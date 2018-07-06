2018-07-06T19:31:01+03:00
Происшествия

«Я тебя тушила из того, что было»: Ассенизаторы пришли на подмогу водителю горящего грузовика

Находчивые коммунальщики залили огонь содержимым цистерны [видео]
Виктор МАТРОСОВ
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Водитель горящего автомобиля не знал, то ли плакать, то ли радоваться, когда его "Газель" начали тушить ассенизаторы. Скриншот видео из соцсетей.Водитель горящего автомобиля не знал, то ли плакать, то ли радоваться, когда его "Газель" начали тушить ассенизаторы. Скриншот видео из соцсетей.
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Неприятно пахнущая история произошла сегодня в Иваново. Все началось с того, что на улице Парижской Коммуны загорелась грузовая «ГАЗель». Причиной этого предположительно стало замыкание электропроводки. Водитель фургона выбрался на улицу и стал ждать приезда пожарных, но, на его счастье (или беду), в этот момент мимо погорельца проезжала ассенизаторская машина.

Мимо чужого горя коммунальщики просто так пройти не смогли. Да и какой ассенизатор в душе не мечтает стать пожарным: в общем, мужчины размотали шланг и начали проливать автомобиль прямо тем, что насобирали в цистерну за долгий трудовой день. По крайней мере, теперь мы знаем, что фекальные жидкости в деле тушения пожаров ничем не уступают обычной водопроводной воде.

Мнения пользователей соцсетей о попавшем на видео поступке ассенизаторов разделились. Часть людей похвалили мужчин за то, что оперативно пришли на помощь и не дали распространиться огню. Другие усмотрели у них корыстные мотивы: слили нечистоты прямо в центре города и ехать никуда не надо.

- Дешево и практично, - резюмировали горожане. - Грязное отмыть можно, а вот сгоревшее уже не восстановишь.

Изобретательный ассенизатор из Иваново.

Изобретательный ассенизатор из Иваново.

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