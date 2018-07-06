"Я не знаю, зачем и кому это нужно": Как меня отправили побираться и чем это кончилось
Начальница Анечка вызвала меня в кабинет и сказала нарочито радостным голосом. Женечка! Вы идете на Никольскую петь песни.
- Зачем? – спросила я.
- Потому что вы хорошо пишете, - ответила Анечка.
- Но я плохо пою. У меня нет ни слуха, ни голоса.
- Ничего, - махнула рукой Анечка. – Иностранные болельщики плохо понимают по-русски.
Я хотела было возразить Анечке, но начальница уже свернула козью ножку и исчезла в дыму. Это означало, что аудиенция закончена.
Меня всегда поражала догадливость Анечки и ее житейская мудрость. Пока другие отделы страдают от отсутствия креатива и летнего бестемья, в кудрявой анечкиной голове роятся, как болельщики на Никольской, идеи одна лучше другой.
Но на сей раз - какого черта? Я пошла к коллегам за сочувствием и поддержкой, но они только толкнули в спину.
- Иди, скотина Коробкова. Иди, а то нас пошлют.
Игорь Таманский и Никита Зиновьев в компании нашего корреспондентаФото: Евгения КОРОБКОВА
На Никольской
Красная будка в виде футбольного мяча зияла выломанной дверью и пахучими лужами внутри.
- Сто рублей, девочки, сто рублей, трубочки, - монотонно канючила восточная женщина. Сине-бело-красный шарф на ее голове был намотан на манер хиджаба, а на шее красовалась связка вувузел на манер баранок. Что она предлагала, трубочки или девочек, было непонятно, впрочем, никто и не брал.
- Что вы почувствовали, когда Испания проиграла России? - интервьюировала тележурналистка группу испанских болельщиков в меховых ушанках.
Красная будка в виде футбольного мяча зияла выломанной дверью и пахучими лужами внутриФото: Евгения КОРОБКОВА
- Мы почувствовали большую радость! - отвечали испанцы
- Почему?
- Потому что мы не испанцы, а Каталонцы! Нам пофигу на Испанию, мы болеем за Россию!
Не испанцы, а КаталонцыФото: Евгения КОРОБКОВА
Журналистка интересовалась, правда ли, что к иностранцам пристают русские девушки. Испанцы отвечали, что не пристают и что русские девушки самые красивые, воспитанные и образованные.
В конце интервьюируемые сказали на камеру несколько слов по-русски, выученных за время мундиаля:
- Я тебя люплю. Я тебя тоже. Шука! Рот, закрой, пиля.
Испанцы рассказывают, какие слова они выучили в России.
Исполнители
Игорь Таманский и Никита Зиновьев поджидали меня у полицейских рамок с гитарой.
Я нашла их на сервисе «юду».
«Ищу музыканта, чтобы попеть веселые песни на Никольской», - написала я от отчаяния. Отозвались двое красавцев, непохожих друг на друга, как Беляночка и Розочка. Игорь - блондин, повязавший косынку на ногу. Цыганистого типа Никита повесил сережку в нос. «Мы сумасшедшие, - пояснили они. - А вы?
- А меня Анечка заставила.
- Мы так и думали, - кивнули исполнители.
Выбрали свободную лавочку. Расстелили чехол.
- Эту песню мы посвящаем Анечке, - объявил Никита и затянул: «Я не знаю, зачем и кому это нужно».
Подошла уборщица с совком, попросила мальчиков «бросать окурочки не на землю, а в совочек». Подошёл полицейский и сказал: Что вы такую нудину затянули? Давайте что-нибудь живенькое.
Подошёл мужик с картонкой «Beer» на груди. Сказал: «А мне нравится Вертинский!». Подарил банку пива. «Между прочим, я их по двести рублей продаю. Можно сказать, от сердца отрываю».
Я огляделась.
В дни мундиаля на улицах наступила карнавализация по Бахтину. Стало можно безнаказанно курить на улице и покупать спиртное после одиннадцати. Нелегалы перепрофилировались в болельщиков. Армяне стали итальянцами, а полицейские превратились в добрых агнцев и никого не трогали.
Что говорить, даже всегда всем недовольная правозащитница Светлана Ганнушкина была всем довольна и широко улыбалась. За время мундиаля в фонд «Гражданское содействие» уже обратилось десять африканских болельщиков за статусом беженца.
- А представляете, что будет после 25, когда визы болельщиков закончатся, - сказала женщина. По её лицу было непонятно, радуется она или просто в шоке.
