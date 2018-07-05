2018-07-05T13:23:48+03:00
Дом. Семья

В столичном зоопарке степного орла назвали в честь вратаря Игоря Акинфеева

Птенец уже окреп и сменил первый пух на взрослое оперение
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что весь их коллектив (включая животных) очень гордится достижением наших футболистовДиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что весь их коллектив (включая животных) очень гордится достижением наших футболистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ну все, ребята. Пошло-поехало. Если раньше (в советские времена) родители называли своих детей в честь революционеров, ученых, космонавтов, оперных певцов, композиторов, художников, то теперь пришла пора футболистов. Сразу после того, как Игорь Акинфеев вырвал победу у Испании (в серии послематчевых пенальти), вратарь стал национальным героем. Девушки в соцсетях признаются ему в любви. А сотрудники зоопарка называют в его честь степных орлов. (Это не первый такой случай - накануне в зеленоградском питомнике появились две лани и получили клички Дзюба и Месси).

Степной орел в Московском зоопарке появился на свет 20 мая. Эта птица занесена в Красную книгу, причем в разделе «редкие виды».

- Ареал его обитания простирается от степных и полупустынных районов Восточного Предкавказья до степей Забайкалья, - рассказали «КП» в пресс-службе зоопарка. - Сокращение численности этой птицы происходит, главным образом, из-за уничтожения ее естественной среды обитания и сокращения кормовых угодий.

Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что весь их коллектив (включая животных) очень гордится достижением наших футболистов.

- Победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов, - говорит директор. - Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы приняли решение назвать вылупившегося недавно птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева. Степной орел - очень быстрая и сильная птица, обладающая молниеносной реакцией и острым зрением. Именно орлы нередко становились тотемными животными великих воинов на Руси, кроме того, с этой птицей сравнивали тех, кто лучше всего проявил себя на поле битвы. Иначе говоря, орел - это птица победителей.

Короче, теперь, если кто-нибудь из посетителей кинет в клетку орла какое-нибудь зернышко, Игорек просто обязан отбить его куда-нибудь в сторону, а уже потом склевать. Фамилия обязывает.

На данный момент в столичном зоопарке живут 15 орлов. Самый юный, Акинфеев, почти весь покрылся взрослыми перьями. И питается уже самостоятельно (перепелами и мелкими грызунами).

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