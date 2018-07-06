2018-07-06T14:36:59+03:00
Общество

«Сегодня у меня день рожденья, и это лучший подарок!»: закрыто уголовное дело за продажу лекарств против матери ребенка-инвалида

Екатерине Конновой грозило до восьми лет за решеткой
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Екатерина Коннова с сыновьямиЕкатерина Коннова с сыновьями
Изменить размер текста:

То, о чем просили десятки тысяч интернет-пользователей (онлайн-петицию уже подписали более 162 тысяч человек), общественники, меценаты и знаменитости, свершилось: закрыто уголовное дело в отношении Екатерины Конновой.

- После проверки руководством главного следственного управления ГУ МВД России по Москве принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил главному полицейскому столицы Олегу Баранову разобраться, насколько обосновано Коннова стала фигурантом дела, и проанализировать, что заставило мать ребенка-инвалида искать покупателей психотропного препарата.

«Комсомолке» удалось связаться с Екатериной, и оказалось, сегодня у нее вдвойне особенный день.

- У меня — не поверите — день рожденья! - призналась Катя. - И главное, о чем я мечтала — это свобода. Эта новость стала для меня лучшим подарком! Мы все сделали невозможное!

Напомним, по статье 228.1 ч.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» женщине грозило от 4 до 8 лет за решеткой. Для своего шестилетнего сына Арсения, страдающего редким заболеванием — отсутствием пищевода и эпилептическими припадками, она купила «ВКонтакте» 20 микроклизм диазепама — противосудорожного препарата. По закону в нашей стране это лекарство можно приобрести только в аптеке (с 2013 года диазепам входит в РФ в список психотропных) и в форме ампул для уколов (в микроклизмах препарат не зарегистрирован на территории нашей страны). Когда медикамент не помог, остатки — 5 штук — Коннова решила продать через соцсети таким же нуждающимся родителям, но под видом покупателей на встречу пришли оперативники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Сбыт психотропных веществ, до восьми лет": на мать ребенка-инвалида завели дело за перепродажу лекарств от эпилепсии

114 990… 114 997… - каждую секунду число подписавших онлайн-петицию в защиту Екатерины Конновой увеличивается на несколько человек. Маму шестилетнего ребенка-инвалида, которую оперативники задержали в рамках спецоперации про борьбе с торговлей незаконными препаратами, в сети поддержали лайками и репостами. За женщину вступились не только родители больных малышей, но и знаменитости, общественники, благотворительные фонды. Ведь десятки лекарств, которые жизненно необходимы пациентам с эпилепсией, в России не зарегистрированы, их приходится доставать подпольно. Как помочь своим близким, если тебя за это могут упечь за решетку? Но у полиции своя правда: если торговать запрещенкой будут на каждом углу, как тогда исполнять закон и бороться с наркоманией? (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Борис Шпигель, глава компании «БИОТЭК»: «Дешевые и качественные лекарства должны оставаться доступными для россиян»
Почему из аптек исчезают дешевые препараты, как на нас отразится введение маркировки лекарств, и какие разработки нового поколения скоро появятся в аптеках, рассказал «КП» основатель одного из крупнейших отечественных фармацевтических холдингов
Новости 24
Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы
Семьи погибших в Пхукете получат 300 тысяч немецких фунтов
Путин отметил увеличение числа кибератак на российские ресурсы
В Киеве застрелили замначальника управления полиции
Черчесов: Класс игры хорватов сопоставим с испанским, и это надо учитывать
«Важно выработать единые правила игры»: Путин рассказал, как эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами
Из-за матча Россия - Хорватия метро и МЦК продлят работу до трех часов ночи
Краб решил отомстить поедавшей его китаянке
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери ребенка, страдающего эпилепсией
Песков назвал готовность Трампа ко встрече с Путиным позитивным фактом
Звезда «Теории большого взрыва» во время медового месяца попала в больницу
Песков прокомментировал дело об уголовном преследовании мамы ребенка-инвалида
Путин попросил легенд мирового футбола предсказать чемпиона мира 2018 года