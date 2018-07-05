Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину

СЕГОДНЯ 15:07 2018-07-05T15:08:24+03:00

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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко устал изумлять украинскую и российскую общественность и перешел на международный уровень. Будучи с визитом в Сербии он объяснил, что сербы воссоединятся с европейской семьей к 2025 году. Президент Сербии, а дело происходило на их совместной пресс-конференции, изумился этому и лишь пояснил, что он не может говорить на эту тему так уверенно, потому что у него талантов Порошенко. Интеллигентно и дипломатически назвал главу Украины балаболом. Но Петр Алексеевич намека не понял. И продолжил свои сербские гастроли.

- Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь, - заявил Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС. - В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была матерью для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь: Российская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев. Это большая разница.

Потрясающе! Оказывается, Владимир крестил не Русь, а Украину. Удивительные фантазии Петра Порошенко, наверное, рисуют ему такую параллельную реальность, в которой комфортно нынешним «укропатриотам». А вот от реальности, в которой нищая Украина побирается по всему свету, им неимоверно больно.

- Заявление Порошенко в который раз демонстрирует неграмотность украинского президента, который не знает, что князь Владимир пришёл в Херсонес из... Новгорода, исконно русского города. Владимир называл себя русским, а все завоёванные земли — Русью и крестил русский народ, а не отдельную Украину, о существовании которой в те времена никто даже и не подозревал… Первое крещение прошло в Киеве лишь потому, что он был ближе остальных городов к Херсонесу. Поэтому украинские историки пытаются затупить русский меч, которым создавалось тогдашнее Древнерусское государство, - заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя фантазии украинского президента. - Попытка Украины перетянуть на себя религиозный период нашей общей истории — это погибающий в трясине, который хватается за траву, хотя и осознает, что она ему уже не поможет. Да и место для антироссийской пропаганды Порошенко выбрал неудачное. В Сербии люди с молоком матери впитывают благодарность к России, которая всегда заступалась за эту балканскую страну.

С Сербией Порошенко, конечно, обмишулился: нашел, где Россию хаять. Так что с него взять, если он действительно не знает реальной истории?