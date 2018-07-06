Стала известна дата презентации первого складного смартфона Samsung

СЕГОДНЯ 15:33 2018-07-06T15:39:33+03:00

Ходят слухи, что первый складной телефон от Samsung может стоить около 1850 долларов Фото: REUTERS

Устройство представят на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 12 января

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Инсайдеры из китайской социальной сети Weibo раскрыли дату презентации первого складного смартфона Samsung Galaxy X. По их информации, новинку представят на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 12 января.

Это может означать, что смартфон появится в розничной продаже в феврале 2019 года. Предыдущие отчеты показали, что предполагаемый складной Galaxy X будет выпускаться ограниченным тиражом, поскольку компания, как ожидается, будет производить только от 300 до 500 тысяч единиц модели. Ходят слухи, что первый складной телефон от Samsung может стоить около 1850 долларов (около 116 тысяч рублей).

Кроме того, поскольку Galaxy S9 и Galaxy S9 + продаются плохо, предполагается, что компания также может рассмотреть возможность запуска серии Galaxy S10 в январе. По слухам, Galaxy S может дебютировать вместе с дуэтом Galaxy S10 и S10+.

В январе 2018 года южнокорейская компания провела закрытую встречу, на которой впервые показала Galaxy X. По предварительной информации, экран аппарата может сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель можно будет растягивать на 12 миллиметров без риска повреждений.