Кокошники против вувузел: как крупные соревнования диктуют моду

СЕГОДНЯ 14:49 2018-07-06T16:47:25+03:00

Пока из российской одежды на Западе лидируют шапки-ушанки, но, возможно, скоро за границей появится новый "тренд" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Всплывшие на чемпионате мира-2018 из небытия кокошники напомнили нам и другие предметы, которые получали вторую жизнь после всемирных спортивных форумов. К примеру, на Олимпиаде в Ванкувере-2010 смели все красные варежки с канадским гербом. Нельзя сказать, что про них совсем забыли, но после этого варежки по популярности явно подтянулись к перчаткам.

Эта реинкарнация зимних частей одежды перешла и на Олимпиаду в Сочи-2014, где уже атрибутом официальной экипировки стали митенки - варежки без пальцев. Мы заметили, что после Игр в них стали ходить значительно чаще.

Впрочем, пока из российской одежды на Западе лидируют шапки-ушанки, которые лет 15 назад назад стали рекламировать на чемпионатах мира наши хоккейные болельщики.

На футбольных первенствах появляются свои фишки. Восемь лет назад во время чемпионата мира в ЮАР мир потрясли звуки вувузел, которые потом пользовались большой популярностью. Только вот смотреть футбол под их гарканье (особенно на стадионе) просто невозможно. И эти национальные африканские звуковые инструменты официально запретили. Теперь при входе на арены даже висят объявления, где написано, что наряду с колющими, режущими, взрывоопасными предметами проход с вувузелами на трибуну не разрешен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болельщики в кокошниках будут есть сосиски весь матч, лишь бы сборная России выиграла в Сочи

Дополнительное время матча Россия-Испания тянулось, счет был прежним — 1:1, как вдруг на экране появились они — трое в кокошниках, жующие вкусные то ли хот-доги, то ли шаурму. В фан-зоне на Воробьевых горах все рухнули от дикого смеха, проснулись и взбодрились даже те, кто устали. Эти несколько секунд двое мужчин и женщина так смачно ели, что за несколько минут стали знаменитыми (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Граффити "трое в кокошниках" появилось на гараже в Москве

Ставшая известная на весь мир футбольная "троица в кокошниках", поедающая хот-доги на матче Россия-Испания на "Лужниках, уже стала объектом многочисленных фотожаб в интернете. А теперь еще и появилась на московском гараже в виде граффити. С нарисованными болельщиками уже фотографируются жители района Кузьминки. А автор граффити признался, что не спрашивал разрешения и создал эту красоту за два часа (подробности)

СДЕЛАЙ СВОЙ ПРОГНОЗ

Кто станет победителем главного турнира планеты? Назови своего фаворита! (выбрать победителя)

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018? Какие сборные сыграют в финале? Как выступит сборная России? Сделай прогноз и проверь после финала, насколько ты был прав! (сделать прогноз)