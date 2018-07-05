СЕГОДНЯ 19:28 2018-07-05T19:31:02+03:00

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4 августа Радио «Комсомольская правда» проведет мероприятие для любителей рыбной ловли и не только. Партнером семейного праздника выступит Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

Фестиваль семейной рыбалки – это отличный способ провести выходные всей семьей на свежем воздухе. А вместе с Федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла мероприятие превратится в зажигательное шоу - специально для гостей и участников Фестиваля Федерация проведет мастер-классы от чемпионов, показательные выступления и конкурсы с призами.

Фестиваль семейной рыбалки пройдет в ритме рок-н-ролла

Фестиваль семейной рыбалки проходит в Москве уже 4 год подряд. На одной площадке соберутся рыбаки, их семьи и просто гости мероприятия, которые могут отлично провести время. С самого утра участники Фестиваля будут соревноваться в ловле рыбы, а гости - отдыхать и «болеть» за конкурсантов. Помимо рыбной ловли, гостей и участников ждет множество интересных конкурсов с призами, квест-ярмарка, мастер-классы и тест драйвы, и все эти развлечения будут проходить на свежем воздухе. Для детей весь день будет работать анимация.

С каждым годом Фестиваль семейной рыбалки собирает все больше участников. В этом году он проходит уже в 12-ти крупных городах, таких как Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и других. Организаторы планируют, что посетит его по стране более 10 000 человек.

Регистрация на Фестиваль семейной рыбалки открыта. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте - FISH.KP.ru. Мероприятие пройдет на территории Парк-отеля «Орловский».