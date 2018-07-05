В нашу галактику проникла «Сосиска»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-07-05T15:41:55+03:00

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Давным-давно — от 8 до 10 миллиардов лет назад — наша галактика Млечный Путь столкнулась с соседней карликовой галактикой. Та буквально влетела в нас на большой скорости. Следы давнего вселенского ДТП обнаружили Василий Белокуров (Vasily Belokurov) из Кембриджа (University of Cambridge) и Сергей Копосов (Sergey Koposo) из университета Карнеги-Меллон (Carnegie Mellon University).

«Сосиска» - так астрономы назвали виновницу проишествия за ее характерную чуть изогнутую форму. Самое удивительное: эту «Сосиску» - по крайней мере, большую часть того, что от нее осталось — удалось найти. Спустя столько лет.

Белокуров и Копосов изучили звезды, расположенные в окрестностях Солнца — в радиусе 30-40 тысяч световых лет. Оказалось, что некоторые движутся в радиальном направлении - быстрее других, но примерно с одинаковой скоростью. Их выделили. И увидели, что скопление «торопыг» по форме напоминает сосиску — ту самую, которая внедрилась в нашу галактику многие миллиарды лет назад.

Схема распределения скоростей звезд, благодаря которой астрономы обнаружили "Сосиску"

Астрономы уверяют, что Млечный Путь вобрал в себя множество карликовых галактик, но «Сосиска» была самая крупная из всех - весила, как 10 миллиардов наших солнц.

Подробнее о поисках «Сосиски» можно прочитать в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Солнцу, кстати, примерно 5 миллиардов лет. Образовалось оно, стало быть, гораздо позднее того ДТП с «Сосиской». Но совсем не исключено, что вещество, которое тогда пошло на формирование нашего светила, было «сосисочным» - то есть, привнесенным в Млечный Путь вместе с незваной гостьей.

Туманность Андромеды (слева) надвигается на рукав Млечного Пути(справа).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следующее ДТП случится не раньше, чем через 3 миллиарда лет

Нашу галактику ожидает еще одно столкновение, но куда более масштабное, чем то - «сосисочное». На перерез Млечному Пути со скоростью примерно 140 километров в секунду надвигается Туманность Андромеды, вращаясь эдаким косматым колесом. Врежется где-то через 3-5 миллиардов лет. Галактики смешаются. И образуют одну, которую астрономы из Международного центра радиоастрономии (International Centre for Radio Astronomy Research — Icrar) предлагают назвать Млечномеда. Они уже смоделировали процесс грядущего столкновения.

СПРАВКА "Комсомолки"

Млечный Путь - наш космический дом. Здесь собраны более 300 миллиардов звезд. Они расположены спиральными рукавами, раскинувшимися на 120 тысяч световых лет. А то и шире.

Туманность Андромеды (она же M31, она же NGC 224) — ближайшая к нам галактика. Соседка тоже спиральная, но больше Млечного пути - ее диаметр 260 тысяч световых лет, звезд около триллиона.

До Туманности Андромеды 2,52 миллионов световых лет. Если верить фантасту Ивану Ефремову, написавшему одноименную повесть, то соседняя галактика обитаема.

Может ли слияние Млечного Пути и Туманности Андромеды привести к столкновению звезд? Например, нашего Солнца и какой-нибудь «залетной»?

Астрономы успокаивают: подобный катаклизм, конечно, возможен, но вероятность его ничтожно мала. Поскольку среднее расстояние между звездами во Вселенной составляет примерно 160 миллиардов километров. Это очень много, чтобы всерьез опасаться «наезда».