"Я не знаю, зачем и кому это нужно": Как меня отправили побираться и чем это кончилось

СЕГОДНЯ 02:22 2018-07-06T02:23:21+03:00

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Начальница Анечка вызвала меня в кабинет и сказала нарочито радостным голосом. Женечка! Вы идете на Никольскую петь песни.

- Зачем? – спросила я.

- Потому что вы хорошо пишете, - ответила Анечка.

- Но я плохо пою. У меня нет ни слуха, ни голоса.

- Ничего, - махнула рукой Анечка. – Иностранные болельщики плохо понимают по-русски.

Я хотела было возразить Анечке, но начальница уже свернула козью ножку и исчезла в дыму. Это означало, что аудиенция закончена.

Меня всегда поражала догадливость Анечки и ее житейская мудрость. Пока другие отделы страдают от отсутствия креатива и летнего бестемья, в кудрявой анечкиной голове роятся, как болельщики на Никольской, идеи одна лучше другой.

Но на сей раз - какого черта? Я пошла к коллегам за сочувствием и поддержкой, но они только толкнули в спину.

- Иди, скотина Коробкова. Иди, а то нас пошлют.

Игорь Таманский и Никита Зиновьев в компании нашего корреспондентаФото: Евгения КОРОБКОВА

На Никольской

Красная будка в виде футбольного мяча зияла выломанной дверью и пахучими лужами внутри.

- Сто рублей, девочки, сто рублей, трубочки, - монотонно канючила восточная женщина. Сине-бело-красный шарф на ее голове был намотан на манер хиджаба, а на шее красовалась связка вувузел на манер баранок. Что она предлагала, трубочки или девочек, было непонятно, впрочем, никто и не брал.

- Что вы почувствовали, когда Испания проиграла России? - интервьюировала тележурналистка группу испанских болельщиков в меховых ушанках.

Красная будка в виде футбольного мяча зияла выломанной дверью и пахучими лужами внутриФото: Евгения КОРОБКОВА

- Мы почувствовали большую радость! - отвечали испанцы

- Почему?

- Потому что мы не испанцы, а Каталонцы! Нам пофигу на Испанию, мы болеем за Россию!

Не испанцы, а КаталонцыФото: Евгения КОРОБКОВА

Журналистка интересовалась, правда ли, что к иностранцам пристают русские девушки. Испанцы отвечали, что не пристают и что русские девушки самые красивые, воспитанные и образованные.

В конце интервьюируемые сказали на камеру несколько слов по-русски, выученных за время мундиаля:

- Я тебя люплю. Я тебя тоже. Шука! Рот, закрой, пиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658959" frameborder="0"></iframe> Испанцы рассказывают, какие слова они выучили в России.

Исполнители

Игорь Таманский и Никита Зиновьев поджидали меня у полицейских рамок с гитарой.

Я нашла их на сервисе «юду».

«Ищу музыканта, чтобы попеть веселые песни на Никольской», - написала я от отчаяния. Отозвались двое красавцев, непохожих друг на друга, как Беляночка и Розочка. Игорь - блондин, повязавший косынку на ногу. Цыганистого типа Никита повесил сережку в нос. «Мы сумасшедшие, - пояснили они. - А вы?

- А меня Анечка заставила.

- Мы так и думали, - кивнули исполнители.

Выбрали свободную лавочку. Расстелили чехол.

- Эту песню мы посвящаем Анечке, - объявил Никита и затянул: «Я не знаю, зачем и кому это нужно».

Подошла уборщица с совком, попросила мальчиков «бросать окурочки не на землю, а в совочек». Подошёл полицейский и сказал: Что вы такую нудину затянули? Давайте что-нибудь живенькое.

Подошёл мужик с картонкой «Beer» на груди. Сказал: «А мне нравится Вертинский!». Подарил банку пива. «Между прочим, я их по двести рублей продаю. Можно сказать, от сердца отрываю».

Я огляделась.

В дни мундиаля на улицах наступила карнавализация по Бахтину. Стало можно безнаказанно курить на улице и покупать спиртное после одиннадцати. Нелегалы перепрофилировались в болельщиков. Армяне стали итальянцами, а полицейские превратились в добрых агнцев и никого не трогали.

Что говорить, даже всегда всем недовольная правозащитница Светлана Ганнушкина была всем довольна и широко улыбалась. За время мундиаля в фонд «Гражданское содействие» уже обратилось десять африканских болельщиков за статусом беженца.

- А представляете, что будет после 25, когда визы болельщиков закончатся, - сказала женщина. По её лицу было непонятно, радуется она или просто в шоке.

