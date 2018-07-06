2018-07-06T15:39:33+03:00
Умные вещи

Стала известна дата презентации первого складного смартфона Samsung

Устройство представят на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 12 января
Григорий ПУШКАРЁВ
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Ходят слухи, что первый складной телефон от Samsung может стоить около 1850 долларовХодят слухи, что первый складной телефон от Samsung может стоить около 1850 долларовФото: REUTERS
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Инсайдеры из китайской социальной сети Weibo раскрыли дату презентации первого складного смартфона Samsung Galaxy X. По их информации, новинку представят на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 12 января.

Это может означать, что смартфон появится в розничной продаже в феврале 2019 года. Предыдущие отчеты показали, что предполагаемый складной Galaxy X будет выпускаться ограниченным тиражом, поскольку компания, как ожидается, будет производить только от 300 до 500 тысяч единиц модели. Ходят слухи, что первый складной телефон от Samsung может стоить около 1850 долларов (около 116 тысяч рублей).

Кроме того, поскольку Galaxy S9 и Galaxy S9 + продаются плохо, предполагается, что компания также может рассмотреть возможность запуска серии Galaxy S10 в январе. По слухам, Galaxy S может дебютировать вместе с дуэтом Galaxy S10 и S10+.

В январе 2018 года южнокорейская компания провела закрытую встречу, на которой впервые показала Galaxy X. По предварительной информации, экран аппарата может сгибаться в обоих направлениях, а AMOLED-панель можно будет растягивать на 12 миллиметров без риска повреждений.

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