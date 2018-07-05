2018-07-05T14:58:23+03:00
Политика

Поклонская рассказала о своей роли в «деле Сенцова»

Депутат поделилась с "КП", как выступала гособвинителем в истории режиссера-террориста
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат напомнила, за что Сенцова осудили на 20 лет колонииДепутат напомнила, за что Сенцова осудили на 20 лет колонииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Адвокат режиссера-террориста Олега Сенцова Дмитрий Дизне решил "обличить" крымского экс-прокурора и депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Он опубликовал судебные документы. В них значится, что Поклонская участвовала в аресте Сенцова.

- Раскрою ещё одну "тайну": как по делу Сенцова, так и по ряду других уголовных дел в отношении преступников (среди которых: Кольченко, Афанасьев, Черний, Костенко, Чийгоз и многие другие) лично я представляла государственное обвинение в судах, и если будет нужно - готова с таким же результатом (в виде обвинительного приговора) поддержать государственное обвинение в отношении преступников, организовавших государственный переворот и захвативших власть на Украине, - рассказала «Комсомолке» Поклонская.

Депутат напомнила, за что Сенцова осудили на 20 лет колонии.

- Для тех, кто ещё не в курсе, скажу в очередной раз: мне была представлена исчерпывающая совокупность документов гласного и негласного характера, полностью изобличавших Сенцова и иже с ним в подготовке к совершению террористического акта - взрыва памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Взрыва в День Победы, 9 мая 2014 года, когда все люди праздновали День освобождения мира от фашизма, а вокруг были простые крымчане: ветераны, дети, военнослужащие, должностные лица Республики Крым, гости, - поделилась с «КП» депутат.

Многие артисты, режиссеры и музыканты требуют, чтобы Сенцова освободили. Никто из них и слушать не хочет, что этот человек готовил теракт. А вот участник АТО на конференции ОБСЕ в Киеве признался, что лично передавал взрывчатку Сенцову в Крыму.

- Один из тех предметов (взрывчатку - Ред.) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма, - заявил Сергей Стериков, в соцсети «Фейсбук»именующий себя Иван Сирко

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Участник АТО признался в Киеве в передаче взрывчатки Сенцову

На проходящей в Киеве международной конференции ОБСЕ по теме свободы слова неожиданно прозвучало скандальное признание об осужденном в России за подготовку терактов Олеге Сенцове. На сцену конференции вышел мужчина в камуфляже и признался, что это он поставлял Сенцову взрывчатку (подробности)

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