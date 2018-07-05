2018-07-05T14:35:24+03:00
Экономика

Россияне вкалывают как Папа Карло из Мексики, а толку никакого

Страна на пятом месте в мире по продолжительности рабочего года
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Тогда почему власти открыто говорят, что у нас есть уникальное явление: работающие бедные?Тогда почему власти открыто говорят, что у нас есть уникальное явление: работающие бедные?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Организация экономического сотрудничества и развития посчитала, сколько часов работают люди в разных странах. Россия оказалась на почетном пятом месте — в 2017-м мы вкалывали аж на шесть часов больше, чем годом раньше.

Тогда почему власти открыто говорят, что у нас есть уникальное явление: работающие бедные? Раз уж мы и так пашем дальше некуда, то почему не можем заработать на нормальную жизнь?

Эксперты уверены, что дело в производительности труда. За один час россиянин дает ВВП 27,3 доллара. Средний показатель для остальных стран Организации экономического сотрудничества: 47,1 доллар.

В 2017 году премьер Дмитрий Медведев заявил, что низкая производительность труда у нас от плохой конкуренции и технологической отсталости.

По мнению Федеральной антимонопольной службы, низкая конкуренция в стране получилась из-за самих органов власти. Государство захватывает все большую долю экономики (70% в ВВП страны), при этом оно не может тягаться с частным бизнесом в эффективности.

Недостаток современной техники характерен для всей промышленности. Условный американец на хорошем распилочном станке сделает за день в разы больше досок, чем россиянин на устаревшей пилораме.

Сколько работают в разных странах в год

Сколько работают в разных странах в год Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Сколько работают в разных странах в годФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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