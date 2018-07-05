2018-07-05T20:37:22+03:00
Общество

Мечты абитуриентов-2018 и их родителей: учиться в универе рядом с домом и, желательно, на полицейского

В разгар вступительной кампании старшеклассники, их родители и педагоги сказали всё, что думают, о ЕГЭ, уровне школьной подготовки и престижности высшего образования [инфографика]
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Почти 90 процентов родителей уверены, что их ребёнок должен получить высшее образование, и с каждым годом это число растет.Почти 90 процентов родителей уверены, что их ребёнок должен получить высшее образование, и с каждым годом это число растет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

География опроса, который провели аналитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы, - вся страна. Исходя из полученных данных, вырисовывается такой портрет среднестатистического абитуриента-2018:

- сам молодой человек не уверен, что надо обязательно идти в вуз, но так хотят родители;

- если уж учиться, то в своём регионе;

- учиться надо на айтишника или “силовика” - так перспективнее.

Обойдемся без репетиторов

- Почти 51 процент родителей считают, что школа, где учится их ребёнок, дает достаточно знаний для сдачи экзаменов на высокий балл, - отмечает Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, одна из одна из авторов исследования. - Это почти на 10 процентов больше, чем в прошлом учебном году. Но хватает и тех, кто по-прежнему считает, что без репетиторов ЕГЭ не сдать — в основном, это жители небольших городов.

А вот сами учителя свои способности оценивают гораздо скромнее. Почти 38 процентов из них считают, что даже в лучших школах ученикам все равно понадобится дополнительная подготовка для сдачи экзаменов на высокие баллы.

Обеспечивает ли школа, где учится ваш ребёнок, сдачу экзаменов на высокие баллы? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Обеспечивает ли школа, где учится ваш ребёнок, сдачу экзаменов на высокие баллы?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Может ли школа дать знания для сдачи экзаменов на высокие баллы без дополнительной подготовки? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Может ли школа дать знания для сдачи экзаменов на высокие баллы без дополнительной подготовки?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Родители - за вуз, дети - за техникум

Почти 90 процентов родителей уверены, что их ребёнок должен получить высшее образование, и с каждым годом это число растет.

- Здесь существенную роль играет материальная обеспеченность семьи — чем она выше, тем больше родители уверены, что их ребёнок должен идти в старшую школу и поступать в вуз, - отмечают аналитики.

Сами дети с мнением родителей не согласны. С каждым годом все больше ребят после 9 класса уходит в колледжи.

- Это во многом зависит от региона, - говорит Татьяна Клячко. - Например, в Алтайском крае подростки стали чаще поступать в 10 класс, чтобы подготовиться поступлению в вуз. А в Санкт-Петербурге, наоборот, 9-классники стали чаще уходить в колледжи и техникумы.

Где ребёнок собирается учиться после 9 класса? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Где ребёнок собирается учиться после 9 класса?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поступать будут дома

Тут хорошие новости для москвичей. Штурмовать Москву и Петербург готов лишь каждый десятый выпускник. Нынешние 11-классники свои возможности оценивают скромно — большинство намерены поступать в самые обычные вузы своего региона. Лишь 15 процентов готовы переехать ради поступления в престижный вуз.

Перспективы видят в полиции, а не в науке

Интересно, что перспективными родители считают правоохранительные органы и силовые структуры - почти такими же, как IT и медицину.

В экономике и юриспруденции старшее поколение окончательно разочаровалось — к ним интерес за последние годы упал сильнее всего. Кроме них, к числу наименее перспективных направлений родители школьников относят педагогику, науку, культуру и сельское хозяйство.

Какие специальности будут востребованы, когда ребёнок закончит учебу Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Какие специальности будут востребованы, когда ребёнок закончит учебуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ксения КОНЮХОВА

 
Читайте также
Новости 24
Местом встречи Путина и Трампа в Хельсинки станет президентский дворец
Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России как стабильную
В Google отреагировали на утечку документов из облачного сервиса Docs
Все клиенты "Натали Турс" буду вывезены из-за рубежа в течение двух недель
Трехсторонние переговоры по газу между ЕС, Украиной и РФ пройдут 17 июля
Украинцы порвали рот инвалиду-переселенцу из Донецка из-за русского языка
В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
С Даны Борисовой сняли запрет на выезд за границу
Захарова подсказала Порошенко, как поднять флаг Украины в Севастополе
Минюст подтвердил вынесение первого штрафа по закону о СМИ-иноагентах
Трамп надеется, что встреча с Путиным приведет к конструктивному взаимодействию
Коммунисты сомневаются в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы
Росгвардейцы оригинально "болеют" за российских футболистов
Парламент Македонии лишил президента права блокировать переименование страны
"Украинский солдат заходит в Москву": В Киеве представили план по возвращению Донбасса
Турция досрочно отменит режим ЧП, введенный после попытки госпереворота
Две экскурсионные лодки со 130 туристами перевернулись на Пхукете
Депутат Верховной рады принял Федерику Могерини за двух разных людей
Захарова призвала Мэй не переживать за безопасность болельщиков на ЧМ
Боевики ИГ* убили двоих американских военных в сирийском Дейр-эз-Зоре
Британские власти допустили принятие новых мер против России из-за инцидента в Эймсбери
Лучшие фильмы ужасов-2018: Составлен рейтинг хорроров этого года
Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского
Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода
В МЧС прокомментировали сообщение о лифте, рухнувшем с 40 этажа на севере Москвы
По выпавшей из аиста SIM-карте мужчина наговорил 20 часов на 2,5 тысячи евро
Россия призвала спортивные организации отказывать США в праве проводить международные соревнования