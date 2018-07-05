2018-07-05T15:28:56+03:00
Здоровье

После злого замечания бойфренда девушка скинула 12 кг всего за полгода

А вместе с лишними килограммами избавилась и от язвительного парня
Александра ЛЯБИНА
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Англичанка полностью изменила свою жизнь из-за одного-единственного замечания бойфрендаАнгличанка полностью изменила свою жизнь из-за одного-единственного замечания бойфрендаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Парни, когда делаете девушкам злые замечания по поводу веса, помните: они могут избавиться не только от килограммов, но и от вас. История Скарлетт Скиннер из Великобритании - яркий тому пример.

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Скарлетт Скиннер
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Несколько лет назад Скарлетт была пышкой. Девушка училась в университете, много нервничала перед экзаменами... И частенько заедала вкусняшками стресс. Поправилась, но не особо переживала по этому поводу. У неё был любимый парень, и они вместе обожали смотреть фильмы, хрустя чипасами и пиццей.

Всё изменилось в день, когда Скарлетт и её бойфренд собирались в клуб на танцы. Девушка надела платье. Но парень посоветовал ей заменить женственный наряд на брюки, чтобы «прикрыть целлюлит». Сказал он это раздражённо и зло. Колкость мгновенно достигла своей цели. Скарлетт стала стыдиться своего тела... После этого замечания она долгое время одевалась в балахоны и отказывалась гулять. А потом решился расстаться и с парнем, и с весом.

scarlettskinnerscarlettskinner
Посмотрите, как изменилось тело Скарлетт после злого замечания
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scarlettskinnerscarlettskinner
Между этими фото всего полгода и 12 кг
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Спустя некоторое время нашла нового бойфренда и рядом с ним начала свой путь к стройности. Ничего особенно: спорт и правильное питание. Скарлетт занималась в фитнес-клубе 5 раз в неделю. И придерживалась вегетарианской диеты. Как сообщает Daily Mail, всего за полгода девушка скинула 12 кг! И, надо признать, заметно похорошела.

scarlettskinnerscarlettskinner
Теперь Скарлетт собою довольна
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Сейчас красотка счастлива с новым телом и с новым мужчиной. А её бывший, наверняка, кусает себе локти. Ибо нечего хамить!

scarlettskinnerscarlettskinner
Скарлетт счастлива с новым телом и с новым мужчиной!
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