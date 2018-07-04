76% бензоколонок в России недоливают топливо

СЕГОДНЯ 18:08 2018-07-04T18:23:03+03:00

Чем дальше от Москвы, тем чаще обманывают на АЗС

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Угадайте, почему на заправках запрещают наливать топливо в бутыли и канистры? Безопасность тут на втором плане - главное, чтобы покупатель не смог проверить, надули его или нет. Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование и выяснила - более чем три четверти бензоколонок (76%) не доливают топливо.

- Мы проводили исследование в течение почти трех месяцев, проехали 13 регионов по трассам М4 и М10, - рассказал в эфире «Радио КП» руководитель ФАР Сергей Канаев. — Это Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар... Всего побывали на 34 АФС - считаю, что выборка вполне достаточная.

К контрольной закупке подошли серьезно: даже «мерный» автомобиль специально переоборудовали для точной оценки объема топлива в баке.

По результатам исследования все АЗС можно разбить на три группы, продолжает Канаев. Первая — это работающие под маркой вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Здесь недолив обнаружен только на одной из 5 проверенных заправок и составил 1,63%.

- То есть почти в пределах погрешности, которую мы определили на уровне 1%, - пояснил Канаев.

Вторая группа — федеральные и региональные сети (проверили 21 АЗС). 4 из 5 (точнее 81%) жульничали. В среднем водителям недоливали 4,97%, а максимальный недолив составил 19.03% - с таким размахом крали в Краснодаре.

А на мелкосетевых и частных АЗС – вообще мрак. Из 8 проверенных колонок не было ни одной работавшей честно. Средний недолив составил 5,66%, максимальный - 8.03%. То есть не зарываются ребята, клюют по зернышку.

Средний же недолив по результатам всего рейда составил 5,05% - их можно смело приплюсовать к цене за литр.

Еще одна особенность, которую подметили в ФАР: чем дальше от Москвы, тем больше недолив.

- В столице ситуация лучше, чем в других регионах, - похвалил Канаев. - Недоливают только на 42-44% заправок. Это объясняется близостью федеральной власти, малой долей мелких АЗС и высокой - «винок» (АЗС, принадлежащих вертикально-интегрированным компаниям).

ВЗГЛЯД С 6 ЭТАЖА

О том, что на бензоколонках не все чисто, «Комсомолка» писала, как только начался скачок цен на топливо. Тогда отмечалось, что основная доля в стоимости бензина — это налоги, 65%. А АЗС «наваривает» на продажах в среднем не более 5%. Некоторые эксперты даже называли цифры еще ниже — едва ли не 1-2%.

Да, на вертикально-интегрированных АЗС такое возможно. Заработав основной куш на продаже нефти, крупная компания может себе позволить временно посидеть на минимальной прибыли от продажи бензина — лишь бы сохранить свое положение на рынке. Но одиночные АЗС с такой прибылью, во-первых, не выживут, а, во-вторых, за 5% нормальный наш предприниматель даже мобильник из кармана не вытащит. А предложи ему 2% - может и травмат достать.

Чтобы узнать, как все устроено на самом деле, я решил купить бензоколонку. Понарошку, естественно. Нашел по интернету продавца, представился покупателем. Попросил показать бухгалтерию. Разумеется, всех карт мне сразу не открыли. Но что интересно — обнаружилась абсолютная несовместимость отчетных показателей с реальными доходами. На 92-й владелец накидывал трояк к закупочной цене, на 95-й — рубль. Навар в зависимости от марки получался от 2 до 7%. Месячный оборот - 800 тысяч. И при такой мизерной наценке чистая прибыль, по его словам, составляла 400 тыс руб. - раз в 10 выше расчетной.

- Ну не может такого быть! - говорю ему. - В чем подвох, я же покупатель?

- Сразу видно, что вы не из этого бизнеса, - отвечает. - Не буду вам раскрывать все секреты...

Ну а что там этих секретов - и так ясно: не доливай и разбавляй. Вот и вся наука. Только непонятно, почему при очевидных предпосылках воровства на эти мелкие бензозаправки не обращают внимания ни прокуратура, ни оперативники убэп. Советский обххээсник себя бы уже на год делами обеспечил.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Недолитры из пистолета: Как устроен обман на АЗС

Владимир ДЕМЧЕНКО

Заехал на заправку небольшой сети General Fueler. Датчик топлива показывал два деления. За 6 лет эксплуатации авто я вычислил, что это примерно 7 литров. Заказав полный бак, я принялся расхаживать по магазинчику.

Вскоре я почувствовал, что заправка затянулась. Девушка за кассой, глянув на монитор, сказала, что залито уже чуть больше 44 литров. У меня глаза полезли на лоб: бак моей машины по документации — 45 литров. Никогда, даже при отсутствии делений на шкале датчика и кричащей лампочке отсутствия топлива в него не влезало больше 43 литров. Заявление дамы за кассой выглядело полным разводом. Когда я попытался предъявить претензию, девушка вздохнула, взяла телефон и принялась набирать номер с таким видом, словно она делает это не первый десяток раз за смену.

- Я соединю вас со старшей, - сказала она. - С ней и разбирайтесь.

- Вы же сами попросили полный бак, - заявил голос в трубке. - А там ведь кроме бака трубы всякие есть.

- Вы хотите сказать, что в трубы ушло литров 6? - не унимался я.

- Ой, ну не знаю. Можете жаловаться, если хотите.

То, что решить вопрос на месте не получится, я понял довольно быстро. Но, забегая вперед, скажу, что решить его нельзя вообще. Когда я написал претензию в главный офис сети, мне вежливо ответили: все оборудование у них в порядке. «Мы можем продемонстрировать это в любой момент», - утверждалось в письме.

Однако к тому моменту, прочесав интернет, я уже знал, что на многих заправках аппаратура позволяет очень быстро менять объем «литра». То есть заправляем всех литрами, в которых на самом деле всего 900 миллилитров. А когда приезжает проверка — пара щелчков мышкой, и из крана льется полноценный литр.

Тем не менее, я написал жалобу в Росстандарт, который контролирует все наливные системы АЗС. Примерно через месяц получил ответ, что данных (а я выслал им отсканированный чек, где значилось, что меня заправили на 44,93 литра) недостаточно для внеплановой проверки. Но в офис заправщика, дескать, направлено предостережение о недопустимости нарушений единства измерений.

За попытку, как говорится, спасибо. Но получается, что спасение недозаправленного — его собственных рук дело. Я должен был провести целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий с видеосъемкой и захватом заправщика с поличным, чтобы проверяющие Росстандарта отправились на место. Впрочем, эти самые проверяющим, быть может, и не виноваты: им же нельзя кошмарить бизнес. Но в сухом остатке владельцы АЗС могут лить нам в баки, сколько в голову взбредет. Вряд ли кто-то сможет добиться долива.