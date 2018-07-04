Экс-солистка Spice Girls вышла на сцену почти без трусов
Сложно забыть эту группу всем тем, кому много или немного за 30. Spice girls в свое время просто взорвали сначала британский, а затем и мировой шоу-бизнес. Они пропели всего-то 6 лет. Это было время рассвета, зенита и заката славы девчачьей группы.
Продюсеры очень хорошо подумали над имиджем коллектива и, разумеется, над хитами. А остальное сделали пять очень разных молодых и красивых девушек. Не каждая имела сумасшедшие вокальные данные, но абсолютно все «продавали» свою индивидуальность. Пели только Мел Си, Мел Би и Эмма Бантон, она же «Бейби-Спайс». Виктория Адамс, она же теперь Бэкхэм, носила прозвище «Пош-Спайс», что переводится шикарная перчинка. А Джери Холлиуэл или «Джинджер-Спайс» была сумасшедшей зажигалкой, пусть и безголосой.
Что сегодня с этой пятеркой? Те, кто имели вокальные данные, петь продолжили. Что Мелани Чисхол, что Мелани Браун.
«Спорти-Спайс» выпустила аж 7 альбомов и продолжает развиваться как самостоятельная певица. У нее есть дочь.
Джери тоже что-то поет. И она вышла замуж за руководителя команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиана Хорнера и год назад, в 44 года впервые стала мамой — родила сына. От прежних отношений у певицы есть дочь.
Эмма переквалифицировалась в радиоведущую, у нее свое шоу. Она замужем, у нее двое сыновей.
Вики — в дизайнера. Она замужем за прославленным футболистом Дэвидом Бекхэмом, у них четверо детей, старший сын совсем взрослый.
А Мел Би и поет, и судит вокальные шоу на ТВ. И иногда отчебучивает такое.
Выйти на сцену почти без трусов? Легко. С такой то фигурой. Фанаты в восторге. И сама Мелани.
Кстати, фото все-таки архивное.
Фанаты в восторгеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Но Мел хуже выглядеть не стала. Если не лучше.
У нее трое дочерей, одна из которых от отношений с Эдди Мерфи.