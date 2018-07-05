2018-07-05T20:00:52+03:00
Экономика

Недоливы - клевета на АЗС: заправщики ответили автомобилистам

По мнению Независимого топливного союза, проблема недолива существует, но она не такая распространенная, как считают автовладельцы
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Выводы исследователями сделаны по контрольным закупкам всего на 34 АЗС в 13 регионах страныВыводы исследователями сделаны по контрольным закупкам всего на 34 АЗС в 13 регионах страныФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев АЗС, резко отреагировал на информацию о массовых недоливах топлива водителям на бензоколонках. Согласно опубликованному исследованию Федерации автовладельцев России (ФАР), подобным грешат 76% АЗС. При этом, если на станциях, контролируемых вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, процент воровства минимален, то на мелкосетевых и частных заправках творится полный мрак.

«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев – оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание. Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», – заявил президент НТС Павел Баженов. Главный аргумент владельцев заправок – выводы исследователями сделаны по контрольным закупкам всего на 34 АЗС в 13 регионах страны, когда в стране их около 25 тыс. в 85 регионах.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Чем дальше от Москвы, тем больше недолив: 76% бензоколонок обворовывают водителей

Угадайте, почему на заправках запрещают наливать топливо в бутыли и канистры? Безопасность тут на втором плане - главное, чтобы покупатель не смог проверить, надули его или нет. Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование и выяснила - более чем три четверти бензоколонок (76%) не доливают топливо. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
С Даны Борисовой сняли запрет на выезд за границу
Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Севастополе
Минюст подтвердил вынесение первого штрафа по закону о СМИ-иноагентах
Трамп надеется, что встреча с Путиным приведет к конструктивному взаимодействию
Коммунисты сомневаются в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы
Росгвардейцы оригинально "болеют" за российских футболистов
Парламент Македонии лишил президента права блокировать переименование страны
"Украинский солдат заходит в Москву": В Киеве представили план по возвращению Донбасса
Турция досрочно отменит режим ЧП, введенный после попытки госпереворота
Две экскурсионные лодки со 130 туристами перевернулись на Пхукете
Депутат Верховной рады принял Федерику Могерини за двух разных людей
Захарова призвала Мэй не переживать за безопасность болельщиков на ЧМ
Боевики ИГ* убили двоих американских военных в сирийском Дейр-эз-Зоре
Британские власти допустили принятие новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери
Лучшие фильмы ужасов-2018: Составлен рейтинг хорроров этого года
Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода
В МЧС прокомментировали сообщение о лифте, рухнувшем с 40 этажа на севере Москвы
По выпавшей из аиста SIM-карте мужчина наговорил 20 часов на 2,5 тысячи евро
Россия призвала спортивные организации отказывать США в праве проводить международные соревнования