В столичном зоопарке степного орла назвали в честь вратаря Игоря Акинфеева

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-05T13:23:48+03:00

Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что весь их коллектив (включая животных) очень гордится достижением наших футболистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Птенец уже окреп и сменил первый пух на взрослое оперение

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Ну все, ребята. Пошло-поехало. Если раньше (в советские времена) родители называли своих детей в честь революционеров, ученых, космонавтов, оперных певцов, композиторов, художников, то теперь пришла пора футболистов. Сразу после того, как Игорь Акинфеев вырвал победу у Испании (в серии послематчевых пенальти), вратарь стал национальным героем. Девушки в соцсетях признаются ему в любви. А сотрудники зоопарка называют в его честь степных орлов. (Это не первый такой случай - накануне в зеленоградском питомнике появились две лани и получили клички Дзюба и Месси).

Степной орел в Московском зоопарке появился на свет 20 мая. Эта птица занесена в Красную книгу, причем в разделе «редкие виды».

- Ареал его обитания простирается от степных и полупустынных районов Восточного Предкавказья до степей Забайкалья, - рассказали «КП» в пресс-службе зоопарка. - Сокращение численности этой птицы происходит, главным образом, из-за уничтожения ее естественной среды обитания и сокращения кормовых угодий.

Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что весь их коллектив (включая животных) очень гордится достижением наших футболистов.

- Победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов, - говорит директор. - Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы приняли решение назвать вылупившегося недавно птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева. Степной орел - очень быстрая и сильная птица, обладающая молниеносной реакцией и острым зрением. Именно орлы нередко становились тотемными животными великих воинов на Руси, кроме того, с этой птицей сравнивали тех, кто лучше всего проявил себя на поле битвы. Иначе говоря, орел - это птица победителей.

Короче, теперь, если кто-нибудь из посетителей кинет в клетку орла какое-нибудь зернышко, Игорек просто обязан отбить его куда-нибудь в сторону, а уже потом склевать. Фамилия обязывает.

На данный момент в столичном зоопарке живут 15 орлов. Самый юный, Акинфеев, почти весь покрылся взрослыми перьями. И питается уже самостоятельно (перепелами и мелкими грызунами).

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