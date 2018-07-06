ЧМ-2018: за что штрафуют игроков сборной России по футболу и сколько они могут заработать

СЕГОДНЯ 02:24 2018-07-06T02:25:33+03:00

Илья Кутепов (слева) остановил руками испанца Иско, и за это ему влепили штраф в 7,5 тысячи швейцарских франков. Фото: REUTERS

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Полагаются ли премии от государства футболистам? Ведь после Олимпиады хоккеистам машины выдали.

- Футболисты никаких особенных премий от государства не получат. За исключением небольших для них бонусов. Минспорта за любую победу на чемпионате мира платит 224 тыс. рублей. За второе место положено 112 тыс., за третье - 67,2 тыс. Но если для керлингиста или гимнаста это принципиальные суммы, то совсем не те деньги, которые могут заметить российские футболисты.

С машинами тоже все непросто. Их хоккеистам и другим призерам Олимпиады дарил специальный Фонд поддержки, в который скидывались российские миллиардеры. У футболистов такого фонда нет...

Так что свои премиальные футболисты получают от ФИФА. Но и там может набежать неплохая сумма. Призовой фонд чемпионата мира-2018 составляет 400 млн. евро. За участие в групповом турнире команды получают по 8 млн., за выход в 1/8 финала - еще 4 млн., за 1/4 финала - еще 4 млн. Так что сборная России заработала 16 млн. евро премиальных.

Но игроки получат из них не все. 8 млн. заберет РФС - надо покрыть расходы за два года подготовки команды, на приглашение таких спарринг-партнеров, как Бразилия или Аргентина, на сборы, перелеты и прочее. Почти все остальное разделит команда. Но это не только 23 футболиста. Это еще и тренерский штаб, и медицинский, и менеджеры...

По тем же грубым подсчетам, каждый футболист российской сборной за выход в 1/4 финала уже заработал более 200 тысяч евро. Для многих из них это больше, чем они получают за месяц в клубе. А дальше ставки растут. 4-я сборная турнира заработает в общей сложности 22 млн. евро, 3-я - 24 млн., 2-я - 28 млн. Победитель получит 38 млн. евро.

Это рекорд в истории чемпионатов мира. И теоретически из этих 38 млн. 30 должны пойти на премиальные. Во всяком случае, когда мы этот вопрос перед ЧМ-2018 задали Виталию Мутко, он ответил: «Я так и сказал игрокам, все, что вы заработаете на ЧМ-2018, - все ваше!»

Защитника сборной России Илью Кутепова ФИФА оштрафовала на 7,5 тысячи франков. За что?

- За желтую карточку, полученную в матче с Испанией. Не все предупреждения караются таким штрафом, а только те, где игроки умышленно срывали чужую атаку, задерживая соперника. Именно так Кутепов и заработал свой штраф и «горчичник». Но он не единственный штрафник в сборной России. Игорь Смольников, удаленный в игре с Уругваем, тоже оштрафован на 7,5 тыс. швейцарских франков.

В переводе на нашу валюту это будет 477 300 рублей с каждого игрока. Неприятно. Но вряд ли сами футболисты будут вносить эти деньги. В большинстве команд штрафы за игровые нарушения платят не игроки, а из общей кассы. И только штрафы за недисциплинированное поведение вешаются на нарушителей. А вот за что игрокам могут выставить счет:

- Желтая карточка за симуляцию - 10 тыс. швейцарских франков.

- Желтая карточка за задержку соперника - 7,5 тыс.

- Две желтые карточки в одном матче - 7,5 тыс.

- Прямая красная карточка - от 7,5 тыс.

Но и это еще не все. Если сделать какой-то провокационный жест, то тоже можно нарваться на штраф. Вы помните, как отмечали свои голы за сборную Швейцарии в матче против сербов этнические косовские албанцы. Они руками показывали орла, намекая на символ флага Косово. В итоге Джака и Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков.

В матче Россия - Хорватия мы хозяева поля. Что это значит?

- Если точнее, в ФИФА мы называемся не хозяевами, а командой «А». И у нас есть определенные привилегии. Это мы первыми можем выбирать цвет формы. И, судя по всему, выберем красные футболки/белые трусы. В таком сочетании сборная России обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а в белых футболках уступила Уругваю и сыграла вничью в основное время с Испанией.

Вторая наша привилегия - выбор времени тренировки и пресс-конференции. Станислав Черчесов традиционно поставил тренировку на 12.00. Это связано с тем, что именно на эти часы приходится пик человеческой активности.

Почему в последнем матче сборной России Черчесов произвел четыре замены?

- Это новое правило, по которому в матчах плей-офф на чемпионате мира можно поменять и четвертого игрока. Но сделать это можно только в дополнительное время. Любопытно, что первым четвертым вошел в историю российский полузащитник Александр Ерохин, сменивший на 97-й минуте матча Россия - Испания Далера Кузяева.

Кстати, вчера УЕФА утвердил правило четвертой замены для матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.