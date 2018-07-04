2018-07-04T17:39:38+03:00
Звезды

Свадьба Антона Шунина и Кати Григорьевой: ангел Victoria’s Secret вышла замуж за футболиста «Динамо»

Антон Шунин и Катя Григорьева отпраздновали свадьбу в пафосном ресторане на Рублевке [фото]
Петр СИМОНОВ
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Катя и Антон собрали только самых близких и любимых, да и в узком кругу сыграли свадьбуКатя и Антон собрали только самых близких и любимых, да и в узком кругу сыграли свадьбуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Классическая схема «футболист + модель» в очередной раз отлично сработала. 31-летний вратарь «Динамо» Антон Шунин женился на 28-летней супермодели с мировым именем Кате Григорьевой. И нет, молодые не бронировали «Версаль», не приглашали Джей Ло для увеселения, они сделали все достаточно тихо. Катя и Антон собрали только самых близких и любимых, да и в узком кругу сыграли свадьбу в очень известном в определенных кругах заведении Аркадия Новикова и Артема Михалкова на Рублевке.

Катя и Антон собрали только самых близких Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Катя и Антон собрали только самых близкихФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Больше всего за молодых радовались их 85-летние родители. Также расширение семейства Шуниных отметили брат Антона Евгений, да его супруга Полина. Она и опубликовала фото молодоженов. Спортсмен и модель же скромно решили не делиться фотографиями с торжества в соцсетях.

Спортсмен и модель же скромно решили не делиться фотографиями

Спортсмен и модель же скромно решили не делиться фотографиями

Катя Григорьева выбрала очень элегантное свадебное платье без пышных юбок и кружев с блестками. Что бы супермодель не надела, все бы выглядело роскошно.

С Антоном Шуниным Екатерина закрутила около двух лет назад после развода с мужем. Футболист преподнес любимой помолвочное кольцо в апреле. Свадьбы долго ждать не пришлось.

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yes
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О том, с кем был первый брак знаменитой модели, известно мало. Счастливчиком стал военный, но их брак не продлился и полугода. Антон Шунин также опытен в семейной жизни. Он в разводе с Вероникой, которая 5 лет назад подарила ему сына Артема. Шунин также известен коротким романом с Аленой Шишковой, матерью дочери Тимати.

Катя Макарова имеет безупречные параметры: 83-61-89 см при росте 180 см.

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now the Maldives is my favorite place in the world
19257 отметок «Нравится»188 комментариевInstagram

Сегодня она топ-модель с мировым именем, работает с лучшими модными домами, постоянно летает во Францию и Италию, дефилирует в туалетах Versace, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Celine, Givenchy, Gucci, Roberto Cavalli, Alexander McQueen. Макарова была ангелом Victoria’s Secret, что в мире моды считается особенно престижным.

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На лицо Кати можно любоваться на гигантских билбордах, она рекламирует очень известные массовые бренды. Этим, к слову, ее супруг очень гордится.

shunin_antonshunin_anton
Встречайте! На всех плакатах Москвы Горжусь
1476 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Добавим, что когда-то обычная девушка из Мурманской области пытала счастье на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2010», но в финал не прошла. Вторая попытка была еще через два года, но также победы не одержала. Заметили Катю на другом конкурсе «Топ-модель по-русски».

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