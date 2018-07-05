Экономим на бургерах и джинсах, зато переплачиваем за смартфоны

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-04T21:05:11+03:00

Мы посчитали, что в Москве дороже, а что дешевле, чем других столицах

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Сколько нужно денег для счастья? А сколько нужно денег молодому человеку, чтобы купить самое необходимое и ещё осталось на обед и кофе? Мы сравнили некоторые наиболее очевидные расходы среднего молодого жителя мегаполиса в разных странах.

В минимальный набор вошли: ноутбук, смартфон, кроссовки, джинсы, бургер, капуччино.

География нашего исследования такая: Россия (Москва), США (Нью-Йорк), Великобритания (Лондон), Китай (Шанхай), Бразилия (Рио-де-Жанейро), а также соседние Беларусь (Минск), Украина (Киев), Казахстан (Алматы), Грузия (Тбилиси) и Кыргызстан (Бишкек).

Выводы

Москва - не самый дорогой город на Земле. Но точно один из них. Но есть и хорошая новость: у нас довольно дешёвая еда. И кроссовки (как ни странно) дешевле, чем в Шанхае. Зато у китайцев всё хорошо с электроникой. Кое-что стоит вдвое, в то и втрое дешевле, чем в Бразилии. Кстати, цены в Рио-де-Жанейро существенно выше, чем в Нью-Йорке и даже в Лондоне. Хотя, казалось бы, куда уж выше.

Нам также показалось очень интересным посмотреть, сколько что стоит в бывших советских республиках. И что вы думаете? В Казахстане практически московские цены. Богатые соседи!

За джинсами надо ехать в Киев и Бишкек - они там почти вдвое дешевле, чем в Москве. Очень надеемся, что они не подделка под всемирно известную американскую марку.

И да, на всём постсоветском пространстве очень дешёвая (по общемировым меркам, конечно) еда. Видимо, это связано с дешёвой рабоче й силой. Давно известно: в США и Великобритании дорого всё, что производится руками местных.

Куда и за чем нужно ехать, если вы хотите максимально сэкономить:

За смартфоном - в Шанхай, конечно ($333)

За ноутбуком - туда же ($475)

За кроссовками - в Бишкек ($61)

За джинсами - туда же, в киргизскую столицу ($47)

Самые дешёвые бургеры - тоже в Бишкеке ($1,47)\

А вот за капуччино - в Киев (всего $0,9)

Как мы считали?

Все цены для удобства мы перевели в доллары (по курсу на 1 июля 2018 года).

Понятно, что цены на товары в одном и том же городе могут различаться в разы. Скажем, кроссовки на распродажах или в аутлетах могут стоить $20, а в официальном магазине в центре города - уже $200. Для объективности мы брали средние цены в официальных магазинах.

Кроссовки

Мы выбрали Nike. Просто потому что они точно есть везде и у них самый широкий ассортимент. Указана средняя цена за пару - среднее арифметическое между самой дешёвой и самой дорогой моделями кроссовок.

Мы выбрали NikeФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Джинсы

Мы выбрали Live’s - они, как и Nike, очень демократичная марка, продаются по всему миру. Как и в случае с кроссовками, указанная цена - среднее арифметическое между стоимостью самой дешёвой и самой дорогой моделями.

Мы выбрали Live’sФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ноутбуки

Мы задали некоторые критерии:

- модели не ранее 2017 года,

- не игровые, но позволяющие работать на любительском уровне с фото и видео

- экран до 14 дюймов

Под эти минимальные требования попадают MacBook Air, DELL Vostro 5370, ASUS ZenBook UX430UA, HP ProBook 440 G5), Acer SWIFT 3, Lenovo IdeaPad 320s 13 и некоторые другие модели примерно той же ценовой категории. Средняя цена в Москве - 45 тысяч рублей. На эти же модели мы ориентировались и при анализе цен в других городах мира.

Ноутбуки лучше покупать в КитаеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Смартфоны

Гаджет должен быть:

- анонсирован в 2016-2018 годах

- с экраном 5-6 дюймов

- не флагман, но и не самый бюджетный вариант

На основе предложений на Яндекс.Маркете у нас получилась средняя цена для Москвы и России - 35 тысяч рублей. В диапазоне 34-36 тысяч рублей находятся Huawei Mate 10, Samsung Galaxy A8, HTC U Ultra, LG G6, Sony Xperia XZ1, Google Pixel, iPhone 7 (только с минимальным объемом памяти - 32 Гб). На эти модели мы и ориентировались при анализе цен на смартфоны в других странах.

Важно! Мы учитывали цены только на "чистые" смартфоны, не залоченные под определённого оператора связи - во многих странах, в частности, в США и Великобритании, с пакетом оператора обычно цена существенно ниже.

Мы также не учитывали цены на гаджеты б/у.

Мы учитывали цены только на "чистые" смартфоныФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Бургеры и кофе

Тут всё просто. Мы изучили цены на сайтах кафе и ресторанов, а также реальные фото меню на крупных туристических ресурсах, и для каждого города вывели среднее значение.

Использованы данные Яндекс.Маркет, aliexpress.com, bestbuy.com, amazon.com, Lamoda, dressup.ge, pcshop.ge, amart.kg, lalafo.kg, shop.kz, dkn.satu.kz, sulpak.kg, dide.by, ram.by, sport-boots.com.ua, intertop.ua, citrus.ua, rozetka.com.ua, ultra-shop.com, tripadvisor.ru, globalprice.info

Кофе дешевле всего выпить в КиевеФото: Наиль ВАЛИУЛИН