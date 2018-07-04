Дзержинский подписывал мандаты убийцам Мирбаха

СЕГОДНЯ 19:05 2018-07-04T21:26:04+03:00

Как и кто 100 лет назад в центре Москвы убил немецкого посла и едва не сверг большевиков

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6 июля 1918 года в Москве случилось событие, которое могло круто изменить ход отечественной истории. В здании немецкой дипмиссии чекисты застрелили посла Мирбаха. Мир с Германией висел на волоске...Чем это убийство могло закончиться для России — об этом «КП» поговорила с главным научным сотрудником Института российской истории РАН Юрием Жуковым.

ВОЙНА И МИР

- Ситуация в стране была кошмарная. Большинство не хотело подписывать мир с Германией. Шли активные переговоры с немцами.

- Большинство – это кто?

- Левые коммунисты. Бухарин, Дзержинский, многие другие. Они не хотели мира с Германией. Только революционная война! Дескать, как только мы перейдем линию фронта, пролетариат всей Европы поднимется и сметет всех… Не понимали они одного – из них выйдет батальон-два, а воевать нужно с армиями Германии и Австро-Венгрии. А наши солдаты уже разбежались по домам. Немцы вошли в Украину, заняли всю Прибалтику, дошли до Нарвы.

- До Петрограда рукой подать?

- Ленин из кожи лез, настаивая на мире. Его поддерживал один Зиновьев.

- Даже верный ленинец Дзержинский был против?

- Да. Против подписания мира были практически все партии в нашем парламенте - ЦИКе. В нем заседало 450 человек - большевики, меньшевики, меньшевики-интернационалисты, эсеры левые, эсеры максималисты, анархисты. 6 марта подписали Брестский мир. А вскоре открывается шестой Всероссийский съезд Советов. И левые эсеры, которых было очень много в ЦИКе, стали требовать разрыва отношений с Германией. Но съезд отказался левых эсеров поддержать - и в Москве началось их восстание.

УБИЙСТВО НЕМЦА - СИГНАЛ К АТАКЕ

- Восстание началось с убийства германского посла, графа фон Мирбаха... Левым эсерам нужно было взорвать Брестский мир?

- Да. Германия стала обвинять Россию, а точнее - главу ВЧК Дзержинского. Дескать, в убийстве Мирбаха он был виноват. Не отреагировал на немецкие сигналы...

Еще в середине июня 1918-го из посольства обратились к Дзержинскому, говорили о готовящейся провокации. Он счел их параноиками… Через неделю немцы криком кричат – господин Дзержинский, будет нападение на германское посольство! Феликс Эдмундович: «Откуда данные?». Ему ответили: «Данные точные, но разгласить источник не можем». Снова Дзержинский отмахнулся. Неделю спустя немцы уже в панике.

Феликс Дзержинский

- В третий раз обратились?

- Они заявили, что между 5 и 9 июля убьют посла фон Мирбаха. Дзержинский требует доказательств. Посольские признаются: есть один немец в Москве, некий Гинче. Привозят Гинче на Лубянку. Дзержинский лично его допрашивает – откуда информация про покушение? Тот крутил-вертел. Ну, Дзержинский его выпроводил: то ли псих, то ли провокатор…

ДВОЕ С БОМБОЙ

- А 6 июля и случилось...

- В 3 часа дня в тихом московском Денежном переулке появились двое, Блюмкин и Андреев… Оба левые эсеры. У них документы ЧК, за подписью Дзержинского. Пришли якобы, чтобы выяснить личность шпиона, которого им надо поймать. И фамилия у него тоже... Мирбах! Секретарь посольства долго не приглашал к чекистам посла. Наконец, те все-таки уговорили. Мирбах вышел. Начался разговор. И тут Андреев вытаскивает пистолет и стреляет в посла. С первого раза не попадает, со второго - убивает…

КТО УБИЙЦА?

- Все-таки стрелял Андреев? Даже солидные историки пишут Блюмкин...

- Стрелял Андреев, а не Блюмкин. Потом бросают гранату, которую тогда называли «бомбой», и выскакивая в окно, бегут в поджидавшую их машину. А ЧК тогда сидел не только на Лубянке, но и в Трехсвятительском переулке находилась боевая команда. Там были только левые эсеры. С пулеметами и броневиками. И вот эти ребята, уже зная, что произошло с Мирбахом, захватывают здание телеграфа, сейчас это Главпочтамт... До Кремля - рукой подать...

А в это время в Большом театре шла сессия ЦИКа. Ленину уже доложили о покушении на Мирбаха. Ильич вызывает латышских стрелков, объявляет перерыв. Из зала выводят всех большевиков и прочих. Остаются в зале только левые эсеры. Их изолировали. А арестовали только самую верхушку, в том числе, Марию Спиридонову, которую американский писатель Джон Рид называл «самой влиятельной женщиной в России».

