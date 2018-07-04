Как спецкор "КП" получал кредит в банке без предъявления паспорта

СЕГОДНЯ 16:50 2018-07-04T17:00:03+03:00

Наш корреспондент отправился в один из столичных банков, чтобы разобраться, какой толк от всех этих высоких технологий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банки начали выдавать деньги по записи голоса и фотографии. Мы проверили эту систему на себе

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Единая биометрическая система заработала в России с 1 июля. В банках уже сейчас можно сфотографироваться и оставить запись голоса, чтобы потом по телефону подтверждать свою личность.

Пока лишь девять кредитных организаций включились в процесс. «Сбербанк» не в их числе — в компании заявляют, что биометрическая идентификация клиентов появится до конца года.

Я отправился в один из столичных банков, чтобы разобраться, о чем вообще идет речь и какой толк от всех этих высоких технологий.

Фразу «биометрическая идентификация» я забыл ровно в тот момент, когда банкир меня спросил: «Чем могу вам помочь?».

- Эмм... Био что-то там... С 1 июля я могу сфотографироваться в банке и записать свой голос. Потом мне это поможет по телефону подтвердить свою личность в другом банке. Понимаете, о чем я?

- Возьмите талон и ждите очереди.

Только я устроился на стуле, как в зале громко сказали: «На биоидентификацию проходите к четвертому столу». Народ с любопытством покосился в мою сторону.

Банки начали выдавать деньги по записи голоса и фотографии. Мы проверили эту систему на себеФото: Михаил ФРОЛОВ

- СНИЛС, паспорт, учетная запись на госуслугах есть?

- Конечно.

Я ведь заранее выяснил на сайте банка, что мне понадобится.

Сижу перед оператором и волнуюсь, как будто у меня сейчас кровь из пальца возьмут. В последний момент зашевелились сомнения - надо ли передавать в единую систему свой голос и фотографию?

Если кто не знает, в законе о сборе биометрических данных написано: сведения свободно могут быть направлены органам госбезопасности. Меня, при этом, никто уведомлять не станет. Где гарантия, что какой-нибудь чекист потом не злоупотребит информацией?

Поделился опасениями с фотографом Михаилом Фроловым.

- Да ладно, Олег. Твой голос и так почти каждый день звучит на радио «Комсомольская правда». А фотография есть в интернете. Не думаю, что органы узнают о тебе что-то новое.

И то верно.

- Много людей уже пришло идентифицироваться?

- Сегодня мы первый день принимаем данные. Вы пока третий.

- Говорите людям о такой возможности?

- На сайте банка повесили пресс-релиз. А так не рассказываем. Все равно, у нас еще нет услуг, которые можно было бы получить, подтвердив личность по телефону.

На все про все, у меня ушло 25 минут. Фотографию сделали на обычную веб-камеру. Голос записали на большой черный микрофон — надо было сначала сосчитать от нуля до девяти, потом с девяти до нуля, потом произнести цифры вперемешку. С первого раза не вышло — я говорил слишком медленно, а на каждый счет дается не больше 10 секунд.

Операцтор сказал, что отметка о сохраненной биометрии появится в личном кабинете на портале Госуслуг в течение пяти дней. Но реально данные внесли в базу за пару часов.

Надо было сначала сосчитать от нуля до девяти, потом с девяти до нуля, потом произнести цифры вперемешкуФото: Михаил ФРОЛОВ

Хорошо. А дальше-то что? Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что в 140 городах страны работает около 400 точек сбора биометрических данных.

В теории, с помощью этой информации я могу получить любые банковские услуги без личного присутствия. Сейчас, чтобы оформить кредит в новом банке, надо прийти самому с паспортом. А так достаточно будет смартфона и доступа к интернету. С помощью камеры я отправлю свою фотографию. С помощью микрофона в телефоне передам голос. Это может быть удобно жителям отдаленных поселков, где нет филиалов банков.

Но пока система только собирает персональные данные. Судя по всему, работающих услуг ни у кого нет. Говорят, дальше всех продвинулся Почта Банк, но и у него сервисом воспользоваться не удалось.

Я попытался при помощи биометрии получить кредит на сайте организации. 20 минут мне пришлось с телефона вручную забивать информацию о себе, включая ИНН работодатели и номер СНИЛС. В конце меня перекинули на страницу, где можно было подтвердить личность дистанционно!

Вроде успех, но что-то пошло не так. С сайта Почта Банка меня отправили на портал Госуслуг. Закончилось все сообщением о «внутренней ошибке» и невозможности выполнить операцию.

- Это косяк Ростелекома. С нашей стороны все работает, а госкомпания не успела наладить сервис, - заверили меня в пресс-службе Почта Банка.

- Да у нас давным-давно все налажено. Это банки тянут с присоединением к нашей системе, - ответили в пресс-службе Ростелекома.

Кредит мне, кстати, одобрили. Но за ним по-старинке надо лично идти в банк. Нет уж. Теперь принципиально буду ждать, когда смогу получить деньги без личного общения с финансистами.

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Скоро для того, чтобы совершать рутинные банковские операции (открыть счет, взять кредит, завести вклад), не нужно будет приходить в отделение. Все можно будет сделать по интернету. А безопасность гарантирует единая биометрическая система. С 1 июля банки начнут собирать данные клиентов для ее работы (подробности)