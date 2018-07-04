Почему ранимые и застенчивые футболисты сборной России не смеются над мемами с усами Черчесова

СЕГОДНЯ 19:00 2018-07-04T20:31:35+03:00

Игорь Акинфеев, умный, воспитанный, взрослый человек заявил, что совсем не радуется всем шуткам, мемам, песенкам и анекдотам по поводу своего сейва Фото: REUTERS

После побед над Испанией сборную очень много хвалят. Но игроки от этого не в восторге... [видео]

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Когда двое начинают спорить кто круче - Роналду или Месси - никто не обсуждает силу удара, финты, игровое мышление. Вспоминается блеск масла на накаченном теле Криштиану, его закатанные трусы, идеальные прическа и улыбка. Он выглядит как бог, играет как бог, а значит бог.

Месси - это чуть притупленный взгляд, пророческий блеск и неизбывная боль в глазах, легкая сутулость и библейская бородка... Он выглядит, как персонаж Нового Завета, играет как бог, и значит бог - он...

И знаете, почти все большие спортсмены находятся между вот этими двумя состояниями - фанфаронством и самоедством.

Так вышло, что российские футболисты (спортсмены) почти всегда ближе к типажу Месси. Они застенчивые и ранимые. Они живут в мире взрослого футбола и детских страхов. Наглость и даже хамство на поле легко сочетаются с подчеркнутой скромностью за его пределами.

Даже все истории про кальяны, шампанское в Монако, частные самолеты и неприлично дорогие машины - скорее подростковый бунт, чем реальный образ жизни.

Наверное поэтому из футболистов редко выходят хорошие комментаторы (что, кстати, очень распространенное явление на Западе), поэтому они почти никогда не делают публичную карьеру после спорта. Им есть место только в системе самого спорта - чиновник, тренер, спортивный директор, скаут...

И они действительно очень насторожено, порой преувеличено серьезно относятся ко всему, что о них говорят. В любой шутке ищут подох, в любом вопросе скрытую угрозу. Ставшие классикой интервью футболистов в стиле «важно не не забить самому, а чтобы победила команда» - почти всегда попытка общими фразами отделаться от всех и уйти в свой мир. Редкие балагуры регулярно попадают в дурацкие ситуации, когда на них обижаются коллеги, наставники, спонсоры или президенты клубов.

Игорь Акинфеев, умный, воспитанный, взрослый человек заявил, что совсем не радуется всем шуткам, мемам, песенкам и анекдотам по поводу своего сейва. Ему неловко перед командой, которая вместе добыла эту победу, ему не хочется выпячивать себя, ему не нужно монетизировать славу, он для другого играет, в другом видит цель карьеры. Наверняка он сформулировал для себя каким его должны запомнить, когда придется закончить с футболом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658706" frameborder="0"></iframe> Тащи как Акинфеев.Отбитый пенальти Акинфеева породил флешмоб в соцсетях. Люди отбивают ногами мяч и выкладывают видео. А ты сможешь как Акинфеев?

Станислав Черчесов, большой любитель посмеяться, пошутить, подколоть, ко всему что связано с работой относится серьезнее некуда. И тему своих усов, столь любимую российскими юмористами, ни разу не поддержал, не развил. Излишняя веселость «для всех» нашей сборной может только помешать (по мнению тренера и большинства игроков). А вот над чем смеются в самой сборной, останется в сборной. Главное - там смеются часто и много.

Как минимум до субботы страна без оговорок сборной гордится. И если есть желание сказать команде «спасибо», лучше всего не слишком усердствовать в юморе. Они правда очень ранимые. И им очень важно не потерять уверенности в себе.

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