2018-07-05T11:02:58+03:00
Доброволец

Добрые дела в глубинке: Как в России поддерживают лучшие волонтерские проекты в селах

Конкурс «Время реальных дел» запустили для тех, кто помогает людям у себя на малой родине
Ольга БОРСКАЯ
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Каждый месяц проекта посвящен определённой тематикеКаждый месяц проекта посвящен определённой тематикеФото: Александр ГЛУЗ
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Волонтерство уже давно захватывает не только столицы и большие города. Жители в глубинке всегда были готовы прийти на помощь ближним и протянуть руку соседям. Поддержать тех, кто делает добрые дела у себя на малой родине, решили в Российском союзе сельской молодежи. Для этого запустили проект «Время реальных дел».

Он впервые проводится в нашей стране, а цель - самая благая: привлечь внимание к добрым делам в российской провинции. Каждый желающий может рассказать о своих благотоворительных проектах, добрых делах или даже просто идеях социальных акций. Организаторы выберут лучшие, чтобы потом рассказать о них всей стране.

Всего рассчитывают собрать более двух тысяч заявок. Проект уже охватил более 30 регионов, завершится он в конце года. Причем каждый месяц проекта посвящен определённой тематике, приуроченной к памятной дате, юбилею или знаковому событию в истории нашей страны.

Так, в мае по всей стране искали проекты, посвященные помощи ветеранам, в июне - детям, а в июле - поддержке семей (многодетных или малообеспечнных).

- Очень простые дела (провести занятие для детей в сельском детском доме) на самом деле являются очень важными и о них стоит говорить, - уверены организаторы проекта.

ВАЖНО

Участвовать в проекте может любой житель села, деревни, поселка. Нужно опубликовать фото и историю своей акции или проекта в соцсетях, используя хештег - #ВРДиюль (или другой месяц), #ВремяРеальныхДел.

Каждый месяц выбирается несколько победителей: жюри ориентируется и на число лайков в соцсетях, но смотрит и на сами акции. Победители получают небольшие призы. А в конце года призеры будут бороться за главный приз - поездку на фестиваль Российского союза сельской молодежи в Москву.

За новостями проекта можно следить на сайте РССМ

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