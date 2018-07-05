Недоливы - клевета на АЗС: заправщики ответили автомобилистам

СЕГОДНЯ 19:58 2018-07-05T20:00:52+03:00

Выводы исследователями сделаны по контрольным закупкам всего на 34 АЗС в 13 регионах страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

По мнению Независимого топливного союза, проблема недолива существует, но она не такая распространенная, как считают автовладельцы

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Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев АЗС, резко отреагировал на информацию о массовых недоливах топлива водителям на бензоколонках. Согласно опубликованному исследованию Федерации автовладельцев России (ФАР), подобным грешат 76% АЗС. При этом, если на станциях, контролируемых вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, процент воровства минимален, то на мелкосетевых и частных заправках творится полный мрак.

«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев – оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание. Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», – заявил президент НТС Павел Баженов. Главный аргумент владельцев заправок – выводы исследователями сделаны по контрольным закупкам всего на 34 АЗС в 13 регионах страны, когда в стране их около 25 тыс. в 85 регионах.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Чем дальше от Москвы, тем больше недолив: 76% бензоколонок обворовывают водителей

Угадайте, почему на заправках запрещают наливать топливо в бутыли и канистры? Безопасность тут на втором плане - главное, чтобы покупатель не смог проверить, надули его или нет. Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование и выяснила - более чем три четверти бензоколонок (76%) не доливают топливо. (подробности)