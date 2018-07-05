Мечты абитуриентов-2018 и их родителей: учиться в универе рядом с домом и, желательно, на полицейского

СЕГОДНЯ 20:35 2018-07-05T20:37:22+03:00

Почти 90 процентов родителей уверены, что их ребёнок должен получить высшее образование, и с каждым годом это число растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В разгар вступительной кампании старшеклассники, их родители и педагоги сказали всё, что думают, о ЕГЭ, уровне школьной подготовки и престижности высшего образования [инфографика]

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География опроса, который провели аналитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы, - вся страна. Исходя из полученных данных, вырисовывается такой портрет среднестатистического абитуриента-2018:

- сам молодой человек не уверен, что надо обязательно идти в вуз, но так хотят родители;

- если уж учиться, то в своём регионе;

- учиться надо на айтишника или “силовика” - так перспективнее.

Обойдемся без репетиторов

- Почти 51 процент родителей считают, что школа, где учится их ребёнок, дает достаточно знаний для сдачи экзаменов на высокий балл, - отмечает Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, одна из одна из авторов исследования. - Это почти на 10 процентов больше, чем в прошлом учебном году. Но хватает и тех, кто по-прежнему считает, что без репетиторов ЕГЭ не сдать — в основном, это жители небольших городов.

А вот сами учителя свои способности оценивают гораздо скромнее. Почти 38 процентов из них считают, что даже в лучших школах ученикам все равно понадобится дополнительная подготовка для сдачи экзаменов на высокие баллы.

Обеспечивает ли школа, где учится ваш ребёнок, сдачу экзаменов на высокие баллы?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Может ли школа дать знания для сдачи экзаменов на высокие баллы без дополнительной подготовки?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Родители - за вуз, дети - за техникум

Почти 90 процентов родителей уверены, что их ребёнок должен получить высшее образование, и с каждым годом это число растет.

- Здесь существенную роль играет материальная обеспеченность семьи — чем она выше, тем больше родители уверены, что их ребёнок должен идти в старшую школу и поступать в вуз, - отмечают аналитики.

Сами дети с мнением родителей не согласны. С каждым годом все больше ребят после 9 класса уходит в колледжи.

- Это во многом зависит от региона, - говорит Татьяна Клячко. - Например, в Алтайском крае подростки стали чаще поступать в 10 класс, чтобы подготовиться поступлению в вуз. А в Санкт-Петербурге, наоборот, 9-классники стали чаще уходить в колледжи и техникумы.

Где ребёнок собирается учиться после 9 класса?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поступать будут дома

Тут хорошие новости для москвичей. Штурмовать Москву и Петербург готов лишь каждый десятый выпускник. Нынешние 11-классники свои возможности оценивают скромно — большинство намерены поступать в самые обычные вузы своего региона. Лишь 15 процентов готовы переехать ради поступления в престижный вуз.

Перспективы видят в полиции, а не в науке

Интересно, что перспективными родители считают правоохранительные органы и силовые структуры - почти такими же, как IT и медицину.

В экономике и юриспруденции старшее поколение окончательно разочаровалось — к ним интерес за последние годы упал сильнее всего. Кроме них, к числу наименее перспективных направлений родители школьников относят педагогику, науку, культуру и сельское хозяйство.