2018-07-06T16:56:38+03:00
Звезды

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: певец собрался под венец с племянницей голливудской звезды

Тем временем подруги его недавней пассии Селены Гомес уверяют, что свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин затеяна назло бывшей
Кира БУЛЫЧЕВА
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Пока 24-летний Джастин и его 21-летняя пассия не делали официальных заявленийПока 24-летний Джастин и его 21-летняя пассия не делали официальных заявленийФото: EAST NEWS
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Джастин Бибер вовремя смог вырваться из амплуа «золотого мальчика-мечты девочек», и стать стильным парнем, разговоры о чьих романах гремят далеко за океаном. У нас вот, например. Народ взбудоражился - один из самых популярных и богатых артистов, похоже, готов вступить в брак. Девушку себе вот нашел подходящую - Хейли Болдуин, племянницу самого Алека Болдуина.

Пока 24-летний Джастин и его 21-летняя пассия не делали официальных заявлений, молва все сделала за них. Были вместе в церкви, в ресторане, в ночном клубе и на курорте. А это значит, что у них все серьезно и дело идет к свадьбе. Многие обрадовались - мол, наконец Бибер успокоился и определился с дамой сердца - до этого несколько лет он метался туда-обратно от Селены Гомес (еще одно звездное дитя с миллиардным счетом). Он даже бросал Хейли ради Селены, но потом вернулся к племяннице Болдуина.

В период расставания Хейли убеждала общественность и себя, что они с канадским певцом - лишь друзья. «Дружба переросла во что-то большее, но это было давно, мы через это прошли и снова стали друзьями, так нам лучше». Интересная дружба, которая, похоже, заканчивается браком!

Пока Селена посвящает бывшему парню слезливые песни, по словам западной прессы, мисс Болдуин примеряет обручальное колечко. Но, судя по ветрености Джастина, все может закончиться совершенно непредсказуемо. Потом злыдни-подруги Селены рассказывают, что свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин затеяна исключительно из вредности, чтобы наказать Гомес.

Интересно, «холостяк» Егор Крид так же последует примеру своего западного кумира? Напомним, что на днях блогеры обнаружили сходство в стиле Крида и Бибера - Егор так же, как и Джастин покрасил голову в белый цвет и надел похожую рубашку защитного цвета.

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