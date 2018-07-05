“Нет критических замечаний к ЕГЭ”: Рособрнадзор ответил на данные ВЦИОМа

СЕГОДНЯ 14:43 2018-07-05T14:45:23+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, что россияне думают о ЕГЭ. Мнения получились противоречивыми.

С одной стороны, 77 процентов россиян уверены, что школьников натаскивают лишь на сдачу тестов, что ухудшает качество знаний. Столько же думает, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учеников. Ещё 71 процент респондентов отметили, что проверки знаний в школах с введением ЕГЭ стали формальными и поверхностными.

С другой стороны, 57 процентов опрошенных считают, что ЕГЭ позволил талантливым ребятам из регионов учиться в престижных вузах. Каждый второй уверен, что введение единых экзаменов сделало систему оценки знаний объективной. А по мнению еще 65 процентов опрошенных, отмена тестовой части в ЕГЭ позволила выявить реальный уровень выпускников.

Противоречивые мнения есть и насчет подготовки к экзаменам. 42 процента родителей школьников недовольны подготовкой к ЕГЭ в своей школе, в то время, как другие 40 процентов все устраивает.

- Мы видим, что институт единого госэкзамена уже стал устоявшимся явлением, он абсолютно понятен россиянам, - прокомментировал результаты опроса Анзор Музаев, замглавы Рособрнадзора. - Это говорит о том, что между государством и обществом идет постоянный диалог, учитываются мнения граждан, ведется работа с экспертным сообществом. Пример этому – отказ от тестовой части в ЕГЭ, которая вызывала критику и негативное отношение к единому госэкзамену. Формат и содержание ЕГЭ претерпели за годы его существования значительную трансформацию в соответствии с запросами общества и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно. Анализ обращений, поступивших на горячую линию и линию доверия ЕГЭ в 2018 году показал, что у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену. Основные вопросы в настоящий момент касаются итоговой аттестации в 9 классах, тем не менее, система оценивается профессиональным сообществом как объективная и с учетом мнения граждан будет усовершенствована в дальнейшем.

КСТАТИ

Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ

Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев поставил рекорд, набрав максимальные баллы по всем четырём предметам на Едином госэкзамене. Школьник сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию.

- Некоторые из друзей удивились, но в основном я слышал "Мы и не сомневались", - рассказал “КП” Руслан (подробности)