельствуют о том, что в 18 лет (действующий минимальный возрастной порог на продажу и приобретение алкоголя) подросток не способен принять осознанное решение в вопросе употребления спиртных напитков и зачастую просто повторяет за сверстниками, не задумываясь о негативных последствиях для здоровья.

"В 21 год молодой человек может сделать собственный выбор в данном вопросе, не оглядываясь на мнение окружающих", - говорится в пояснительной записке к документу.

Между тем, в комитет Госдумы по экономической политике обратили внимание и на негативные факторы подобного нововведения. Так, повышение возраста употребления алкоголя может спровоцировать увеличение объемов потребления молодежью нелегальной продукции, что нанес еще больших вред их здоровью. Нельзя исключать и рост теневого сегмента производства и оборота спиртных напитков.

Все это предоставило депутатам повод для того, чтобы отклонить законопроект уже в первом чтении.

Стоит напомнить, что тема введения запрета на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, уже не раз поднималась у нас в стране. Так, например, в 2013-м сенаторы предлагали принять такие ограничения, ссылаясь на то, что молодые люди в 18 лет еще не обладают достаточным количеством средств для покупки качественного спиртного и потому приобретают дешевое, как правило, суррогатное, передает сайт kp.ru.