2018-07-04T17:25:43+03:00
Звезды

Анна Нетребко впервые в свои 46 лет вышла на подиум

Оперная певица приняла участие в показе в рамках Недели моды в Париже
Елена БОДУЭН
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Артистка, которая своим пением покорила все главные мировые оперные площадки, впервые дебютировала в качестве моделиАртистка, которая своим пением покорила все главные мировые оперные площадки, впервые дебютировала в качестве моделиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Во Франции в самом разгаре Неделя моды. В числе прочих прошел и показ нашего бренда Yanina Fashion. Неожиданно для многих его главной звездой стала Анна Нетребко. Артистка, которая своим пением покорила все главные мировые оперные площадки, впервые дебютировала в качестве модели. Более того, Анна открывала показ, появившись в роскошном бархатном платье в пол. Ее шею украшаю массивное колье, делающее ее похожей на древнегреческую богиню. Ни один мускул не дрогнул на лице у Нетребко. Надо сказать, образ очень подошел певице - мы легко может представить ее, например, в Ла Скала, исполняющую арию Сильвы. Артистка разместила видео с показала в своем Инстаграме. Народ обрадовался - «Надеюсь, после этого выхода Анны показ моды с худосочными будет не востребован!». Нетребко ответила: - «С недавнего времени стало очень популярным использовать на подиуме, помимо моделей, простых людей, любых возрастов и комплекций». Она так же призналась, что платье, в котором она дефилировала на подиуме, после показа ей подарили. И рассказала, что темой показа были, судя по всему, русская душа и русская женщина.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Today I was honored to open fashion show of amazing
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