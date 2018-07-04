2018-07-04T20:18:55+03:00
Звезды

Экс-солистка Spice Girls вышла на сцену почти без трусов

Жгучая "перчинка" шокировала фанатов своим откровенным нарядом [фото]
Петр СИМОНОВ
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Выйти на сцену почти без трусов? ЛегкоВыйти на сцену почти без трусов? ЛегкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сложно забыть эту группу всем тем, кому много или немного за 30. Spice girls в свое время просто взорвали сначала британский, а затем и мировой шоу-бизнес. Они пропели всего-то 6 лет. Это было время рассвета, зенита и заката славы девчачьей группы.

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first UK Christmas number 1
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Продюсеры очень хорошо подумали над имиджем коллектива и, разумеется, над хитами. А остальное сделали пять очень разных молодых и красивых девушек. Не каждая имела сумасшедшие вокальные данные, но абсолютно все «продавали» свою индивидуальность. Пели только Мел Си, Мел Би и Эмма Бантон, она же «Бейби-Спайс». Виктория Адамс, она же теперь Бэкхэм, носила прозвище «Пош-Спайс», что переводится шикарная перчинка. А Джери Холлиуэл или «Джинджер-Спайс» была сумасшедшей зажигалкой, пусть и безголосой.

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Love u all so much!!!
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Что сегодня с этой пятеркой? Те, кто имели вокальные данные, петь продолжили. Что Мелани Чисхол, что Мелани Браун.

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As usual, I m a bit late to the party!
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«Спорти-Спайс» выпустила аж 7 альбомов и продолжает развиваться как самостоятельная певица. У нее есть дочь.

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in 17 years!
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Джери тоже что-то поет. И она вышла замуж за руководителя команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиана Хорнера и год назад, в 44 года впервые стала мамой — родила сына. От прежних отношений у певицы есть дочь.

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Blending in , Austria
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Эмма переквалифицировалась в радиоведущую, у нее свое шоу. Она замужем, у нее двое сыновей.

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Morning!
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Вики — в дизайнера. Она замужем за прославленным футболистом Дэвидом Бекхэмом, у них четверо детей, старший сын совсем взрослый.

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So proud, amazing exhibition
544440 отметок «Нравится»1247 комментариевInstagram

А Мел Би и поет, и судит вокальные шоу на ТВ. И иногда отчебучивает такое.

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I will never get tired of fishnet
67199 отметок «Нравится»1379 комментариевInstagram

Выйти на сцену почти без трусов? Легко. С такой то фигурой. Фанаты в восторге. И сама Мелани.

Кстати, фото все-таки архивное.

Фанаты в восторге Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фанаты в восторгеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но Мел хуже выглядеть не стала. Если не лучше.

officialmelbofficialmelb
Because gold never goes out of style
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У нее трое дочерей, одна из которых от отношений с Эдди Мерфи.

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My girls xxxxx
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