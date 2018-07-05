На смену частным горноспасательным отрядам придут 15 военизированных частей

СЕГОДНЯ 14:15 2018-07-05T14:27:02+03:00

На такой шаг власти толкнули множественные случаи, когда спасатели-частники оказывали некачественные услуги на шахтах и рудниках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МЧС рассказали, как изменятся требования к спасателям, ответственным за жизни шахетров

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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Горноспасательной службе России 6 июля исполнится 96 лет. И именно сейчас происходят важнейшие изменения в ее структуре. Частные спасательные фирмы, которые работают на многих шахтах и рудниках, заменят государственные отряды.

Реформа началась в прошлом году, когда были внесены изменения в федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Новшества установили единые требования к профессиональным горноспасательным службам. Но самое важное, там прописано, что только правительство страны имеет право создавать такие подразделения, а единственный орган, выдающий им соответствующий аттестат – комиссия МЧС.

- Утверждены единые государственные требования ко всем горноспасательным отрядам, которые распространяются не только на ВГСЧ (военизированные горноспасательные части) МЧС, но и на собственные отряды предприятий, - подчеркнул заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Константин Кондаков. – Мы считаем, что эти нововведения помогут усовершенствовать систему предупреждения и ликвидации ЧС на шахтах и рудниках. Сделаем все, чтобы каждому шахтеру была гарантирована помощь спасателей.

На такой шаг власти толкнули множественные случаи, когда спасатели-частники оказывали некачественные услуги на шахтах и рудниках. Ценой неподготовленности таких «специалистов» нередко становится человеческая жизнь.

ЭКОНОМИЯ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Таким образом, после 2020 года негосударственные горноспасательные службы окажутся вне закона и должны будут расформироваться. К этому времени истечет срок сертификатов служб. На смену им придут порядка 15 подразделений ВГСЧ. Большая их часть будет создана в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

- Сейчас на частные отряды не распространяются требования правительства по оснащению и численности. Например, по нашим требованиям в группе, спускающей под землю должно быть не меньше пяти человек. В частных фирмах мы видим случаи, когда на помощь шахтерам спускаются по трое, а то и по двое, - говорит Кондаков. – Цифра пять не с потолка взялась, у каждого человека в такой группе свои функции. Я сомневаюсь, что трое смогут даже доставить пострадавшего на поверхность.

В таких условиях частные службы и формирования не стремились развиваться и совершенствовать оборудование и навыки личного состава. Вместо этого они занимались банальным демпингом.

- Сплошь и рядом были такие ситуации. Частники приходят к собственнику объекта и предлагают свои услуги, которые дешевле, чем у ВГСЧ. Конечно, собственнику это выгодно. А частники урезают штат спасателей, не закупают новое оборудование – издержек у них меньше. Но в случае ЧС может просто не оказаться сил и средств для его ликвидации.

Постановление правительства страны положит конец такой ситуации. В нем прописан единый порядок оценки горноспасательных работ.

РАБОТЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ

Если будет желание работать, на улице сотрудники частных спасательных формирований не останутся.

- У этих людей есть опыт, они знают предприятия, которые охраняли. Конечно, мы не будем отказываться от их услуг, будем рассматривать их для приема на работу в первую очередь. Но только на условиях серьезной подготовки в наших центрах, - подчеркнул представитель МЧС.

Изменения в законе не значат, что государство монополизирует отрасль горноспасательных работ. Оно лишь вводит единые требования в этой сфере. Останутся, например, собственные отряды в уполномоченных организациях, таких, как Роснано. За безопасность шахтеров отвечают и сами их коллеги. На опасных производственных объектах из числа сотрудников в обязательном порядке создают вспомогательных спасательных команд – это требование закона.

- Это подготовленные люди, которые учатся в наших центрах, по итогам курсов проходят аттестацию. Мы их знаем и уверены в них, - подчеркнул Константин Кондаков.

Число добровольцев растет. Если в 2013 их было три с половиной тысячи, то сейчас больше 11,5 тысяч.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

16 региональных военизированных горноспасательных отрядов и аэромобильный спасательный отряд быстрого реагирования входят в систему МЧС РФ

Они обслуживают больше тысячи опасных производственных объектов в 32 регионах страны

190 аварий ликвидировали горноспасатели за последний годы