На подтанцовке выступил уругваецФото: Евгения КОРОБКОВА

По заказу полицейского следующим номером программы были «Районы-кварталы, жилые массивы». Во время исполнения этого хита на подтанцовке выступил уругваец с накаченной попой. Он пустился в пляс, издавая национальные кличи:

- Районы

- Хей

- Кварталы

- Хей

- Жилые массивы...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658961" frameborder="0"></iframe> Уругваец с накаченной попой выступил на подтанцовке хита группы Звери.

Во время исполнения «Коня» к нам пришла группа англичан. По мере продвижения с конем вглубь песни, акцент у болельщиков исчезал.

Главный запевала представился Борисом Романенко и признался, что он с начала мундиаля ходит по Никольской, изображая иностранца.

- Дал интервью трем телеканалам и даже выступал по радио, - разоткровенничался Борис.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658964" frameborder="0"></iframe> Во время исполнения «Коня» британский болельщик оказался отечественным.

«Какая боль, какая боль», - затянул белокурый Игорь.

- Аргентина свалила. Домой! – радостно подхватили наши слушатели, которых скопилось уже изрядное количество.

Хитом Чайфа мы бисировали несколько раз, пока не разбудили чудом сохранившегося долговязого аргентинца в тренировочных штанах. Песня ему не понравилась, поэтому аргентинец забрал гитару и понёс куда-то.

Пока выручали инструмент, наше место заняли конкуренты. Мужик с аккордеоном, расположившийся на нашей лавке, играл «День Победы» в танцевальной обработке и ускоренном темпе. Иностранные болельщики самозабвенно кружились, а российские с сатанинской улыбкой скандировали: «Пол-Европы, прошагали, полземли, этот день мы приближали, как могли».

Мы не стали спорить относительно занятого места. Потому что уважали аккордеониста. Возможно, победу в последнем матче нам принесло вовсе не трио с бутербродами. Накануне матча с Испанией именно этот дядя исполнял «Белла Чао», вместо припева голося: «Испания, чао, чао, чао».

Хитом Чайфа был разбужен аргентинец в тренировочных штанахФото: Евгения КОРОБКОВА

На Красной площади

Глубоко за полночь отправились на Красную площадь, к лобному месту. Уселись на ступеньках и исполнили для китайских туристов «Гранитный камушек».

На середине песни китайцы оказались киргизами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658969" frameborder="0"></iframe> Пели китайцам на Красной площади. Китайцы оказались киргизами.

Несмотря на то, что мы ничего не просили, слушатели время от времени пытались нас чем-нибудь одарить. Особенно это касалось выходцев из стран бывшего СССР и братьев-славян. Грузинская компания одарила кусочком хачапури и тремя банками пива: помогло знание нами грузинского языка и незнание его грузинской компанией.

Романтичные чеченские мужчины Магомет и Байсангур с бородами и в защитных рубашках с четырьмя карманами, со словами «если будет кто обижать», одарили визитками с номерами телефонов.

Сербские болельщики оставили нам тысячу рублей...

Глубоко за полночь отправились на Красную площадь, к лобному местуФото: Евгения КОРОБКОВА

В детстве меня стращали бабой ягой, позже - карьерой побирушки и уборщицы. Поэтому мне пришлось хорошо учиться и заканчивать институты. Но на ступеньках места казни я вспомнила Анечку и поняла, что она права. Быть побирушкой не так уж и плохо. Я даже смирилась с этим знанием. И начала подсчитывала в уме, успею ли насобирать на ремонт до конца мундиаля... Но часы на Спасской башне ударили два раза. По ступенькам лобного места поднялась ватага уборщиц во главе с белым, как айсберг, полицейскими.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658965" frameborder="0"></iframe> Приход полицейского и уборка денег.

- Старший сержант Емельяненко, - представился полицейский.

Вновь прибывшие попросили выместись подальше подобру-поздорову.

Мы отошли подальше. Уборщики открыли решетку, ограждающую лобное место. Все, что мы увидели потом - напоминало финал игры «Ключи от форта Баяр». Прорвавшиеся сквозь решётку граждане с радостными воплями бросились к куче набросанных туристами денег. Полицейский охранял вход от возможных посягательств неучтенных.

За десять минут площадка засверкала первозданной чистотой. Победно гремя совками, уборщицы прошествовали мимо нас.

- Тысяч на десять хоть насобирали? - поинтересовался Игорь.

Одна из женщин с наименее вредным лицом победно хмыкнула. Остановилась. Порылась в кармане. Сунула монетку мне под нос:

- Не знаешь, что это за монета?

На монете была отчеканена мышь и какие-то иероглифы.

- Китайская, наверное, - ответила я.

- А сколько стоит? - полюбопытствовала женщина.

- Ну, рублей сто...

- Тогда возьми себе, - протянула женщина. - На счастье.