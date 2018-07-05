6 шагов при покупке ОСАГО

СЕГОДНЯ 20:27 2018-07-05T20:27:35+03:00

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Полис ОСАГО постоянно дорожает. Но если знать определенные хитрости, можно здорово сэкономить на его приобретении. И сейчас мы вам расскажем, как именно.

1. Выберите хорошую страховую компанию

На стоимость полиса ОСАГО влияет несколько факторов. В первую очередь это – базовый тариф, который в 2018 году составляет 3432 – 4118 рублей. Обратите внимание, названа не конкретная сумма, а тарифный коридор, в рамках которого цена может меняться. То есть страховщики могут устанавливать как более низкий базовый тариф, так и более высокий А в настоящий момент готовятся поправки законодательства, согласно которым эта вилка еще расширится. Поэтому до выбора компании поинтересуйтесь действующими ставками – какие-то деньги можно выиграть уже на этом этапе.

2. Определитесь с пропиской

Совет может показаться странным, но место вашей регистрации напрямую влияет на стоимость ОСАГО. Почему? Дело в том, что кроме базового тарифа цену полиса автогражданки формируют различные коэффициенты. Один из них – территориальный. Например, в Москве действует коэффициент 2.0, в Санкт-Петербурге – 1.8, а, скажем, в Тыве и Чечне он составляет лишь 0,6. Конечно, это не означает, что москвичи платят за ОСАГО в два раза больше жителей Грозного. И все же место регистрации влияет на стоимость полиса. Поэтому если у вас есть родственники в регионах – подумайте, может имеет смысл прописаться там? Ездить вы сможете где угодно, а вот ОСАГО (и, возможно, транспортный налог) будут обходиться дешевле.

3. Выбирайте автомобиль разумно

Еще один коэффициент присваивается в зависимости от мощности двигателя автомобиля. Чем она ниже, тем дешевле полис. Например, при мощности мотора 50-70 л.с. применяется коэффициент 1.0, а при мощности 70-100 л.с. уже 1.1. Поэтому приобретая авто, думайте не только о его стоимости и техническом состоянии, но и о цене страховки. Возможно, автомобиль окажется не таким уж хорошим, когда вы узнаете, сколько придется отдавать из-за V8 под капотом.

4. Ездите аккуратно

Это – пожалуй самый лучший способ сэкономить на ОСАГО. Каждому, кто покупает полис автогражданки впервые, присуждается коэффициент 1.0. А дальше в зависимости от количества ДТП этот коэффициент может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Эта система называется „бонус-малус“. Если в течение года вы проездите без аварий, ваш коэффициент снизится. Еще год без ДТП? Еще снижение! Таким нехитрым образом стоимость ОСАГО можно уменьшить на целых 50%! Правда, для этого водителю придется кататься без аварий целых 10 лет.

5. Грамотно оформите полис

Еще одна особенность связана с количеством людей, которые будут иметь доступ к управлению автомобилем. Во время оформления ОСАГО можно либо вписать в полис определенных лиц, либо разрешить садиться за руль любому человеку с правами. Всем известно, что первый вариант при покупке обойдется дешевле второго. Но не все знают, что только в первом случае на водителей будет распространяться система „бонус-малус“ - то есть, они смогут копить скидки за безаварийную езду.

Правда, тут есть нюанс. Если в списке лиц, допущенных к управлению ТС, есть начинающие водители, то полис будет дороже. При этом, если на машине ездят часто и абсолютно разные люди, то неограниченный доступ может оказаться гораздо выгоднее. Поэтому сразу же определитесь, сколько человек будет сидеть за рулем, как часто, и сравните разные варианты оформления полиса.

6. Соблюдайте правила

Наконец, последний совет касается соблюдения правил договора страхования. То есть, не пытаться сообщить страховщику недостоверные данные о ДТП и т.п. Если вас уличат в подобном, то автоматически назначат коэффициент 1.5, что приведет к подорожанию ОСАГО.

Как видите, не переплачивать за ОСАГО не так уж и трудно. Если возвести экономию в абсолют, то меньше всего за полис автогражданки заплатит опытный водитель маломощного авто, лично вписанный в полис, соблюдающий правила страхования и не попадающий в ДТП. Ну, а становиться таким водителем или нет, решать только вам.