«Сегодня у меня день рожденья, и это лучший подарок!»: закрыто уголовное дело за продажу лекарств против матери ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-06T14:36:59+03:00

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То, о чем просили десятки тысяч интернет-пользователей (онлайн-петицию уже подписали более 162 тысяч человек), общественники, меценаты и знаменитости, свершилось: закрыто уголовное дело в отношении Екатерины Конновой.

- После проверки руководством главного следственного управления ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил главному полицейскому столицы Олегу Баранову разобраться, насколько обосновано Коннова стала фигурантом дела, и проанализировать, что заставило мать ребенка-инвалида искать покупателей психотропного препарата.

«Комсомолке» удалось связаться с Екатериной, и оказалось, сегодня у нее вдвойне особенный день.

- У меня — не поверите — день рожденья! - призналась Катя. - И главное, о чем я мечтала — это свобода. Эта новость стала для меня лучшим подарком! Мы все сделали невозможное!

Напомним, по статье 228.1 ч.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» женщине грозило от 4 до 8 лет за решеткой. Для своего шестилетнего сына Арсения, страдающего редким заболеванием — отсутствием пищевода и эпилептическими припадками, она купила «ВКонтакте» 20 микроклизм диазепама — противосудорожного препарата. По закону в нашей стране это лекарство можно приобрести только в аптеке (с 2013 года диазепам входит в РФ в список психотропных) и в форме ампул для уколов (в микроклизмах препарат не зарегистрирован на территории нашей страны). Когда медикамент не помог, остатки — 5 штук — Коннова решила продать через соцсети таким же нуждающимся родителям, но под видом покупателей на встречу пришли оперативники.

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114 990… 114 997… - каждую секунду число подписавших онлайн-петицию в защиту Екатерины Конновой увеличивается на несколько человек. Маму шестилетнего ребенка-инвалида, которую оперативники задержали в рамках спецоперации про борьбе с торговлей незаконными препаратами, в сети поддержали лайками и репостами. За женщину вступились не только родители больных малышей, но и знаменитости, общественники, благотворительные фонды. Ведь десятки лекарств, которые жизненно необходимы пациентам с эпилепсией, в России не зарегистрированы, их приходится доставать подпольно. Как помочь своим близким, если тебя за это могут упечь за решетку? Но у полиции своя правда: если торговать запрещенкой будут на каждом углу, как тогда исполнять закон и бороться с наркоманией? (подробности)