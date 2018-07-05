2018-07-05T12:33:17+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная России по футболу проводит последнюю тренировку в Москве перед матчем с Хорватией. Онлайн-трансляция

Российская команда продолжает подготовку к важной игре ЧМ-2018 [видеотрансляция]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России продолжает подготовку к матчу против Хорватии.Сборная России продолжает подготовку к матчу против Хорватии.Фото: REUTERS
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В четверг, 5 июля, сборная России проведет последнюю тренировку перед важной игрой нашей команды в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу против Хорватии. Занятие у нашей команды состоится на подмосковной базе в Новогорске.

Как ожидается, уже сегодня наши вылетят в Сочи. Поэтому данная тренировка представляется весьма важной для нашей команды. Ибо уже завтра, около полудня, состоится предыгровая тренировка уже на побережье Черного моря.

Отметим, что финальное перед игрой занятие наша команда проведет не на стадионе "Фишт", а на запасном поле. Как и сборная Хорватии, наши приняли решение поберечь газон основного поля перед четвертьфинальной игрой, которая пройдет в Сочи в субботу.

Матч Россия - Хорватия пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу, 7 июля. И начнется в 21:00 по московскому времени.

Тренировка российской сборной перед игрой с Хорватией.

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