5 неожиданных видов летней аллергии: кондиционеры, дезодоранты и застежки купальников

Кондиционер: друг и враг аллергика

«В некоторых случаях нахождение в помещении с кондиционером может быть полезно» - говорит Клиффорд Бассет основатель и медицинский директор клиники Allergy and Asthma Care of New York, автор журнала The New Allergy Solution, – «Если у Вас аллергия на домашнюю пыль, пыльцу растения и загрязнения, то кондиционер предостережет вас от развития симптомов. Аллергены, пыль и прочие загрязнения оседают на фильтре кондиционера. Однако его необходимо регулярно чистить. Если этого не делать, то эффективность кондиционеров резко снижается, и воздухе начинает попросту летать грязь и токсичные вещества».

«Но если вы аллергик, живете в многоквартирном доме, и у вас встроенная общая система кондиционирования (или оказываетесь в отеле с таким типом конциционирования), то проявления болезни могут усилиться. Потому что в вашем жилище окажутся аллергены от шерсти собак, кошек и пыли из других квартир. В таком случае поможет гипоаллергенный очиститель воздуха», - отмечает аллерголог-иммунолог Дениза Фенестроару из медицинского центра Монтефиоре в Нью-Йорке.

А исследование, опубликованное в журнале International Journal of Epidemiology еще в 2004 году, также рассказывало о том, что люди, работающие в зданиях с центральной системой кондиционирования, в целом болеют значительно чаще. Сотрудники, находившиеся в одном и том же офисном помещении, испытывали одинаковые симптомы: головные боли, слабость, раздражение слизистых оболочек и кожных покровов. После того, как люди покидали помещение эти симптомы проходили.

Известно еще об одной опасности кондиционеров - в редких случаях вода, содержащаяся в кондиционерах больших зданий, может содержать бактерии-легионеллы, при контакте с которыми развивается «болезнь легионеров». Согласно данным американского Центра контроля и профилактики заболеваний только за 2015 год в США зафиксировано 6000 случаев болезни легионеров. Это заболевание поражает легкие, иммунную систему, если человек ослаблен, может быть даже летальный исход. К счастью домашние и авто кондиционеры не используют воду для охлаждения воздуха и в плане легионеллеза не опасны.

КСТАТИ

Как снизить вред кондиционера, и получить максимум пользы:

- Кондиционер нужно чистить - в зависимости от модели - примерно раз в год. И внешний блок тоже. Иначе даже самый продвинутый агрегат все равно будет гонять пыль и грязь.

- Дома нужно делать влажную уборку.

- Наличие кондиционера, даже инверторного типа (это те, которые забирают воздух с улицы и обеспечивают воздухообмен), не заменяет проветривания. Это нужно делать хотя бы раз в день - минут на 20 перед сном.

- Самая комфортная температура воздуха -22-24 градуса, не ставьте кондиционер на минимум, сами не заметите, как простудитесь.

- В машине направляйте струю кондиционера не в лицо, а в ноги. Это и в плане простуды безопасней, и к тому же на наших ступнях есть нервные окончания, связанные с центром терморегуляции. Охладите ноги, сразу станет не так жарко всему телу.

НА ЗАМЕТКУ

И еще 4 вида летней аллергии

1. Аллергия на солнце

Аллергия на солнце часто проявляется в виде покраснения и зуда участков кожи, открытых для попадания солнечных лучей. У некоторых людей аллергия на солнце наследуется генетически, в других случаях она может быть из-за применения различных кремов или лекарств. Симптомы аллергии на солнце кожные:

- Покраснение;

- Зуд и боль;

- Пятна или папулы на кожи, которые могут сливаться и покрывать более крупные участки;

- Образование кровоточащих корочек.

Легкая аллергия на солнце проходит самостоятельно, но в более тяжелых случаях необходимо применение стероидных (гормональных) мазей или таблеток. Если у вас хотя бы раз была подобная реакция на солнце, необходимо соблюдать меры профилактики, остерегаться падания прямых лучей на кожу и надевать солнцезащитную одежду.

2. На морскую воду

Аллергия на морскую воду наиболее часто тоже кожная - проявляется в виде сыпи и зуда. И на отдыхе ее нередко принимают за другие виды аллергии, связанные с питанием, пылью в гостиничном номере, пыльцой растений. Но для аллергии на морскую воду характерны признаки, отличающие ее от других типов аллергии. Это:

- Отсутствие насморка, кашля, отеков;

- Отсутствие риска развития анафилактического шока.

Из-за аллергии на морскую воду на коже могут появляться красные пятна со светлым центром, которые сопровождаются жжением и зудом. Врачи-аллергологи связывают подобную реакцию со сниженным иммунитетом. Кстати, под аллергией на морскую воду имеется в виду реакцию организма не на саму воду как H2O, а на содержащиеся в ней минеральные вещества, водоросли, планктон. Чаще всего кожа реагирует на повышенное содержание солей в морской воде.

3. На дезодоранты

Аллергические реакции, возникающие при применении дезодорантов, не редкость. В состав этих средств входит более 30 различных химических компонентов, способных вызывать неприятные кожные реакции. При изготовлении дезодорантов используют средства, блокирующие отделение пота, консерванты, отдушки, спирты, эфирные масла растений. Аллергическая реакция в виде покраснения или зуда может возникнуть на любой из этих компонентов - если у вас есть к ним повышенная чувствительность. Риск развития аллергии на дезодоранты повышается при:

- Заболеваниях эндокринной системы;

- Болезнях печени и почек;

- Во время месячных;

- В период беременности;

- При наличии кожных заболеваний;

- При снижении иммунитета.

Для того чтобы предотвратить развитие аллергических реакций необходимо обращать внимание на состав дезодорантов.

Ниболее токсичными компонентами в них являются: алюминий, пропиленгликоль, парабены, триклозан, тальк, двуокись кремния.

Также необходимо обращать внимание на срок годности дезодоранта. Средства с истекшим сроком годности способны вызывать токсические реакции со стороны кожи.

Аллергия на дезодорант проявляется в виде высыпаний, покраснения, отека и зуда в подмышечной области, а также шелушения кожных покровов, и усиливается в жару при обильном потоотделении.

4. Аллергия джинсовой застежки

Металл никель широко применяют в легкой промышленности - используют для изготовления застежек, пуговиц, молний на одежде, монет, ручек, часов, браслетов и других аксессуаров. При этом аллергия на николь встречается достаточно часто, особенно у детей, и у взрослых со сниженным иммунитетом и заболеваниями эндокринной и нервной системы. Аллергия на никель в виде контактного дерматита может возникнуть также при ношении серег, колец и браслетов с содержанием этого металла. Как правило, аллергия на никель проявляется в виде:

- Покраснения;

- Зуда;

- Отечности;

- Покалывания и жжения;

- Волдырей (в более тяжелых случаях).

Единственный способ лечения аллергии на никель - избегать всех предметов и продуктов, содержащих никель. Если застежка на вашем любимом купальнике, джинсах, юбке или платье никелевая можно попробовать заклеить ее обратную сторону пластырем. Однако, тем, у кого выраженная аллергия на никель, лучше отказаться от такой одежды, так же, как и от аксессуаров с содержанием этого металла.