2018-07-05T18:09:56+03:00
Политика

Спикер Госдумы объяснил, зачем раскрыли пенсии депутатов

Депутаты сделали это на фоне предложения правительства повысить пенсионный возраст.
Роман ГОЛОВАНОВ
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
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Вокруг пенсий думцев гуляло много сплетен и интриг. В народе шла молва о том, что депутатам, ушедшим на заслуженный отдых, падают на карточку сотни тысяч рублей. И вот Госдума выложила все карты на стол. Тот, кто отработал 5-10 лет в парламенте, получит 46 тысяч 626 рублей. Тот, кто отработал больше 10 лет - 63 тысяч 581 рублей.

- Эта информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов - это сотни тысяч рублей <…>. Но не будешь же опровергать или тем более подавать иски. Информация [о размере пенсий депутатов] размещена на сайте, пускай все ей руководствуются. Я вижу у некоторых грустные лица, вы думали, что она [пенсия] несколько сотен тысяч? – пошутил Володин, обращаясь к журналистам. - Нам нечего скрывать, посмотрите данные <…>. По итогам избирательного периода: у нас практически на 60% обновляется состав Госдумы - это не просто избраться на второй срок для исполнения своих полномочий, каждый второй депутат, как правило, исполняет лишь один срок полномочий.

Депутаты раскрыли свои пенсии после внесения в Госдуму громкого законопроекта от правительства. Чиновники предлагают увеличить пенсионный возраст: с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

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