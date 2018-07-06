«Я тебя тушила из того, что было»: Ассенизаторы пришли на подмогу водителю горящего грузовика

СЕГОДНЯ 19:30 2018-07-06T19:31:01+03:00

Водитель горящего автомобиля не знал, то ли плакать, то ли радоваться, когда его "Газель" начали тушить ассенизаторы. Скриншот видео из соцсетей.

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Неприятно пахнущая история произошла сегодня в Иваново. Все началось с того, что на улице Парижской Коммуны загорелась грузовая «ГАЗель». Причиной этого предположительно стало замыкание электропроводки. Водитель фургона выбрался на улицу и стал ждать приезда пожарных, но, на его счастье (или беду), в этот момент мимо погорельца проезжала ассенизаторская машина.

Мимо чужого горя коммунальщики просто так пройти не смогли. Да и какой ассенизатор в душе не мечтает стать пожарным: в общем, мужчины размотали шланг и начали проливать автомобиль прямо тем, что насобирали в цистерну за долгий трудовой день. По крайней мере, теперь мы знаем, что фекальные жидкости в деле тушения пожаров ничем не уступают обычной водопроводной воде.

Мнения пользователей соцсетей о попавшем на видео поступке ассенизаторов разделились. Часть людей похвалили мужчин за то, что оперативно пришли на помощь и не дали распространиться огню. Другие усмотрели у них корыстные мотивы: слили нечистоты прямо в центре города и ехать никуда не надо.

- Дешево и практично, - резюмировали горожане. - Грязное отмыть можно, а вот сгоревшее уже не восстановишь.

Изобретательный ассенизатор из Иваново.