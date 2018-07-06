2018-07-06T16:09:00+03:00
Умные вещи

iPhone 8 на вершине: эксперты составили список самых продаваемых смартфонов в мире

Apple восстановила глобальную популярность, у Samsung снизились продажи, а Xiaomi расширяет свое присутствие
Григорий ПУШКАРЁВ
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Компания Apple вновь заняла первое место в списке самых продаваемых смартфонов мира благодаря "восьмерке"Компания Apple вновь заняла первое место в списке самых продаваемых смартфонов мира благодаря "восьмерке"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала исследовательский отчет со списком самых продаваемых в мире смартфонов за май 2018 года.

Согласно данным экспертов, компания Apple вновь заняла первое место в списке самых продаваемых смартфонов мира благодаря модели iPhone 8 (доля смартфона от общего числа продаж за месяц составила 2,4%). Те же 2,4% и у флагмана Samsung Galaxy S9+, но аналитики утверждают, что самым продаваемым все же был “яблочный” дивайс. Кроме того, Apple помогли сильные рекламные акции (“Как снимать на iPhone”) и маркетинг во время Чемпионата мира по футболу.

Продажи Samsung Galaxy S9+ несколько снизились в Европе, однако в США спрос на флагманскую модель был устойчивым. (S9+ была самым продаваемым смартфоном в апреле 2018 года).

На третьем месте по продажам оказался флагман Apple iPhone X с долей 2,3%. Этот смартфон был самым популярным в первом квартале 2018 года. Замыкает тройку по итогам мая китайское устройство - Xiaomi Redmi 5A (2,2%).

Как подчеркнули аналитики, Xiaomi набрал обороты на внутреннем рынке и показал хорошие результаты в Индии. Компания также расширила свое присутствие в оффлайне с помощью своих новых предложений - датчика Mi Home и услуги Mi Preferred Partner Retail.

Замкнули топ по продажам другие китайские устройства - модели Vivo X21 и Oppo A83. У них почти 1% от общей доли обладателей гаджетов.

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