2018-07-05T19:25:39+03:00
Экономика

Сколько иностранные фармкомпании платят российским врачам

Производители лекарств озвучили размер персональных вознаграждений
Софья РУЧКОdd_money
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Первое, что приходит в голову: люди в халатах взяли деньги за то, чтобы предлагать пациентам лекарства конкретного производителяПервое, что приходит в голову: люди в халатах взяли деньги за то, чтобы предлагать пациентам лекарства конкретного производителяФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Зарубежные фармкомпании в прошлом году заплатили российским медикам больше 3,3 млрд руб. Деньги от получили 41 тыс. медработников. Данные сведения раскрыли 36 компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM). В их отчетах указано, какую сумму и за какую услугу получил каждый врач.

Первое, что приходит в голову: люди в халатах взяли деньги за то, чтобы предлагать пациентам лекарства конкретного производителя. Такая практика раньше действительно была. Но в 2011 году прекратилась - врачам запретили такую рекламу на рабочем месте. Но система продвижения препаратов через врачей никуда не исчезла. Просто стала более завуалированной.

- Эти деньги могли быть получены за чтение лекций, за выступление врачей на конференциях и симпозиумах, а также пойти на оплату проезда и проживания к местам проведения мероприятий, — комментирует член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Сами медики подтверждают, что фармкомпаний приглашают их почитать лекции для других врачей, где они рассказывают, как может применяться лекарство того или иного производителя. Одна лекция стоит в среднем 25 тыс. руб.

20 врачей получили выплаты больше 1 млн. В основном это столичные медики. Больше всего — 3,4 млн — врач московской косметологической клинки Professional Алена Саромыцкая.

- Я сотрудничаю с несколькими компаниями, я международный тренер, вхожу в топ-10 и читаю лекции не только в России, но и за рубежом, — сказала Саромыцкая в интервью РБК,

Самой щедрой в прошлом году была компания Ipsen. Она перечислила российским врачам больше 471 млн руб. В среднем — по 355 тыс. руб. на человека. А вот американская Celgene пожадничала: дала всего-то 2 млн руб.

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