На подтанцовке выступил уругваецФото: Евгения КОРОБКОВА
По заказу полицейского следующим номером программы были «Районы-кварталы, жилые массивы». Во время исполнения этого хита на подтанцовке выступил уругваец с накаченной попой. Он пустился в пляс, издавая национальные кличи:
- Районы
- Хей
- Кварталы
- Хей
- Жилые массивы...
Уругваец с накаченной попой выступил на подтанцовке хита группы Звери.
Во время исполнения «Коня» к нам пришла группа англичан. По мере продвижения с конем вглубь песни, акцент у болельщиков исчезал.
Главный запевала представился Борисом Романенко и признался, что он с начала мундиаля ходит по Никольской, изображая иностранца.
- Дал интервью трем телеканалам и даже выступал по радио, - разоткровенничался Борис.
Во время исполнения «Коня» британский болельщик оказался отечественным.
«Какая боль, какая боль», - затянул белокурый Игорь.
- Аргентина свалила. Домой! – радостно подхватили наши слушатели, которых скопилось уже изрядное количество.
Хитом Чайфа мы бисировали несколько раз, пока не разбудили чудом сохранившегося долговязого аргентинца в тренировочных штанах. Песня ему не понравилась, поэтому аргентинец забрал гитару и понёс куда-то.
Пока выручали инструмент, наше место заняли конкуренты. Мужик с аккордеоном, расположившийся на нашей лавке, играл «День Победы» в танцевальной обработке и ускоренном темпе. Иностранные болельщики самозабвенно кружились, а российские с сатанинской улыбкой скандировали: «Пол-Европы, прошагали, полземли, этот день мы приближали, как могли».
Мы не стали спорить относительно занятого места. Потому что уважали аккордеониста. Возможно, победу в последнем матче нам принесло вовсе не трио с бутербродами. Накануне матча с Испанией именно этот дядя исполнял «Белла Чао», вместо припева голося: «Испания, чао, чао, чао».
Хитом Чайфа был разбужен аргентинец в тренировочных штанахФото: Евгения КОРОБКОВА
На Красной площади
Глубоко за полночь отправились на Красную площадь, к лобному месту. Уселись на ступеньках и исполнили для китайских туристов «Гранитный камушек».
На середине песни китайцы оказались киргизами.
Пели китайцам на Красной площади. Китайцы оказались киргизами.
Несмотря на то, что мы ничего не просили, слушатели время от времени пытались нас чем-нибудь одарить. Особенно это касалось выходцев из стран бывшего СССР и братьев-славян. Грузинская компания одарила кусочком хачапури и тремя банками пива: помогло знание нами грузинского языка и незнание его грузинской компанией.
Романтичные чеченские мужчины Магомет и Байсангур с бородами и в защитных рубашках с четырьмя карманами, со словами «если будет кто обижать», одарили визитками с номерами телефонов.
Сербские болельщики оставили нам тысячу рублей...
Глубоко за полночь отправились на Красную площадь, к лобному местуФото: Евгения КОРОБКОВА
В детстве меня стращали бабой ягой, позже - карьерой побирушки и уборщицы. Поэтому мне пришлось хорошо учиться и заканчивать институты. Но на ступеньках места казни я вспомнила Анечку и поняла, что она права. Быть побирушкой не так уж и плохо. Я даже смирилась с этим знанием. И начала подсчитывала в уме, успею ли насобирать на ремонт до конца мундиаля... Но часы на Спасской башне ударили два раза. По ступенькам лобного места поднялась ватага уборщиц во главе с белым, как айсберг, полицейскими.
Приход полицейского и уборка денег.
- Старший сержант Емельяненко, - представился полицейский.
Вновь прибывшие попросили выместись подальше подобру-поздорову.
Мы отошли подальше. Уборщики открыли решетку, ограждающую лобное место. Все, что мы увидели потом - напоминало финал игры «Ключи от форта Баяр». Прорвавшиеся сквозь решётку граждане с радостными воплями бросились к куче набросанных туристами денег. Полицейский охранял вход от возможных посягательств неучтенных.
За десять минут площадка засверкала первозданной чистотой. Победно гремя совками, уборщицы прошествовали мимо нас.
- Тысяч на десять хоть насобирали? - поинтересовался Игорь.
Одна из женщин с наименее вредным лицом победно хмыкнула. Остановилась. Порылась в кармане. Сунула монетку мне под нос:
- Не знаешь, что это за монета?
На монете была отчеканена мышь и какие-то иероглифы.
- Китайская, наверное, - ответила я.
- А сколько стоит? - полюбопытствовала женщина.
- Ну, рублей сто...
- Тогда возьми себе, - протянула женщина. - На счастье.
Песня на бис от Никиты и Игоря.