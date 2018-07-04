2018-07-04T16:16:28+03:00
Общество

Госдума не стала запрещать россиянам употреблять алкоголь с 18 лет

Законопроект о повышении возрастного порога права покупки спиртных напитков до 21 года был отклонен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Помимо ограничения на продажу алкогольных напитков, документ предусматривал запрет на их употребление людьми, не достигшими 21 годаПомимо ограничения на продажу алкогольных напитков, документ предусматривал запрет на их употребление людьми, не достигшими 21 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная дума оставила россиянам право употреблять алкогольную продукцию, начиная с 18 лет. Таким образом был отклонен законопроект члена Совета Федерации Антона Белякова, который предлагал установить допустимый минимальный порог на продажу и приобретение спиртного на уровне 21 года.

Автор инициативы хотел запретить употребление и продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим соответствующего возраста, а также ввести административную ответственность для тех, кто реализует эту продукцию таким гражданам.

По словам сенатора, опросы свидетельствуют о том, что в 18 лет (действующий минимальный возрастной порог на продажу и приобретение алкоголя) подросток не способен принять осознанное решение в вопросе употребления спиртных напитков и зачастую просто повторяет за сверстниками, не задумываясь о негативных последствиях для здоровья.

"В 21 год молодой человек может сделать собственный выбор в данном вопросе, не оглядываясь на мнение окружающих", - говорится в пояснительной записке к документу.

Между тем, в комитет Госдумы по экономической политике обратили внимание и на негативные факторы подобного нововведения. Так, повышение возраста употребления алкоголя может спровоцировать увеличение объемов потребления молодежью нелегальной продукции, что нанес еще больших вред их здоровью. Нельзя исключать и рост теневого сегмента производства и оборота спиртных напитков.

Все это предоставило депутатам повод для того, чтобы отклонить законопроект уже в первом чтении.

Стоит напомнить, что тема введения запрета на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, уже не раз поднималась у нас в стране. Так, например, в 2013-м сенаторы предлагали принять такие ограничения, ссылаясь на то, что молодые люди в 18 лет еще не обладают достаточным количеством средств для покупки качественного спиртного и потому приобретают дешевое, как правило, суррогатное, передает сайт kp.ru.

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