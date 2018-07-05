2018-07-05T13:41:19+03:00
Политика

Дмитрий Песков ответил на вопрос "Комсомольской правды" - должна ли страна знать своих Героев

Об этом наш журналист спросил у пресс-секретаря президента после того, как в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники о присвоении Сергею Кириенко звания Героя России
Александр ГАМОВ@gamov1
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Фото: Михаил Метцель/ТАССФото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Дмитрий Сергеевич, у меня вопрос общего характера... Должна ли страна знать своих героев? - поинтересовался я у Пескова на утреннем брифинге.

- Безусловно! - мгновенно заявил пресс-секретарь.

- Тогда как бы вы прокомментировали информацию о присвоении высокого звания одному из руководителей Администрации Президента России... Связано ли это с атомной промышленностью (Кириенко до прихода в Администрацию президента возглавлял «Росатом», - ред.) или с разработкой новых супер-ракет с ядерной силовой установкой, о которых Путин говорил в Послании?

- Я оставляю это за скобками...

- И еще такой вопрос... Президент Хорватии все-таки собирается приехать в Сочи 7 июля и поболеть за свою команду. А Владимир Путин поедет или нет поболеть за нашу сборную?

- Я не могу это сказать...

- А где вы будете смотреть футбол?

- В Москве.

- Ну, что же - будем болеть вместе.

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