- Свидетели вспоминали, что Спиридонова, узнав о смерти Мирбаха, на стол забралась и кричала лозунги...

- Она надеялась, что вот теперь Брестский мир с немцами полетит в тартарары...В то время в Симбирске подполковник царской армии Муравьев оказался командующим Восточным фронтом. И как только ему сообщили по телеграфу о смерти Мирбаха и о том, что Брестский мир фактически расторгнут, Муравьев заявил, что он теперь командующий всеми вооруженными силами революционной России на... русско-германском фронте! Правда, его быстренько арестовали...

ДЗЕРЖИНСКИЙ ПОД АРЕСТОМ

- Как вел себя Дзержинский?

- Он отправился в штаб боевого отряда эсеров - выяснять, что к чему. Но что он мог сделать? Уговорить? Там такие же идейные люди, как и он. Они сражаются за идею, за советскую власть. Вернулся в свой кабинет и написал заявление в Совнарком. Он подал в отставку с поста председателя ВЧК и написал, что считает себя под домашним арестом на все время следствия по делу об убийстве Мирбаха.

- Совнарком принял отставку главного чекиста страны?

- Да. И...забыл про Феликса. Благо у него и помощники, и заместители – машина крутится, есть он или нет, неважно. Лишь через полтора месяца в Совнаркоме стали говорить, что нехорошо как-то с Дзержинским получилось. И 22 августа 1918 года Совнарком принял постановление – утвердить товарища Дзержинского на посту председателя ВЧК.

- Так откуда все же в германском посольстве узнали о готовящемся покушении?

- Это до сих пор одна из самых больших загадок…Съезд левых эсеров не направлял Блюмкина и Андреева убивать Мирбаха — это распространенное заблуждение. Было постановление съезда о том, что надо террор объявить. Но террор и убийство посла - разные вещи. Когда и кем было принято решение уничтожить Мирбаха и кого направить на убийство - никаких документов на этот счет не обнаружено.

Яков Блюмкин

ЧЕГО БОЯЛСЯ ЛЕНИН

- У Ленин какая реакция была на смерть Мирбаха?

- Его волновала реакция немцев. Те на следующий день заявили: раз вы не можете обеспечить безопасность наших дипломатов, мы пришлем в Москву для охраны посольства Германии батальон, два, три - сколько потребуется.

- И прислали?

- Нет. Мы стали выкручиваться, лишь бы не допустить этого, - обещали им горы золотые …

- Почему перед немцами расшаркивались? Боялись, что сорвется мир?

- Конечно. Хотя в Кремле понимали – у немцев уже и так истощены силы...

- А правда ли, что немцы после убийства Мирбаха говорили – отдайте нам Николая Второго и разойдемся без взаимных претензий?

- Это искаженная история… В Кембридже я разговаривал с одним английским историком. Тот в архиве ФРГ наткнулся на переписку между Берлином и Москвой по поводу обмена Карла Либкнехта и Розы Люксембург на Николая Второго, его жену и детей. Судя по переписке, дело к тому и шло. Но помешал ряд событий.

- Почему именно Мирбах был выбран главной жертвой теракта?

- Потому что более высокой немецкой фигуры в России тогда не было.

- Что изменилось в политике правительства Ленина после убийства Мирбаха?

- Власть начала изгонять эсеров из всех советов, время многопартийности закончилось.

ОДИН УМЕР, ВТОРОГО РАССТРЕЛЯЛИ

- Как сложилась судьба Блюмкина и Андреева после убийства Мирбаха?

- Верховный ревтрибунал приговорил Блюмкина и Андреева к тюремному заключению на три года. Их судили заочно. Андреев бежал от наказания на Украину, где намеревался ликвидировать гетмана Скоропадского. Позже его видели в штабе Махно. Умер он в 1919 году от сыпного тифа. Блюмкин сначала тоже бежал на юг. Потом вернулся, пришел в ЧК и снова попросился на работу. Его... приняли!

- Дзержинский его простил?

- Простили ему все. Потом Блюмкин снюхался в Турции с Троцким. Он взял у него ряд посланий к его сторонникам в Советской России, сел на пароход – и в Одессу. Кто-то настучал. Блюмкина взяли в порту Одессы. И отправили в Москву. Долго допрашивали и в 1929 году расстреляли.

- Из убийства Мирбаха и восстания левых эсеров власть извлекла уроки?

- Большевики решили, что раз с ними не могут мирно сотрудничать другие партии, а начинают устраивать мятеж, спокойнее быть одной партии...