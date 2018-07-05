2018-07-05T15:20:44+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Даже разорванное сухожилие на пальце меня не остановит". Дзюба показал травмированный палец

Форвард сборной России выложил устрашающий снимок у себя в соцсети [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард сборной России Артем Дзюба.Форвард сборной России Артем Дзюба.Фото: Александр ГЛУЗ
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Один из лидеров сборной России на ЧМ-2018 по футболу Артем Дзюба в четверг, 5 июля, опубликовал у себя в Инстаграме довольно неоднозначный и устрашающий кадр. Он выложил фото своего пальца, который травмировал два года назад.

- Для всех, кто переживает за меня: футбола без травм не бывает… Но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит! - написал у себя в Инстаграме Дзюба.

На этом чемпионате мира Дзюба сыграл в четырех матчах, забив три гола в составе нашей сборной. Ближайший матч у нашей команды - в субботу, 7 июля. В 21:00 на поле стадиона "Фишт" россияне сыграют против команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

В прошлом сезоне Артем Дзюба начал сезон в составе питерского "Зенита". Однако же, у него не получилось нормально сработаться с новым главным тренером - итальянцем Роберто Манчини. И Дзюбе пришлось зимой уйти в аренду в тульский "Арсенал". И именно в этом клубе Артем Дзюба обрел форму и стал одним из лучших форвардов чемпионата России на финише сезона в Премьер-Лиге. В матче против Саудовской Аравии он вышел на замену Федору Смолову, а затем появлялся только в стартовом составе.

artem.dzyubaartem.dzyuba
Для всех кто переживает за меня: футбол без травм не бывает... но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит!
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